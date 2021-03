Michele Fiore dice que prestó $40 mil a su PAC, ¿por qué?

Future for Nevadans reveló este mes 28 préstamos de la concejala de Las Vegas de los que no se habían informado anteriormente.

La concejala de Las Vegas, Michele Fiore, que había declarado haber contribuido solo 500 dólares a su PAC Future for Nevadans desde 2017, reveló recientemente que en realidad prestó más de 41 mil dólares.

marzo 24, 2021 - 9:57 am

La concejala de Las Vegas Michele Fiore. (Las Vegas Review-Journal, archivo)

La concejala de Las Vegas, Michele Fiore, que había informado de que contribuyó solo 500 dólares a su Comité de Acción Política (PAC) Future for Nevadans desde 2017, reveló recientemente que en realidad prestó más de 41 mil dólares.

Las divulgaciones financieras recién reportadas (28 préstamos individuales en los últimos cuatro años) no plantean ningún problema potencial con las leyes estatales porque no hay límites a la cantidad que un PAC puede recibir en contribuciones o préstamos. Sin embargo, no está claro por qué Fiore ahora reveló los préstamos que hizo al PAC o por qué prestó dinero.

Los expertos en financiación de campañas dicen que no es habitual que la gente preste dinero a los PAC, a menos que se queden cortos de dinero o que necesiten financiación inicial para ponerse en marcha. Pero ninguna de esas circunstancias se aplica al momento de los préstamos de Fiore a su PAC, que estableció como un mecanismo de recaudación de fondos para el alcance de la comunidad.

“Hay muy pocos precedentes o razones obvias para los préstamos legítimos de cualquier persona a un PAC”, comentó Bradley Schrager, un ex abogado del Partido Demócrata de Nevada.

Los préstamos recién documentados de Fiore, por un total de 41,150 dólares, se encuentran a lo largo de 11 informes enmendados presentados el 9 de marzo y el 11 de marzo que abarcan los años 2017 a 2020, según un análisis de los documentos del Review-Journal.

Los préstamos parecen personales y no de su cuenta de campaña.

En un caso, Fiore dice que prestó 1,700 dólares al comité el 5 de noviembre. Future for Nevadans informó originalmente de que había cargado 1,700 dólares a una tarjeta de crédito para gastos de publicidad, pero modificó la presentación estatal este mes para revelar que el pago de la tarjeta de crédito en realidad reembolsaba o perdonaba un préstamo hecho el 5 de noviembre.

En ningún otro informe aparece un cargo en la tarjeta de crédito para reembolsar o perdonar un préstamo.

Fiore, ex asambleísta republicana, no devolvió los repetidos mensajes telefónicos, de texto o de correo electrónico en los que se pedía que se discutieran las enmiendas, incluidas las razones de los préstamos o la justificación de otros gastos.

No hay escasez de dinero, pero es posible un error

Si bien es común que la gente preste dinero a su cuenta de campaña, “parece un poco más inusual” prestar a un PAC a menos que se trate de cubrir una escasez temporal de efectivo, según Kenneth Miller, profesor asistente de ciencias políticas en la UNLV, que investiga la financiación de las campañas en Estados Unidos.

Sin embargo, Future for Nevadans no parece tener problemas de liquidez. Desde febrero de 2017, el PAC solo ha gastado unos 580 mil dólares de los 840 mil que ha recibido de los donantes (incluyendo cantidades individuales inferiores a mil dólares que pueden no estar reflejadas en los totales reportados, según un análisis de los informes.

La modificación de casi una docena de informes a la vez puede hacerse para rectificar un error descubierto recientemente, indican expertos.

Un funcionario de la oficina de secretaría de Estado dijo que no es inusual que un PAC, en las presentaciones enmendadas, documente préstamos no reportados previamente por la persona a cargo del comité, aunque es “difícil definir” lo que es típico en términos de cuántas enmiendas puede presentar un PAC a la vez.

“Es normal que un PAC corrija un informe”, escribió Mark A. Wlaschin, subsecretario de Estado para las elecciones de Nevada, en un correo electrónico. “Algunos los corrigen con más frecuencia que otros, pero no hay normas sobre el número de enmiendas que un PAC llevará a cabo en el transcurso de un año”.

No hay disposiciones en los estatutos estatales para que el secretario de Estado audite estos informes, señaló.

Más allá de los nuevos préstamos revelados, las diferencias notables entre las presentaciones originales y enmendadas incluyen la eliminación de más de 14 mil dólares en gastos a una empresa de consultoría en la segunda mitad de 2020 y la adición de muchas nuevas contribuciones, de individuos y empresas, dispersas entre varios informes.

Pagos cuestionados

El PAC y la cuenta de la campaña de Fiore han sido objeto de escrutinio en el pasado. El Review-Journal informó en marzo de 2019 que el gasto político de Fiore incluía sumas de seis cifras en bienes y servicios como restaurantes, viajes y sus propios negocios.

Pero la concejala había dicho que los gastos eran simplemente el producto de un amplio alcance de los constituyentes en el Distrito 6, el distrito que representa, donde patrocina más de 30 eventos especiales al año para miles de residentes.

Sin embargo, Future for Nevadans también ha dado importantes sumas de dinero a Hamlet Events, una empresa de planificación de eventos dirigida por la hija de Fiore, Sheena Siegel, según muestran los registros.

Desde junio de 2018, el PAC ha pagado a Hamlet Events más de 147 mil dólares, aproximadamente una cuarta parte de los gastos totales del comité durante ese tiempo, según archivos estatales.

En febrero de 2020, Future for Nevadans dio ocho mil dólares a A Bright Present Foundation, una organización sin ánimo de lucro dirigida por la concejala, muestran los registros estatales. Fiore figura como directora y presidenta del grupo en una presentación de julio de 2020 ante la oficina de secretaría de Estado. Siegel había sido nombrada secretaria en la presentación de 2019, pero fue sustituida al año siguiente.

Según los registros del IRS, al grupo se le concedió el estatus de organización sin fin de lucro en septiembre de 2019, pero no se encontró un formulario anual de organización exenta de impuestos en el sitio web del IRS. La organización sin fines de lucro se formó, según los registros estatales, “para recaudar fondos para la Comunidad de Las Vegas para proporcionar bienes y/o servicios según sea necesario”.