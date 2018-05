Muere Capitán de bomberos de Las Vegas, Theo Adams, 15 años después de un accidente

Un capitán del departamento de bomberos de Las Vegas, paralizado en un accidente mientras estaba en servicio hace casi 15 años, ha muerto.

Thelonious “Theo” Adams, un capitán y veterano con 13 años en el departamento, quedó paralizado del cuello hacia abajo después de que un camión de bomberos respondiera a informes de humo en un apartamento que se volcó en la noche de Halloween en 2003. El accidente ocurrió en el Bulevar Rainbow y la rampa de la US 95 que desde entonces ha sido derribada y reemplazada.

La llamada fue una falsa alarma.

Sadly @LasVegasFD has lost one of our own, Capt. Theo Adams passed from injuries he sustained during an accident in 2003. Considered a "Line of Duty Death" flags at all Valley fire stations will be at half-staff. pic.twitter.com/BCIKmiDTRO

— Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) May 3, 2018