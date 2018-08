Muere mujer de herida de bala en un complejo sur del Strip de Las Vegas

Una investigación de homicidio está en marcha después de que guardias de seguridad encontraran el cuerpo de una mujer detrás del estacionamiento de Tahiti Village el miércoles temprano.

La seguridad en el complejo llamó a la policía alrededor de las 2:40 a.m. después de que encontraron el cuerpo entre un garaje y una sala de calderas en el 7200 S. Las Vegas Blvd., según el teniente de homicidios del Departamento de Policía Metropolitana, Ray Spencer.

Cuando llegó el personal médico, señalaron que la mujer había muerto en la escena por lo menos de una herida de bala.

Here's the briefing from Homicide Lt. Ray Spencer at the scene. The woman still hasn't been identified, but Spencer said she had a purse with her. Detectives don't believe the woman was a guest – witnesses saw her walk onto the property shortly before she was shot. #RJNow pic.twitter.com/amCqcUA0xF

— Max Michor (@MaxMichor) August 15, 2018