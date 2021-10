Monte Charleston ve la primera nevada importante de la temporada – FOTOGRAFÍAS

Parts of Mount Charleston saw up to 11 inches of snow Monday night, but the National Weather Service said the frosty weather isn’t expected to continue this week.

Ava Parker, 2, of Las Vegas plays in freshly fallen snow in Upper Lee Meadows on Mount Charleston northwest of Las Vegas Tuesday, Oct. 12, 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Bonanza Gift Shop is largely dark during a partial power outage on Monday, Oct. 11, 2021, in Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Sahara Las Vegas is largely dark during a partial power outage on Monday, Oct. 11, 2021, in Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Sahara Las Vegas is largely dark during a partial power outage on Monday, Oct. 11, 2021, in Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Las Vegas Fire & Rescue respond to people trapped in an elevator during a power outage near West Sahara Avenue and South Las Vegas Boulevard on Monday, Oct. 11, 2021, in Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Las Vegas Fire & Rescue respond to people trapped in an elevator during a power outage near West Sahara Avenue and South Las Vegas Boulevard on Monday, Oct. 11, 2021, in Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Workers prep gear in their van before starting to attempt to restore power during an outage at West Sahara Avenue and South Las Vegas Boulevard on Monday, Oct. 11, 2021, in Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Workers prep gear in their van before starting to attempt to restore power during an outage at West Sahara Avenue and South Las Vegas Boulevard on Monday, Oct. 11, 2021, in Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Guests pass Las Vegas Metro vehicles responding to a partial power outage at Sahara Las Vegas on Monday, Oct. 11, 2021, in Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Guests wait in the lobby during a partial power outage at Sahara Las Vegas on Monday, Oct. 11, 2021, in Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Las Vegas Fire & Rescue respond to people trapped in an elevator during a power outage near West Sahara Avenue and South Las Vegas Boulevard on Monday, Oct. 11, 2021, in Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Las Vegas Fire & Rescue respond to people trapped in an elevator during a power outage near West Sahara Avenue and South Las Vegas Boulevard on Monday, Oct. 11, 2021, in Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Sahara Las Vegas is largely dark during a partial power outage on Monday, Oct. 11, 2021, in Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

A shuttle van sits stuck in the snow at the Lee Canyon ski area on Mount Charleston northwest of Las Vegas Tuesday, Oct. 12, 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Freshly fallen show in Lee Canyon on Mount Charleston northwest of Las Vegas Tuesday, Oct. 12, 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

A shuttle van sits stuck in the snow at the Lee Canyon ski area on Mount Charleston northwest of Las Vegas Tuesday, Oct. 12, 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Garret Paus of Las Vegas puts tire chains on his car in Lee Canyon on Mount Charleston northwest of Las Vegas Tuesday, Oct. 12, 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Freshly fallen show in the Old Town neighborhood on Mount Charleston northwest of Las Vegas Tuesday, Oct. 12, 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Freshly fallen show in the Old Town neighborhood on Mount Charleston northwest of Las Vegas Tuesday, Oct. 12, 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Beni Talley cleans snow off his car at his house in Kyle Canyon on Mount Charleston northwest of Las Vegas Tuesday, Oct. 12, 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Dee Dee Hassen of Las Vegas walks her dog Ranger as Luna runs ahead in Upper Lee Meadows on Mount Charleston northwest of Las Vegas Tuesday, Oct. 12, 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Amy Parker of Las Vegas makes a snow angel in freshly fallen snow in Upper Lee Meadows on Mount Charleston northwest of Las Vegas Tuesday, Oct. 12, 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Ava Parker, 2, and her mom Amy of Las Vegas play in freshly fallen snow in Upper Lee Meadows on Mount Charleston northwest of Las Vegas Tuesday, Oct. 12, 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Rex Parker, his daughter Ava Parker, 2, and dog Luna sled in freshly fallen snow in Upper Lee Meadows on Mount Charleston northwest of Las Vegas Tuesday, Oct. 12, 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Partes de Mount Charleston vieron hasta 11 pulgadas de nieve el lunes por la noche, pero el Servicio Meteorológico Nacional dijo que no se espera que el clima helado continúe esta semana.

El meteorólogo Brian Planz dijo que la estación de esquí y snowboard de Las Vegas, en Lee Canyon, registró siete pulgadas de nieve, con áreas de mayor elevación que midieron entre 10 y 11 pulgadas. Pero no hay nieve en el pronóstico para las montañas, y no se pronostica más lluvia para el valle.

Mount Charleston tendrá una máxima de 43ºF el martes con condiciones de brisa con ráfagas de hasta 37 mph. El viento disminuirá de 19 a 24 mph, hasta 10 a 15 mph por la tarde. Después de una mínima nocturna de 26 Mount Charleston se calentará gradualmente, con máximas que oscilarán entre los 47 grados el miércoles y los 57 el sábado y mínimas nocturnas que rondarán los 30.

Aunque no tan ventoso como el lunes, el valle de Las Vegas verá vientos de hasta 26 mph, con rachas de 40 mph, y una máxima de 66 grados el martes. Un aviso de viento permanecerá en vigor hasta las 5 p.m.

Miles de personas se quedaron sin electricidad el lunes por la tormenta de viento que azotó el valle con ráfagas de hasta 60 mph.

Tras una mínima de 47 durante la noche, el valle tendrá condiciones soleadas hasta el viernes, con máximas de entre 60 y 70 grados y mínimas de unos 50 grados. El fin de semana se calentará hasta los 76 el sábado y los 80 el domingo, hasta la próxima semana.