“Mi nombre era”…

Archivo.- Rob Phoenix es el director de The Huntridge Clinic, donde ayudan a la comunidad "trans" durante su proceso de la transición. En la gráfica, una chica “trans” que realizó el proceso de su transición. También es imitadora y cantante que se presentó en el festival del orgullo Gay en el centro LGTB de Las Vegas, realizado hace algunos meses. [Foto Karina Muñíz / El Tiempo - Contribuidora]

Archivo.- Durante el proceso de transición muchas chicas "trans" también actúan y se visten como mujer en su día a día, como en el caso de esta chica, que acude a presentaciones especiales. [Foto Karina Muñíz / El Tiempo - Contribuidora]

Transgénero es el proceso mediante el cual una persona cambia su aspecto y el modo en que las personas lo ven -y tratan- para convertirse en una persona del género con el que se siente identificado internamente.

La American Psychological Association indica que no es solo físico, sino que el término “transgénero” define a personas cuya identidad de género no se ajusta a aquella con el sexo que se le asignó al nacer.

Y aunque el término “trans” cada vez es más común en la sociedad, es importante no confundir a una persona Transexual de una Transgénero.

En The Huntridge Clinic, cuyo operador y propietario es Rob Phoenix, ayudan a prevenir y tratar a personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH); así como también brindan atención de salud a las personas transgénero en todo lo relacionado a los aspectos importantes, para quien decide hacer la transición.

“Las personas transexuales son aquellas que no aceptan el sexo con el que nacieron, se sienten atrapadas en el cuerpo de una persona con la que no se identifican. Sencillamente, su mentalidad, su personalidad, su ser, no coincide con el sexo biológico. Es por eso por lo que esa persona siente la obligación de cambiar de sexo, para empezar a vivir con plenitud. Esa persona realiza la transición y lo alcanza por completo; por ejemplo, sus genitales son reasignados totalmente y realiza un proceso hormonal que corresponde al sexo desea”, explicó a El Tiempo Rob Phoenix, sobre las diferentes acepciones del término “trans”.

Sobre los individuos considerados transgénero, detalló “tienen mucho en común con los transexuales. También se sienten atrapados en el cuerpo de una persona que su sexo no corresponde con lo que ellos son o sienten. Por eso se encuentran en el periodo de decidirse o no el querer realizar el proceso. Esas personas, sencillamente, están en vía de la reasignación, también existen los casos de los trans que no quieren concluir el cambio”.

Rob Phoenix indicó que el proceso de transición es para toda la vida, “más que un cambio de tan solo unos meses o años como muchos imaginan. Lo primero que les pregunto a los clientes, desde la primera consulta es ¿Qué es lo que quieres hacer, ¿Cuál es tu meta con el cambio?”

En su clínica han ayudado a pacientes muy jóvenes, hasta personas de la tercera edad que decidieron hacerse el cambio de sexo.

¿Existe una edad específica, en donde una persona pueda decir ‘no me siento identificada con mi sexo biológico’?, Phoenix indicó que “puede ser tan temprano como a los dos años; o simplemente tan tarde como una persona de la tercera edad, es cuestión de cómo lo acepta o siente la persona o simplemente cuánto tiempo lo reprime”.

De acuerdo a un reciente informe de The William Institute en los EE.UU., casi un millón y medio de personas -en edad adulta- se identifican como transgénero y según lo explica la “Human Right Campaign” la identidad no es algo que surja solo durante la mayoría de edad, sino que ocurre en todas las edades. El especialista y dueño de la clínica, aseveró que su paciente más joven tiene 8 años. Es una niña que no se identifica con ser niña, sino como niño, y junto con el apoyo de sus padres y familiares llegó a la clínica para poder comenzar la primera parte de la transición para convertirse en varón.

“Cuando la persona decide iniciar el proceso para cambiar de sexo y así conseguir el aspecto físico con el que se sienten identificados, entonces comienza el camino al cambio, el cual no es fácil, no es barato y muchos deciden no terminarlo”, enfatizó el director de la clínica Huntridge.

El proceso

En la primera cita con los psicólogos y terapeutas y representantes de la clínica los pacientes tienen que realizar un examen de evaluación psicológica para confirmar que se trata de un verdadero caso de transexualidad.

Antes de cualquier tipo de cirugía o tratamiento hormonal según Phoenix, los individuos deben comenzar un cambio personal y social. En muchas ocasiones depende bastante del tipo de apoyo o rechazo de los familiares o seres queridos del paciente. Pero es importante aceptar esta nueva identidad que quiere la persona, formas de hablar, maneras de vestir y contarles a familiares y amigos como de ahora en adelante les gustaría que les llamara o trataran.

El siguiente paso del proceso es el tratamiento hormonal cruzado. Las personas que son hombres y se sienten mujeres son tratadas con estrógenos y antiandrógenos y las que han nacido mujeres, pero se sienten hombres con andrógenos. “Aquí ya se empiezan a experimentar una serie de cambios físicos”, abundó Phoenix.

Después sigue el cambio corporal

Transcurrido el período de adaptación y si aún desean seguir adelante, se pasa a la tercera fase, que es irreversible: la cirugía. En el caso de hombre biológico a mujer transexual, se hace la penectomía y también se retiran los testículos, de manera que se reconstruyen unos genitales femeninos internos (vaginoplastia) y externos (vulvoplastia), además de ponerse prótesis mamarias (mamoplastia de aumento).

Por su parte, a las personas a las que al nacer se les asigna el género femenino, pero se identifican como hombres se les retira el útero (histerectomía) y los ovarios (anexectomía), además de extirpar el tejido glandular mamario (mastectomía).

También se lleva a cabo el faloplastia, que consiste en extraer un injerto de piel del brazo o del muslo para reconstruir la parte reproductiva masculina, a manos de los cirujanos plásticos.

Además, también existen otras series de cirugías para el aumento de glúteos, la liposucción o diversas técnicas de feminización facial, ya que muchos hombres tienen una estructura ósea mayor y más pronunciada que no varía durante el tratamiento hormonal.

Afortunadamente y gracias a una ley que fue aprobada hace algunos años, existen programas de ayuda médica como Medicare o seguros médicos que pueden cubrir parte del proceso, o todo el proceso.

El ser una persona transexual o convertirse en una, es un proceso de toda la vida y también hace más fuerte, día a día, a estas mujeres y hombres; porque según indicó Phoenix “después del cambio físico completo vienen retos aún más difíciles a los que se tendrán que enfrentar todos los días. Por ejemplo, el de que la sociedad los acepte y respete. Ya que todavía continúa mucha discriminación hacia los ‘trans’ y de hecho continúan en aumento las agresiones y violencia hacia la comunidad transexual”.

En la siguiente edición tendremos el testimonio de una chica ‘trans’ que nació siendo hombre y nos contará su proceso para convertirse en mujer.