Muere hombre de Las Vegas presuntamente asesinado tras altercado contra hijastro

La policía de Las Vegas trabaja la escena de un homicidio en la cuadra 1600 de Palmae Way en Las Vegas el domingo por la noche. (Blake Apgar / Las Vegas Review-Journal)

La oficina del forense del Condado de Clark ha identificado a un hombre supuestamente asesinado por su hijastro durante una pelea el domingo por la noche.

Robert Kidd, de 48 años, murió en su casa en el oeste de Las Vegas Valley después de que una discusión con su hijastro se volviera física, afirmó la policía de Las Vegas. El hijastro, que tiene más de 20 años, colocó a Kidd en una llave de estrangulamiento y lo dejó inconsciente, reportó la policía. Kidd, un residente de Las Vegas, fue llevado al Hospital MountainView, donde murió.

La pelea ocurrió en la manzana 1600 de Palmae Way alrededor de las 8 p.m. el domingo, señaló la policía.

La causa de la muerte de Kidd seguía siendo investigada por la oficina forense, destacó la oficina.

El hijastro, quien no fue identificado de inmediato, estaba bajo custodia policial el lunes mientras los investigadores trabajaban para determinar qué condujo a la pelea. El teniente de homicidios de la Policía Metropolitana, Ray Spencer, señaló que los dos no vivían juntos, pero el hijastro de Kidd estaba de visita el domingo.

La policía no se había enterado de ninguna disputa doméstica entre los dos en el pasado, dijo Spencer.

Este es el homicidio número 114 en el Condado de Clark este año, y el 94° registrado en la jurisdicción de la Policía Metropolitana, según los registros de Las Vegas Review-Journal.

