Muere agente de Nevada atropellado en un robo de coche en Las Vegas

El agente de la Nevada Highway Patrol, Micah May, falleció en un hospital tras ser atropellado por un vehículo robado esta semana, según informó la agencia el jueves por la noche.

May, de 46 años, fue atropellado el martes mientras intentaba desplegar “bastones de detención” con la intención de pinchar los neumáticos del vehículo en la Interestatal 15 cerca de la Avenida Sahara, según la Highway Patrol. May fue trasladado por aire al University Medical Center en estado crítico, donde permaneció hasta su muerte el jueves.

El conductor fue identificado el jueves por la mañana por la oficina forense del Condado Clark como Douglas Claiborne, de 60 años.

Claiborne robó un coche y condujo a las autoridades a una persecución por North Las Vegas y hacia la autopista. Después de que el vehículo robado atropellara a May, los policías lograron detenerlo, y Claiborne fue abatido por las fuerzas del orden y murió en el lugar.

La oficina forense declaró que murió de heridas de bala en la cabeza y el torso. La forma de la muerte fue un homicidio.

Según los datos que mantiene el FBI, May es solo el segundo policía de Nevada que muere en el cumplimiento del deber en casi tres décadas.

El 27 de marzo de 2020, el sargento Ben Jenkins recibió un disparo mortal en la Autopista 93 después de que Jenkins se detuviera para ayudar a un conductor. John Dabritz, residente de Ruth, está acusado de asesinato, incendio provocado en tercer grado, hurto mayor de un vehículo de motor y hurto mayor de un arma de fuego en relación con la muerte.

Un historial de asalto y agresión

Claiborne había sido acusado anteriormente de un cargo de agresión en el Tribunal de Justicia de Las Vegas, según los registros. Un informe de arresto del Departamento de Policía Metropolitana en el caso dijo que Claiborne escupió a un oficial dentro de The Venetian el 10 de marzo de 2020, un día antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote de COVID-19 como una pandemia.

El cargo fue retirado en junio de 2020, según los documentos judiciales.

Claiborne tenía un permiso de conducir de Hawái cuando fue detenido por la policía el año pasado.

Su historial delictivo en Hawái se remonta al menos a 2002, cuando fue condenado a 30 días de cárcel por un delito menor de lesiones.

En 2004, Claiborne fue acusado de un delito grave de agresión y asalto a un agente; de realizar una amenaza terrorista; de posesión de drogas de gran peligro; y de posesión de parafernalia de drogas. Se declaró culpable de todos los cargos excepto el de agresión a un agente, cargo que la fiscalía no persiguió, según indican los registros judiciales. Fue condenado a cinco años de cárcel y cinco años de libertad condicional.

El abogado de Honolulu, Victor Bakke, representó a Claiborne durante 15 años. Dijo que Claiborne era un nativo de Iowa que iba y venía entre Nevada y Hawái en los últimos años.

“Muy excéntrico y compasivo, de gran corazón, pero tenía un problema de adicción a la metanfetamina de casi toda la vida”, reveló Bakke. “Luchó con ello durante años. Podía mantenerse limpio y sobrio durante largos periodos, y luego, cuando recaía, era una recaída muy fuerte”.

Reacción local

En todo el valle, las fuerzas del orden expresaron sus condolencias a la familia de May.

La Oficina de la Alguacil del Condado Nye publicó una declaración: “La alguacil del Condado Nye, Sharon Wehrly, y todo el personal de la oficina de la alguacil del Condado Nye expresan sus condolencias a la Nevada Highway Patrol y a la familia del agente May.

En un tuit, el FBI en Las Vegas publicó que envía el “más profundo pésame a la familia, amigos y compañeros de trabajo” de May.

Las declaraciones del Departamento de Bomberos de Las Vegas y de la presidenta de la Comisión del Condado Clark, Marilyn Kirkpatrick, se publicaron pocos minutos después del anuncio de la Highway Patrol.

