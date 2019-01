Muere ex-artista gráfico del RJ por lesión cerebral traumática

Mike Johnson, ex artista gráfico del Las Vegas Review-Journal, murió en su casa el 5 de enero después de sufrir una lesión cerebral traumática. (Carolyn Johnson)

Mike Johnson, ex artista gráfico del Las Vegas Review-Journal, murió en su casa el 5 de enero después de sufrir una lesión cerebral traumática, tenía 60 años.

Johnson nació el 11 de agosto de 1958 en Heidelberg, Alemania, y creció en varias bases del Ejército hasta que él y su familia se establecieron en Las Vegas en 1979. Comenzó a trabajar para el Nifty Nickel, una publicación de anuncios clasificados, y luego al Sol de Las Vegas. En 1985, Johnson fue contratado como artista publicitario y luego como artista de noticias en el Review-Journal, donde trabajó durante 26 años.

“Básicamente era un tipo muy inteligente que hizo su investigación”, dijo la esposa de Johnson, Carolyn. “Simplemente hizo muchas cosas, era difícil seguirle la pista”.

Johnson fue un artista autodidacta con talento para la música y gusto por la adrenalina. Tocó el bajo y manejó varias bandas en Las Vegas y fue un ávido paracaidista hasta que su esposa lo convenció que lo dejara.

Johnson fue miembro de Into The Fire, un equipo de paracaidismo que luego se convirtió en Flying Elvi en la película de 1992 “Honeymoon in Vegas”, protagonizada por Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage. Johnson no saltó en la película porque se estaba recuperando de un accidente de paracaidismo, pero asumió un papel de apoyo y logró el salto como parte del equipo de tierra.

Johnson sobrevivió a tres accidentes importantes de paracaidismo, incluido uno que lo dejó en la unidad de quemados del Centro Médico Universitario durante más de un mes después de que su paracaídas se derrumbó y se estrelló contra las líneas eléctricas en Pahrump, cortando el poder a toda la ciudad.

Después de que Johnson fue despedido del Review-Journal en 2011, convirtió otra de sus pasiones en una carrera, trabajando como gerente de rango en Bass Pro Shops y luego como operador de rango y reparador en Shoot Las Vegas en Goodsprings.

“Fue un aventurero, era un temerario y era muy inteligente”, mencionó el ex reportero del Review-Journal, A.D. Hopkins.

Johnson era un investigador voraz, y pasaba horas leyendo sobre cualquier evento de noticias que llamara su atención. Como artista, él mismo iría a los sitios para tomar fotos de referencia y dibujaría planos para que sus gráficos fueran lo más precisos posible.

Los compañeros de trabajo recuerdan a Johnson como un bromista práctico y talentoso, que a menudo jugaba bromas y creaba gráficos cómicos basados ​​en los eventos en la sala de redacción, incluida una cronología de eventos después de que un compañero cocinara pescado en un horno de microondas. Carolyn Johnson comentó que escribía cuentos cortos y enviaba divertidas cartas navideñas cada año.

Hopkins comentó que Johnson diseñaba divertidas carátulas de CD para bandas falsas llamadas Roadkill y Therapeutic Misadventure y las dejaba tiradas en tiendas de discos, donde la gente intentaría comprarlas.

“Cualquier broma práctica que Mike hizo terminaba siendo muy elaborada”, señaló Hopkins.

Johnson es mejor recordado como el experto residente en explosivos del Review-Journal. Después de las fiestas de despedida, los amigos y compañeros de trabajo se reunían en el estacionamiento de Tap House mientras Johnson explotaba algo, de manera más memorable un Libro de estilo de The Associated Press.

“Era un personaje misterioso y salvaje, pero todos confiábamos en él”, agregó el reportero del Review-Journal, Henry Brean. “Confiamos en él lo suficiente como para no estar tan lejos mientras explotaba cosas”.

Aparte de las bromas y la búsqueda de emociones, amigos y familiares recuerdan a Johnson como una persona verdaderamente amable, pese a su rudo exterior.

“Era un poco rústico y tosco, pero tenía un corazón muy amable y realmente cuidaba a la gente”, añadió David Stroud, otro ex artista del Review-Journal.

Carolyn Johnson, casada con su esposo durante 23 años, dijo que era un padre y esposo amoroso que siempre estaba dispuesto a ayudar a un amigo necesitado.

“Era realmente una gran persona, divertido y genial”, describió. “Solo vio lo mejor de la gente”.

A Mike Johnson le sobreviven su esposa por 23 años, su hijo, Jarex Schmidt; su hija, Rachael Wilson; y su hermano, Rick Johnson.

Carolyn Johnson reveló que se programará un servicio conmemorativo en una fecha posterior.