Michele Fiore, miembro de la junta de LVCVA, viaja lejos a expensas de la agencia

La concejala Michele Fiore habla mientras Dan Burdish, asistente especial de Fiore, observa durante una entrevista con el diario Las Vegas Review-Journal el lunes 21 de enero de 2019 en Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Una miembro de la junta de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) viajó alrededor del mundo el año pasado a expensas de la agencia en medio de un creciente escrutinio sobre gastos y beneficios inapropiados para su junta directiva.

Los registros muestran que Michele Fiore, concejala de la ciudad de Las Vegas que se unió a la junta en marzo, realizó cuatro viajes internacionales desde mayo, pese a la reciente reforma de políticas para limitar los viajes de los miembros de la junta a un viaje al año.

Fiore recibió permiso para los viajes adicionales del entonces presidente de la junta, Lawrence Weekly, bajo una exención que requería la aprobación del presidente.

Pero en solo siete meses, según los registros, Fiore gastó alrededor de $33 mil en fondos de los contribuyentes, representando casi la mitad de todos los viajes de la junta desde 2016 y generando preguntas sobre si ella violó la intención de la política. Los viajes de Fiore parecen mostrar una desconexión entre un impulso para reformar la agencia bajo un nuevo CEO y una junta que ha disfrutado de regalos caros, tratamiento VIP en eventos patrocinados por la LVCVA y viajes por todo el mundo.

Para ayudar a financiar algunos de los viajes, Fiore también usó contribuciones de campaña, generando inquietudes acerca de si el gasto violaba potencialmente las leyes de campaña que prohíben el uso de donaciones para gastos personales.

Fiore dijo que sus viajes a Brasil, Japón, Singapur y España el año pasado fueron necesarios para ayudar a vender Las Vegas como destino turístico, mencionó que planea hacer más viajes financiados por la LVCVA, incluida la visita a todas las oficinas de la agencia en el extranjero.

“Me metí en esto porque sabía que se trataba de una junta itinerante”, indicó en una entrevista. “Estamos en 14 países y, para que conste en acta, planeo ir a los 14”.

Fiore permitió solo 15 minutos para la entrevista, y se fue antes de responder todas las preguntas.

Ajuste de la política

El nuevo presidente de la junta directiva de la LVCVA, Larry Brown, comisionado del Condado de Clark, destacó que él entiende que Fiore trabajó duro en sus viajes, pero que le gustaría reforzar aún más la política de viajes. Se negó a decir si su impulso a una reforma más estricta se debió a los viajes de Fiore, la mayoría de los cuales se enteró después de que ella los había tomado.

“Creo que deberíamos ser más eficientes en los viajes de la junta”, sugirió Brown. La política debe definir más claramente qué califica como viaje apropiado, agregó.

Brown no proporcionó detalles, pero señaló que el comité de políticas de la junta sería responsable de reexaminar las prácticas de viaje. Fiore es miembro del comité.

Sus viajes se producen en un momento en que la autoridad de la convención está tratando de superar el abrupto final del largo mandato de Rossi Ralenkotter, el ex presidente y director ejecutivo de la agencia. Ralenkotter llevó a la agencia a una influencia política sin precedentes. Se retiró en agosto en medio de una investigación de Las Vegas Review-Journal sobre los viajes, los gastos y la negligencia de la junta de la agencia. La autoridad se enfrenta a investigaciones de policía y de la comisión de ética sobre la compra secreta y el uso personal de las tarjetas de regalo de Southwest Airlines bajo el liderazgo de Ralenkotter.

El sucesor de Ralenkotter, Steve Hill, ha estado tratando de cambiar la cultura de gasto libre que permitió a los ejecutivos y miembros de la junta directiva beneficiarse de una variedad de ventajas.

La junta de 14 miembros, que incluye ocho funcionarios electos locales y seis ejecutivos de negocios y casinos, supervisa los gastos en la agencia de turismo. Tiene un presupuesto operativo anual de $251 millones, financiado principalmente con los impuestos de habitación de hotel. Los puestos en la junta han sido codiciados por los líderes electos por su prestigio, ventajas y acceso a la poderosa industria de juegos del estado.

Después de tomar las riendas en septiembre, Hill afirmó que las prácticas comerciales de la autoridad no se habían mantenido al día y que la agencia tenía que hacer “lo que fuera necesario” para recuperar la confianza de la comunidad. Un portavoz de la agencia se negó a comentar sobre el viaje de Fiore.

Los legisladores también pueden participar en lo que sucede en la LVCVA.

El diputado de la minoría de la Asamblea de Nevada, Chris Edwards, quien propondrá una legislación para que un inspector general (IG) del estado resuelva los desperdicios y la corrupción, mencionó que este podría investigar la cantidad y el costo de los viajes de Fiore y si Weekly debió aprobar el viaje o no.

Semanalmente “no hizo su trabajo y eso es lo que sucede cuando el liderazgo no hace su trabajo”, señaló el republicano de Las Vegas. “Cosas como esto aparecen”.

El asambleísta Ozzie Fumo, D-Las Vegas, estuvo de acuerdo.

“Puedo ver un viaje para comprender el proceso y ver qué está haciendo el personal”, explicó Fumo. “Pero tener cuatro en menos de un año parece ser excesivo y una pérdida de dinero de los contribuyentes”.

Viajera mundial

Fiore reemplazó al concejal de Las Vegas Ricki Barlow en el consejo. Él renunció a su cargo en enero y se declaró culpable un mes después de un cargo por fraude de delito mayor por mal uso de los fondos de la campaña.

Para el 27 de mayo, Fiore estaba en un asiento de clase ejecutiva de $7 mil 448, volando a Sao Paulo, donde pasó tres días con el personal antes del lanzamiento de una nueva ruta aérea a Las Vegas. El hotel costó mil 158 dólares.

En septiembre, Fiore voló a Tokio para una exposición turística de cinco días, que costó a los contribuyentes un total de $7 mil 885 incluyendo un vuelo de $5 mil 745, según los registros.

Pasó dos días adicionales en la ciudad turística china de Sanya en la isla de Hainan, cerca de la costa sur de China continental. Los medios de comunicación informaron que el gobierno chino está considerando legalizar apuestas de juegos en Sanya, que se encuentra a unas 2 mil 200 millas de Tokio. Fiore confesó que viajó allí con su propio dinero para reunirse con el alcalde y hablar sobre turismo.

En un boletín de octubre a los electores, Fiore comunicó: “Nuestro equipo se hospedó en el resort MGM, tuvo reuniones, visitas, más reuniones y aproximadamente seis horas de sueño, luego regresó a otro avión”.

Cuando se le preguntó si MGM Resorts International tenía algo que ver con el viaje de Fiore, el portavoz de la compañía Alan Feldman respondió: “La Sra. Fiore debe haber hecho todos los arreglos por su cuenta, no se hicieron solicitudes a MGM”.

El portavoz de Las Vegas, Jace Radke, se negó a comentar sobre el viaje a China, añadió que la ciudad solo rastrea los viajes pagados por la ciudad.

Tres semanas después de que Fiore regresara a Las Vegas, regresó a la clase de negocios, y pasó cinco días en una feria comercial en Singapur. El viaje costó $9 mil 71 incluyendo un vuelo de $7 mil.

Ella cambió su habitación de $297 en el Marina Bay Sands, agregando un cargo de “ventas adicionales” de $73 por noche, según el recibo del hotel. La factura del hotel por el viaje fue de aproximadamente $2 mil, según los registros. Ella respondió que la actualización era necesaria porque el hotel no tenía habitaciones más baratas y tenía que prepararse para una reunión después del largo vuelo.

Fiore terminó reembolsando a la autoridad de la convención mil 300 dólares por tres días de gastos en Singapur porque no era parte del viaje de la LVCVA.

A fines de noviembre, Fiore asistió a una feria comercial de tres días en Barcelona. Su vuelo en clase ejecutiva costó más de $5 mil 100 y el hotel y las comidas casi $2 mil. Según muestran los registros, pagó a la autoridad $500 para cambiar el vuelo y poder pasar días personales adicionales disfrutando de la ciudad y yendo a un spa. Ella dijo que se tomó un tiempo personal en Barcelona, ​​pero también voló a París para reunirse con un hombre de negocios que propuso una tecnología que podría ahorrar a la ciudad millones de dólares en costos de energía.

“Cuando estoy en Barcelona, ​​si tengo algunas horas adicionales, quiero ir a recibir un masaje, excelente para mí, eso no significa que no trabaje 20 horas y si no crees que trabajo lo suficiente … estás ladrando al árbol equivocado”, argumentó. “Lo que hice en mi tiempo personal no es asunto de nadie”.

Pero los buenos expertos del gobierno admiten que los viajes caros son excesivos.

“Se ve mal y socava la confianza del público”, criticó Jack Pitney, profesor de ciencias políticas en Claremont McKenna College en el sur de California. “A los votantes no les gusta que los funcionarios públicos tomen sus desperdicios. En este caso, a la luz de la nueva política de viajes, el problema de la apariencia es aún más grave”.

Política de viaje

En 2017, después de una serie de historias del Review-Journal que cuestionaron las prácticas comerciales de la agencia, la junta directiva de los miembros viajó fuera del Condado de Clark cada año. La política indica que el objetivo de los viajes es educar a los miembros de la junta sobre los métodos y procesos de la LVCVA: “La observación directa es el método más efectivo para adquirir dicho conocimiento”.

El comité de políticas de la LVCVA le pagó a la firma de contabilidad Piercy Bowler Taylor & Kern $15 mil para recomendar reformas después de que el Review-Journal descubrió que se gastaron $60 mil en impuestos de viaje, $30 mil en brazaletes Tiffany para el personal y $697 mil para alcohol en un período de tres años.

Thomas Donohue, director de la firma de CPA que maneja la cuenta de la LVCVA, aseguró que hablaría con los auditores de los viajes de Fiore.

“Mi intención es hacerle saber al comité de auditoría las acusaciones de desperdicio y los viajes”, dijo.

Semanalmente, el ex presidente de la LVCVA que aprobó los viajes de Fiore tuvo sus propios problemas de viaje. Weekly se vio obligado a pagar $700 en abril por usar las tarjetas de regalo de Southwest Airlines compradas por la agencia en un viaje personal en 2016 a Dallas con su hija. Aceptó pagar $2 mil 400 en multas por violar la ley de ética de Nevada con ese viaje. Desde 2016, ha realizado cinco viajes de la LVCVA, incluido uno a China, que ha costado a los contribuyentes más de $19 mil, según los registros.

Weekly aseveró que confió en la información del personal de LVCVA sobre el propósito de los viajes de la junta cuando decidió si aprobar o no los viajes.

En el caso de Fiore, los principales ejecutivos de ventas presentaron solicitudes por escrito a Weekly para sus viajes a Japón, Singapur y España. Los registros proporcionaron un itinerario y una explicación de los eventos en el extranjero.

“Si quieres ir de viaje, oye, Dios te bendiga”, expresó Weekly. “Trae algo de buena información contigo. ¿Qué más puedo decir?”

Fondos de campaña

Fiore también usó más de $2 mil en fondos de campaña para pagar sus gastos de viaje, muestran los registros de la campaña.

La ley estatal prohíbe a los candidatos gastar dinero de la campaña en “gastos personales y domésticos típicos” como comida, ropa y servicios públicos, pero el secretario de estado señaló que la ley es vaga.

Fiore gastó fondos de campaña en los hoteles donde el personal de la LVCVA se hospedó en Sao Paulo, Tokio y Barcelona. Los registros muestran que también usó los fondos de campaña para taxis, cuentas de bares y otras compras en esas ciudades.

El subsecretario de Estado Wayne Thorley se negó a hablar sobre los viajes de Fiore porque no sabía los detalles, pero recalcó que un candidato no puede usar los fondos de la campaña para reembolsar los gastos de viaje personales.

“Si es solo un viaje personal no asociado con los deberes que tienen como funcionario público o electo, eso podría ser un problema”, determinó.

Fiore anunció que todos sus reembolsos de los fondos de la campaña estaban relacionados con su trabajo como concejala de la ciudad, también que podría haber reembolsado más de los fondos de su campaña, pero olvidó algunos de los gastos, agregó puede recibir reembolsos adicionales de los fondos de su campaña.

Salida rápida

Fiore emergió como una de los mayores partidarios de Ralenkotter cuando enfrentó preguntas en sus últimos meses en el trabajo sobre su uso personal de las tarjetas de regalo de Southwest Airlines.

Ralenkotter se jubiló anticipadamente después de reconocer que pagó alrededor de $17 mil por los vuelos personales reservados con las tarjetas de Southwest Airlines de la agencia entre 2012 y 2017. Los auditores no pudieron contabilizar más de $50 mil de los $90 mil en tarjetas que la autoridad compró.

Fiore, una ex asambleísta estatal, estuvo entre quienes elogiaron a Ralenkotter en agosto, cuando la junta aprobó su paquete de separación de $455 mil. En una entrevista combativa el lunes, Fiore destacó que el Review-Journal debería dejar de criticar a la junta directiva.

“Traemos 42 millones de visitantes al año aquí a esta ciudad y estoy muy orgullosa de ello, muy orgullosa de la LVCVA y, francamente, no estoy tan emocionada de que ustedes hayan atacado a otros miembros en la LVCVA”, declaró.

Fiore se negó a responder una pregunta sobre su experiencia y calificaciones para comercializar Las Vegas en el escenario mundial.

En cambio, ella respondió con su propia pregunta: “¿Cuáles son tus calificaciones para estar a mi vista?”

Fiore cortó la entrevista y salió de la habitación.

El Review-Journal es propiedad de la familia del Presidente y CEO de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. Las Vegas Sands Corp. opera el Sands Expo and Convention Center, que compite con el Centro de convenciones de Las Vegas operado por LVCVA. Las Vegas Sands opera la Marina Bay Sands en Singapur.