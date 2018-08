Muere oficial de correccionales de Las Vegas tras altercado físico contra un preso

El sueño de Kyle Eng era ser un oficial de policía.

Pero el 19 de julio, alrededor de un mes después de comenzar oficialmente una segunda carrera en la aplicación de la ley como oficial de correcciones de Las Vegas, Eng murió tras un altercado físico contra un recluso en la cárcel de la ciudad, anunció la policía el lunes.

De acuerdo con una publicación en Facebook del Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD), Eng, de 51 años, fue encontrado inconsciente en la cárcel de Las Vegas el 19 de julio poco después de haber estado “involucrado en una pelea con un recluso”. Fue llevado al Centro Médico Universitario, donde fue declarado muerto.

La publicación fue editada posteriormente para eliminar la referencia a una pelea, y una portavoz de LVMPD se negó a comentar sobre la muerte de Eng, remitiendo preguntas a la ciudad.

El vocero de la ciudad de Las Vegas, Jace Radke, no confirmó si hubo una pelea. Pero la ciudad informó en un comunicado que Eng estuvo involucrado en “un incidente menor con un recluso en la cárcel de la ciudad antes de ser transportado al hospital”. Sin embargo, no podemos confirmar si este incidente tuvo algo que ver con la causa de la muerte, que aún no ha sido completamente determinado por la oficina forense del Condado de Clark”.

Trabajó en la cárcel por mes

La noticia del incidente con un recluso se produjo cuando los amigos y la familia de Eng se reunieron para su funeral en la Iglesia Cristiana Canyon Ridge, ubicada en 6200 W. Lone Mountain Road.

Eng, quien ingresó al entrenamiento para convertirse en un oficial de correcciones en enero y solo comenzó a trabajar en la cárcel aproximadamente un mes antes de su muerte, fue descrito por su familia como su superhombre personal.

“Hay una razón por la que lo llamábamos Superman”, destacó su hija más pequeña, Alyssa, en el funeral. “En cualquier situación en la que estuviéramos, sabíamos que nuestro padre estaba solo a una llamada de distancia”.

Eng tenía tres hijas, Alexa, Kayla y Alyssa, nueve nietos, y otra en camino. Había estado casado con su esposa, Arlyn, durante 27 años y había vivido en Las Vegas desde que se mudó de su ciudad natal de Poughkeepsie, Nueva York, cuando tenía 22 años.

Eng amaba los deportes, su familia y su nuevo trabajo.

Cuando Eng solicitó ser oficial de correccionales, escribió en su solicitud: “siempre quise una carrera en la aplicación de la ley; Voy a darlo todo para alcanzar mi sueño”, relató la jefa del Departamento de Seguridad Pública, Michele Freeman.

“Gracias por compartir su Superman con nosotros”, dijo Freeman, hablando con la familia de Eng.

El funeral de Eng se llenó con oficiales uniformados, oficiales de correccionales y bomberos, algunos realizando tareas ceremoniales y otros allí para rendirle homenaje. Un grupo de gaiteros de la Sociedad Esmeralda de Las Vegas tocó mientras los portadores del féretro llevaban el ataúd de Eng a la iglesia y tocaron “Amazing Grace” al final del funeral.

Entre los asistentes estaba Scott Edwards, presidente de la Asociación de Oficiales de la Paz de Las Vegas.

“Esta es nuestra primera muerte en la línea de servicio, y esperamos que sea la última”, destacó.

Antes de cambiar de carrera, Eng trabajó como conductor de camión y gerente de Anderson Dairy durante 20 años, reportó Kevin Odor, pastor de Canyon Ridge Christian Church.

‘Nunca es demasiado tarde’ para perseguir el sueño

“Aunque muchos cuestionan por qué a la edad de 50 años Kyle decidiera comenzar una nueva carrera con la policía, Kyle quería demostrar a sus hijos y nietos que nunca es demasiado tarde, y si tienes un sueño tienes que perseguirlo,” declaró Odor.

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, mencionó que todas las personas con las que habló sobre Eng solo lo elogiaron y dijeron que él era un modelo a seguir.

“Sabemos que aquí en Las Vegas realmente marcó la diferencia”, expresó Goodman.

El Fondo de Oficiales de Policía Lesionados abrió una cuenta en ipof.vegas para que las personas donen para ayudar a la familia de Eng, detalló Erik Lloyd, presidente de la organización.

“La familia ciertamente podría usar toda la ayuda que pudieran obtener”, dijo Lloyd.

