Muchos trabajadores de Las Vegas sin empleo o pago de desempleo

El casino-hotel Golden Nugget en Las Vegas el jueves, 19 de marzo de 2020. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Los juegos de mesa cerrados en el Bellagio mientras MGM se prepara para cerrar sus operaciones d casino a la medianoche del martes, 16 de marzo de 2020 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Cuando los casinos de Nevada cerraron el 18 de marzo, varios operadores locales ofrecieron a los empleados una o dos semanas de sueldo y beneficios.

Ese tiempo se acabó para un gran número de trabajadores en el Valle de Las Vegas. Con la oficina de seguros de desempleo agobiada con un número récord de reclamaciones, muchos se preguntan cuándo verán llegar algún tipo de beneficios.

Tommy, un ex empleado del Bellegio que se negó a dar su apellido para proteger su regreso al trabajo, dijo que presentó su solicitud de seguro de desempleo después de su último día de trabajo el 15 de marzo, y todavía está esperando que se apruebe. Su último cheque de MGM fue el 26 de marzo.

“No tengo idea de cuán avanzado voy (en este proceso) o cuándo llegará el dinero”, cuestionó.

En el limbo

La vocera del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR, por su sigla en inglés), Rosa Méndez, enunció que no hay recursos adicionales que el Departamento pueda proporcionar a quienes están esperando que se procesen sus reclamaciones.

Sugirió a los necesitados que exploren recursos como el banco de alimentos Three Square u otras organizaciones sin fines de lucro para obtener ayuda, y que contacten a las empresas de servicios públicos como NV Energy, el Distrito de Agua del Valle de Las Vegas y Southwest Gas para asegurarse de que sus servicios no serán suspendidos. El Gobernador Steve Sisolak también detuvo todos los desalojos.

Un ex empleado del Bellagio que trabaja en el comercio minorista (y se le concedió el anonimato para proteger su regreso al trabajo) ya hizo un viaje a un banco de alimentos, y recientemente solicitó cupones. Es su única fuente de ingresos del mes.

El trabajador del comercio minorista dijo que su solicitud de seguro de desempleo fue marcada porque había sido contratado recientemente. Habló con un empleado del estado sobre su reclamo por teléfono el miércoles, pero aún no está seguro de cuándo (o si) puede esperar los beneficios del seguro de desempleo.

Su último cheque de pago fue el 27 de marzo. Una carta electrónica del DETR dice que no tendrá derecho a los beneficios hasta el 25 de abril; no está seguro de por qué y no ha logrado ser atendido en las líneas telefónicas para que le respondan las preguntas.

“El comercio minorista no paga los salarios más altos, por lo que no tienes una gran reserva de fondos”, aseveró. “No tengo a nadie a quien recurrir; no tengo tanta suerte. Si (el cierre) sigue adelante, voy a tener que buscar un trabajo diferente, y no es que (los nuevos trabajadores) estén en alta demanda ahora”.

Tommy dijo que llama a la oficina diariamente para ver si alguien puede atenderle las preguntas de su reclamo pero no lo ha logrado, lo que ha apodado “el sorteo de desempleo”.

Tiene dinero en efectivo a mano y no le preocupa llegar a fin de mes, pero su esposa, que también está sin trabajo, también le fue marcada su solicitud. Los dos no están seguros de cuándo alguno de ellos verá los beneficios y están esperando sus cheques de estímulo de mil 200 dólares para ayudar a llevarlos a flote.

Tommy agregó que le preocupan más los colegas que están en situaciones aún peores.

“Si nosotros tenemos problemas, también los tienen todos los demás”, enunció. “Esa es la parte que da miedo”.

¿Qué periodos de pago relacionados con el cierre de empresas han expirado?

Caesars Entertainment Corp: La compañía anunció que continuaría pagando a los miembros de su equipo a tiempo completo, medio y de forma regular hasta dos semanas después del cierre temporal de las propiedades el 18 de marzo. La mayoría de los salarios de los trabajadores se pagaron hasta el viernes, afirmó el vocero Richard Broome. Aproximadamente el 90 por ciento de los empleados de la compañía en Estados Unidos fueron despedidos.

Golden Nugget: Una declaración de la propiedad del centro de la ciudad señaló que “todos los miembros activos del equipo a tiempo completo y medio” (los que estaban trabajando hasta el cierre) recibirían dos semanas de pago durante el cierre. Los voceros no respondieron a las peticiones de confirmar si el periodo de dos semanas había concluido.

MGM Resorts International: La compañía reportó que los empleados a tiempo medio y completo con permiso de ausencia recibirían dos semanas de pago y beneficios durante el cierre. Los voceros no respondieron a las peticiones de confirmación de que la empresa ya no paga a los trabajadores bajo permiso de ausencia.