Muere Dennis Griffin, cronista de los días de la mafia en Las Vegas

El autor Dennis Griffin (Cortesía de la familia Griffin).

El autor Dennis N. Griffin, cuya obra en el género del crimen incluía varios libros de gran prestigio que narraban el crimen organizado en Las Vegas, ha fallecido.

Griffin, de 75 años y residente en Verona, Nueva York, falleció el lunes a causa de un cáncer, informó Faith Finster Griffin, su esposa desde hace 46 años.

Entre los libros de Griffin se encuentra una biografía de Frank Cullotta, un antiguo lugarteniente del mafioso de Chicago, Anthony “La Hormiga” Spilotro, que se convirtió en testigo del gobierno, y un libro que explora la verdadera historia detrás de la película de 1995 “Casino”.

Griffin fue uno de los expertos, periodistas, investigadores y fiscales entrevistados para la primera temporada de la aclamada serie de podcasts del Review-Journal “Mobbed Up: The Fight for Las Vegas”, que se centró en Cullotta, que murió poco después de terminar el proyecto. Una segunda temporada de “Mobbed Up” comenzó esta semana.

Los libros de Griffin son “recursos increíblemente valiosos para cualquier persona interesada en el tema de la mafia en Las Vegas”, dijo Geoff Schumacher, vicepresidente de exposiciones y programas del Mob Museum.

“Son detallados, están bien documentados y simplemente son precisos”, mencionó Schumacher. “Hay mucha gente que trabaja dentro del género del crimen real para la que los hechos son opcionales. Pero, con Dennis, siempre se centró en contar una buena historia y precisa”.

Griffin nació en Rome, Nueva York, como único hijo de Walter y Dorothy Kraeger Griffin. Asistió a la Rome Free Academy antes de alistarse en la Marina de Estados Unidos, donde sirvió durante cuatro años.

En una biografía publicada en su sitio web (dennisngriffin.biz), Griffin escribió que se retiró en 1994 tras 20 años de carrera en el ámbito de la aplicación de la ley y las investigaciones en Nueva York. Con el tiempo publicaría más de una docena de libros tras crear una nueva carrera como autor especializado sobre todo en crímenes reales y casos sin resolver.

Escribió su primera novela, “The Morgue”, basada en hechos reales, en 1996, y su primer libro de no ficción, “Policing Las Vegas – a History of Law Enforcement in Southern Nevada”, en 2005.

Fue a principios de 2005, escribió Griffin, cuando decidió examinar la historia real que hay detrás de la aclamada película de 1995 “Casino”, una dramatización basada en hechos reales de la época de la participación de la mafia en Las Vegas. Su libro, “The Battle for Las Vegas: The Law vs. The Mob”, se publicó en 2006.

En 2007, publicó “Cullotta: The Life of a Chicago Criminal, Las Vegas Mobster, and Government Witness”. Con el tiempo fue coautor de cuatro libros con Cullotta y escribió libros de no ficción que examinaban el crimen y la justicia aquí y en otras zonas del país.

Griffin amplió su obra de no ficción con una trilogía de ficción protagonizada por un equipo de detectives de homicidios de Las Vegas y, cambiando de tono, fue coautor de “House Party Tonight: The Career of Legendary Saxophonist Don Hill”, una biografía del que fuera miembro de la banda pionera del lounge The Treniers.

Faith Finster Griffin dice que, al principio, la elección de géneros literarios y temas por parte de su marido fue desconcertante. Cuando su marido empezó a trabajar con Cullotta y llegó el momento de una reunión en persona, “dije: ‘No, en mi casa no’”, recuerda.

“Entonces conocí a Frank. Frank y yo llegamos a ser buenos amigos”, dijo.

Dennis Griffin fue “decisivo en la creación del Frank Cullotta que llegó a ser conocido por el público después de que su vida criminal terminara”, dijo Schumacher.

Orlando “Ori” Spado y Griffin fueron a la misma escuela en Rome, Nueva York, y se conocieron mientras crecían. Spado cuenta su historia en “The Accidental Gangster: From Insurance Salesman to Mob Boss of Hollywood”, del que es coautor Griffin. Spado agregó que Griffin aportó honestidad e investigación incansable a su trabajo.

“No tenía miedo de hacer las llamadas telefónicas necesarias para investigar. Una de las cosas que tiene trabajar con Dennis es que solo publicaba la verdad. Si no, no escribía”.

A Griffin le sobreviven su esposa; sus hijas Margaret Carro y Antoinette Mahoney; sus hijastros Pamela Ashley y Robert McAree; cinco nietos, dos nietas y cinco bisnietos. Su hijastra, Kimberly McAree, le precedió en la muerte en 1986.

Los servicios y el entierro serán en Rome, Nueva York.