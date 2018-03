Muere el sospechoso de los atentados de Austin, la policía advierte de más dispositivos

ROUND ROCK, Texas – El sospechoso de los atentados con bombas que aterrorizaron a Austin fue ultimado debido a una bomba que él mismo detonó el miércoles temprano cuando las autoridades se acercaban a él, trayendo un final espeluznante a una persecución de tres semanas. Pero la policía advirtió que podría haber más bombas sueltas.

El motivo del sospechoso seguía siendo un misterio, junto con si actuó solo en los cinco atentados en la capital de Texas y el suburbio de San Antonio que causaron la muerte de dos personas e hirieron a otras cuatro.

La policía se concentró en el hombre de 24 años en las últimas 24 a 36 horas y localizó su vehículo en un hotel en la Interestatal 35 en el suburbio de Round Rock. Los oficiales esperaban que llegaran vehículos blindados antes de trasladarse a un arresto cuando su vehículo comenzó a alejarse, afirmó el jefe de policía de Austin: Brian Manley, en una conferencia de prensa.

Las autoridades siguieron el vehículo, que chocó contra una zanja a un lado de la carretera, agregó.

Cuando los miembros del equipo SWAT se acercaron, el sospechoso detonó un artefacto explosivo dentro del vehículo, detalló el jefe de la policía. La explosión derribó a un oficial, y un segundo elemento de seguridad disparó su arma, destacó Manley.

Un oficial de la policía identificó al hombre muerto como Mark Anthony Conditt. El funcionario, que ha sido informado sobre la investigación, habló con The Associated Press bajo anonimato porque el funcionario no estaba autorizado a discutir el caso públicamente.

El alcalde de Pflugerville, un suburbio de Austin, no lejos del sitio del primero de cuatro atentados, dijo que el sospechoso vivía en su ciudad, a solo dos cuadras de su casa.

El residente de Pflugerville: Jay Schulze, comentó que estaba trotando la noche del martes cuando fue detenido por la policía y le preguntó sobre los bombardeos. Declaró que la policía voló drones sobre una casa durante aproximadamente seis horas entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles.

Describió el hogar sobre el que volaban los drones como “una casa extraña con muchas personas yendo y viniendo” y un poco deteriorada.

Austin fue atacado con cuatro atentados por medio de paquetes a partir del 2 de marzo. Un quinto paquete bomba explotó el martes temprano en un centro de distribución de FedEx cerca de San Antonio.

