Muere Paul Laxalt, ex-gobernador y senador de Nevada

El ex senador de Nevada y gobernador, Paul Laxalt, en su suite de oficinas en el centro de la ciudad de Washington, DC en 2010. (Cliff Owen / AP)

Dedicación del primer parque nacional de Nevada, el Parque Nacional Great Basin de 71 mil 900 acres. Se convirtió oficialmente en parque en octubre de 1986. Esta imagen es de la Representante de L-R Barbara Vucanovich, del Director de Aviación del Condado de Clark: Robert Broadbent, del ex Senador de los Estados Unidos Paul Laxalt en la dedicación. (Las Vegas Review-Journal)

Dedicación del primer parque nacional de Nevada, el Parque Nacional Great Basin de 71 mil 900 acres. Se convirtió oficialmente en un parque en octubre de 1986. Esta imagen es del ex senador de los Estados Unidos Paul Laxalt hablando. (Las Vegas Review-Journal)

Dedicación del primer parque nacional de Nevada, el Parque Nacional Great Basin de 71 mil 900 acres. Se convirtió oficialmente en un parque en octubre de 1986. Esta imagen es del Director de Aviación del Condado de Clark Robert Broadbent (izquierda) y el ex Senador de los Estados Unidos Paul Laxalt en la dedicación. (Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt y el senador Frank Church Idaho (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt. (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt. (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

De izquierda a derecha, Carol Laxalt, Oliver Vanderbilt y el senador Paul Laxalt. (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt. (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt. (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt. (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt, junio de 1975 (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt. (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt. (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt. (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt en 1980. (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt 2 de noviembre de 1982 (foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Frank Sinatra, Harry Wald y Paul Laxalt (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt 3 de febrero de 1983 (Rene Germanier / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt 9 de septiembre de 1983 Paul Laxalt y Bob Broadbent (Scott Henry / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt, 13 de enero de 1983 (foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt 9 de febrero de 1984 (Scott Henry / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt, Ronald Reagan y Santini, 25 de junio de 1986 (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt ocupa un lugar destacado para su cargo de gran mariscal el 1 de noviembre de 1986. (Wayne Kodey / Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt. (Foto de archivo / Las Vegas Review-Journal)

El ex senador Paul Laxalt, republicano por Nevada, izquierda, le pide al senador John Kerry, demócrata por Massachusetts, ayuda con su yarmulke antes del comienzo del funeral del ex senador Chic Hecht, republicano por Nevada, en el Templo Beth Sholom en Las Vegas en 2006. (Foto de archivo Las Vegas Review-Journal)

El gobernador Paul Laxalt antes de una reunión de la Junta de Control de Juego de Nevada en 1967. (Foto de archivo Las Vegas Review-Journal)

Ronald Reagan y su esposa Nancy con Nev. El gobernador Paul Laxalt y su esposa Jackie en Lake Tahoe en 1966. (Museo del estado de Nevada)

Bob Dole, Robert List y Paul Laxalt en 1982. (Foto de archivo Las Vegas Review-Journal)

El gobernador Paul Laxalt es recibido por alrededor de 100 mujeres en la organización electoral "Lassies for Laxalt" cuando llega al aeropuerto internacional McCarran en 1966. (Foto de archivo Las Vegas Review-Journal)

El gobernador Paul Laxalt le da la mano al gerente general del Las Vegas Review-Journal, William V. Wright. (Foto de archivo Las Vegas Review-Journal)

Carol y Paul Laxalt en 1982. (Foto de archivo Las Vegas Review-Journal)

Paul Laxalt en 1982. (Foto de archivo Las Vegas Review-Journal)

El ex senador de Nevada y gobernador, Paul Laxalt (Cortesía)

Paul Dominique Laxalt, hijo de un pastor de ovejas que se convirtió en gobernador de Nevada, alcanzó fama nacional como senador de Estados Unidos, modernizó la industria del juego del estado y ayudó a redefinir el Partido Republicano, falleció el lunes. Tenía 96 años.

Su muerte en un establecimiento de salud en el norte de Virginia fue anunciada por la firma de relaciones públicas del Grupo Ferraro.

Hijo de inmigrantes vascos que se establecieron en Carson City a principios del siglo XX, Laxalt fue gobernador desde 1967 hasta 1971, fue senador de los Estados Unidos desde 1974 hasta 1986 y apoyó el establecimiento de los primeros institutos comunitarios de Nevada y su primera escuela de medicina.

A Laxalt le sobreviven su esposa, Carol, y cinco hijas de su primer matrimonio: Gail, Sheila, Michelle, Kevin y Kathleen, y un hijo, John Paul. Paul Laxalt es el abuelo del actual candidato a gobernador de Nevada, Adam Paul Laxalt.

“Mi abuelo era el hombre raro en la arena que nunca perdió de vista quién era o de dónde venía. Se dice que nuestras vidas se recuerdan mejor no por nuestros logros, sino por la forma en que tratamos a los demás”, comentó Adam Laxalt en un comunicado. “En el transcurso de mi vida, miles de personas se han tomado el tiempo para decirme que conocían a mi abuelo. Sin excepción, han usado palabras como decente, genuino, honesto, humilde y amable. Él era en verdad todas esas cosas. Para los más cercanos a mí, mi abuelo era a la vez una luz y una brújula: un testimonio de lo que debería ser un hombre. Para mí, mi abuelo fue el mejor modelo a seguir, y gran parte de lo que sé sobre ser un estadounidense, un ciudadano y un líder, lo aprendí de él”.

Here’s a statement from #Nevada Attorney General @AdamLaxalt on the passing of his grandfather, former Nevada governor and U.S. Senator Paul Laxalt. “He was the embodiment of the American dream…” pic.twitter.com/MsUgxxUwRp — Ramona Giwargis (@RamonaGiwargis) August 7, 2018

Paul Laxalt modernizó la regulación de los juegos de azar en Nevada y presionó para permitir que las corporaciones posean casinos, allanando el camino para el juego tal como existe hoy en día.

Dio los primeros pasos, junto con el entonces gobernador de California, Ronald Reagan, para regular el desarrollo y la conservación de Lake Tahoe. Su relación se hizo fuerte, con Laxalt convirtiéndose en un confidente del futuro presidente.

Tom Lorentzen, un viejo amigo de Laxalt que trabajó en su campaña al Senado en 1974, vio a Laxalt en su casa de Virginia el sábado.

“Por primera vez, no tengo palabras”, dijo Lorentzen.

Laxalt estaba en la cama y no podía hablar. “Pero todos sentimos que él entendía lo que decían”, comentó Lorentzen. Pudieron hablar sobre cuánto lo amaban.

“Es legendario en nuestro estado”, señaló un viejo amigo y notable estratega de campaña republicano Sig Rogich, quien trabajó en la campaña para gobernador de Laxalt.

Las noticias de la muerte de Laxalt provocaron una gran cantidad de apoyo y condolencias de los políticos de Nevada del pasado y el presente que lo elogiaron como mentor, líder y amigo.

“Paul Laxalt fue la definición de lo que debería ser un líder: amable, atento y con ganas de extender una mano en la amistad, independientemente de su afiliación política. Su legado está asegurado como uno de los mejores líderes que Nevada haya conocido jamás”, afirmó el ex senador de Estados Unidos, Harry Reid,en un comunicado.

“Estoy devastado por la pérdida de mi amigo y mentor, Paul Laxalt hoy. Él era un hombre de estado y un caballero consumado. Que descanse en paz”, escribió el gobernador republicano Brian Sandoval en Twitter.

I am devastated by the loss of my friend and mentor, Paul Laxalt today. He was a statesman and a consummate gentleman. May he Rest In Peace. — Governor Sandoval (@GovSandoval) August 7, 2018

“Paul personificó lo mejor de Nevada para ofrecer al poner el servicio por encima de sí mismo. Sirvió como amigo y confidente de numerosos nevadenses, ya que su riqueza de conocimiento nos llevó a muchos de nosotros a buscar su valioso consejo y comprensión”, describió en una declaración el senador estadounidense, Dean Heller, republicano de Nevada.

My full statement on the passing of Paul Laxalt, a mentor, friend, and great public servant: https://t.co/rCMzdPmRXi pic.twitter.com/xtzj3neEfr — Dean Heller (@SenDeanHeller) August 7, 2018

“Paul Laxalt fue un hombre de determinación, honor y principio. La influencia que el Senador Laxalt tuvo en Nevada y Washington se extendió a ambos lados del pasillo, trabajó para encontrar puntos en común”, escribió la tutora estadounidense, Catherine Cortez Masto, de Nevada.

Paul Laxalt was a man of determination, honor, and principle.The influence Senator Laxalt had in Nevada & Washington extended across both sides of the aisle, he worked to find common ground. Paul and I extend our deepest sympathies to his family. — Senator Cortez Masto (@SenCortezMasto) August 7, 2018

Vida temprana

Paul Laxalt nació el 2 de agosto de 1922 en Reno, el mayor de seis hermanos.

El segundo nombre de Laxalt era el de su padre, Dominique, un pastor de ovejas que emigró a América en 1906 a la edad de 18 años, entre los miles que vinieron de la región vasca de los Pirineos de Francia y España.

Dominique construyó sus propias manadas y se convirtió en un rico ganadero antes de que la Gran Depresión borrara su fortuna. La madre de Laxalt, Therese, era vasca y vino a los Estados Unidos en 1921 para cuidar a su hermano, un oficial francés que estaba recibiendo tratamiento en California después de ser gaseado en la Primera Guerra Mundial.

Se casaron en 1921. Mientras Dominique reconstruía sus rebaños en las colinas y valles del oeste de Nevada, Therese hizo la mayor parte de la crianza de los niños en los años siguientes.

Therese pudo comprar un pequeño hotel en Carson City. Sus pocas habitaciones fueron alquiladas a precios modestos para los pastores de ovejas y los trabajadores del ferrocarril. Sin embargo, Therese había sido entrenada en el Cordon Bleu, la principal escuela de cocina de Francia, y el restaurante del hotel obtuvo un éxito rápido, sirviendo comidas en estilo tradicional vasco en mesas largas donde los famosos y los oscuros se sentaban codo con codo. Sus visitantes incluyeron al senador Pat McCarran, D-Nev.

Los jóvenes hablaban euskera antes que inglés, según el hermano de Laxalt, Robert, quien se convirtió en un notable escritor. Su libro de 1957, “Dulce Tierra Prometida”, contó la historia de Dominique y se convirtió en un clásico de la literatura occidental americana.

Después de graduarse de Carson High School, donde jugó al baloncesto y rechazó los esfuerzos de su madre y el monseñor local para convertirse en sacerdote, Laxalt asistió a la Universidad de Santa Clara en California, una escuela jesuita que luego observó no solo académicos sino también deportivos.

Se alistó en el ejército en 1943, donde fue médico enviado al frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Como miembro de la 7ma División de Infantería, participó en la invasión del Golfo de Leyte en Filipinas bajo el mando del General Douglas MacArthur.

Al regresar a casa, Laxalt aprovechó el GI Bill para pasar por la escuela de leyes en Santa Clara y la Universidad de Denver.

El 23 de junio de 1946, se casó con Jackalyn Ross, la hija de John R. “Jack” Ross, un abogado y un prominente republicano en el norte de Nevada. Jack Ross se convirtió en un mentor profesional y político y Jackie se convirtió en madre de seis hijos, tres de los cuales fueron adoptados cuando eran bebés.

Vida política

Antes de ascender a la Mansión del Gobernador, Laxalt era un abogado que manejaba casos de defensa y era un fiscal de distrito elegido y vicegobernador.

Tratando con una huelga de reclusos en la Prisión Estatal de Nevada en 1968, Laxalt, como gobernador, acordó reunirse con los reclusos en el patio de la prisión. Cuando los periodistas le preguntaron sobre la reunión, dijo que había ido bien.

“Diablos”, mencionó. “Muchos de ellos fueron mis antiguos clientes”.

Su mandato como gobernador fue notable también por la relación inusual que desarrolló con el propietario del casino más famoso y famoso del estado, Howard Hughes.

Nunca se conocieron, pero hablaron periódicamente por teléfono cuando Hughes, desde su reducto en uno de los pisos superiores del Desert Inn en Las Vegas, compró ese complejo y media docena más con la bendición del estado. Laxalt consideraba que las inversiones del astuto multimillonario eran una especie de sello de aprobación para Las Vegas y sus casas de juego que habían caído en tiempos difíciles.

Como senador republicano elegido en 1974, Laxalt era un conservador confiable que salvaguardaba el gasto para las bases militares de Nevada y luchó con éxito contra un plan para basar misiles intercontinentales en los desiertos de Nevada y Utah.

Laxalt fue el mentor político de Lorentzen durante 44 años, y durante los últimos 26 años compartieron una relación mucho más personal.

“Creo que Paul Laxalt significó tanto para Nevada como cualquiera y significó tanto para cualquiera de nosotros que haya tratado con él como cualquiera”, dijo Lorentzen.

“Era como mi padre”.

Laxalt jugó un papel principal en uno de los debates de política exterior más polémicos en la historia de los Estados Unidos cuando luchó contra los tratados que dieron el control del Canal de Panamá a Panamá. Después de nueve semanas de debate en el Senado, Laxalt el 18 de abril de 1978 perdió esa pelea por dos votos.

La influencia de Laxalt creció inmensamente cuando ayudó a guiar a Reagan a través de dos períodos en la Casa Blanca.

Los dos se hicieron extremadamente cercanos a través de sus batallas políticas compartidas, que incluyeron el desafío fallido de Reagan al presidente Gerald Ford para la nominación republicana de 1976, y su elección a la Casa Blanca en 1980 y la reelección en 1984.

Laxalt también tenía la confianza de Nancy Reagan, un privilegio que la primera dama no otorgó a la ligera. Se hizo conocido en la prensa como el “Primer Amigo” y fue un canal de respaldo para el presidente, incluso para figuras internacionales.

Fue Laxalt quien en 1986 aconsejó al asediado presidente filipino Ferdinand Marcos que era hora de “cortar y cortar limpiamente” después de que el aliado de Estados Unidos perdiera el apoyo de su pueblo y su país se tambaleara en una guerra civil.

Laxalt se reunió en privado varias veces con Anatoly Dobrynin, el embajador de la Unión Soviética en los Estados Unidos, mientras los soviéticos luchaban por entender a Reagan.

En otra ocasión, mientras Laxalt preparaba un viaje a Francia, Reagan le pidió que tomara una medida del presidente Francois Mitterrand.

“¿Qué piensas del hombre?”, preguntó Reagan cuando Laxalt regresó de encontrarse con Mitterrand en la casa de verano del presidente francés.

“En una pared tenía una docena de sombreros de vaquero”, le dijo Laxalt a su compañero occidental. “No puede ser tan malo”.

Laxalt disfrutaba de una reputación como un “tirador directo” entre los políticos de ambos partidos. En su libro de memorias de 2000, “Paul Laxalt de Nevada”, escribió que nunca podría mentirle a un colega.

“Hizo la vida menos complicada”, agregó en las memorias.

“Una cosa sobre Paul Laxalt: no había lugar para rodeos”, aseguró Rogich, agregando que la parte sorprendente de Laxalt fue la forma en la que llegaba al grano.

“Él nunca lo hizo de una manera grosera, nunca lo vi perdiendo la cabeza, incluso cuando estaba más enojado”, confesó Rogich, quien al igual que Lorentzen piensa en Laxalt como figura paterna y mentor. “Nunca lo vi gritar a alguien, hacer una rabieta. Fue amable en todo momento y sincero”.

El Senado que Laxalt habitó era muy diferente al cuerpo partidista hoy en día. Luego, los senadores forjaron relaciones entre líneas partidistas.

“En los primeros días de mi carrera en el Senado, la política se alzó en el momento de las elecciones, pero raramente se prolongó”, escribió Laxalt en sus memorias. “El Senado era una ‘zona de confort’ para todos sus miembros”.

Laxalt ayudó a instalar por su cuenta al menos a 10 nevadenses en cargos federales durante los años de Reagan, un récord tal vez superado solo por su sucesor en el Senado, el demócrata Harry Reid, que más tarde se convirtió en líder de la mayoría en el Senado.

“Veníamos de diferentes partidos políticos y orígenes, pero eso no le importaba a Paul”, destacó Reid. “Era el epítome de un caballero. Él me trató a mí y a todos con el máximo respeto y amistad. Lo vi exhibir estas cualidades de primera mano, trabajando junto a él mientras se desempeñaba como Teniente Gobernador, Gobernador y Senador de los Estados Unidos”.

Provocado por los conservadores que lo vieron como el verdadero heredero de Reagan, Laxalt lanzó en 1987 lo que más tarde reconoció que era una carrera poco considerada para la presidencia. Laxalt abandonó el esfuerzo cuando se hizo evidente que tendría problemas para recaudar dinero y muchos reaganistas -y el propio Reagan- parecían comprometidos con el vicepresidente George H.W. Bush en la carrera de 1988.

Laxalt calificó su candidatura a la presidencia de “los cuatro meses más miserables de mi vida”, y emprendió un nuevo camino.

El Nevadan no cortejó la atención después de que terminó su carrera pública. Estableció un negocio de consultoría, fue buscado como un hombre sabio republicano y se retiró a la casa que él y su esposa Carol habían construido en el suburbio de McLean, Virginia, en Washington.

En la política

En su primer intento en el cargo, Laxalt ganó las elecciones en 1950 para convertirse en fiscal de distrito de medio tiempo del Condado de Ormsby, que en ese momento contenía Carson City, la capital estatal más pequeña que todavía tenía calles de tierra que se perdían en los pastizales. El condado se disolvió en 1969, con Carson City asumiendo el gobierno y los servicios.

Laxalt fue elegido vicegobernador en 1962 y se desempeñó bajo las órdenes del demócrata Grant Sawyer, que hizo enemigos, incluido el director del FBI J. Edgar Hoover, a quien Sawyer había criticado por entrometerse en la industria del juego legal de Nevada.

En 1964, Laxalt desafió al senador demócrata titular Howard Cannon. La contienda fue contundente, aunque el candidato presidencial republicano, el senador Barry Goldwater, de Arizona, estaba en proceso de ser golpeado profundamente por el presidente Lyndon Johnson. A Laxalt, que pasó el día de las elecciones en Carson City, le dijeron esa noche que había ganado. Pero después de volar a Las Vegas a la mañana siguiente, quedó atónito al enterarse de que las declaraciones de los recintos del sur de Nevada que informaban tarde habían dado como resultado una victoria de 48 votos para Cannon, con sede en Las Vegas.

En medio de los gritos de fraude de los republicanos y después de un recuento, Laxalt perdía por 84 votos y decidió no participar más en la contienda.

“Sospechamos lo peor pero no pudimos demostrarlo claramente”, escribió Laxalt más tarde. “Un consuelo fue el hecho de que al menos no tuve que mover a mi familia a ese temido Washington”.

Laxalt regresó dos años más tarde en una carrera para gobernador, y derrotó a Sawyer por 5 mil 900 votos.

Aunque más tarde se consideró bastante conservador, Laxalt respaldó varios programas progresivos cuando era gobernador.

Aunque ideológicamente opuesto a los programas de la “Gran Sociedad” del presidente Lyndon Johnson, como National Endowment for the Arts, Laxalt ayudó a crear el Consejo Estatal de las Artes de Nevada para obtener fondos del NEA.

Laxalt convenció a sus correligionarios republicanos para que aumentaran los impuestos para financiar las escuelas al mismo ritmo en que lo hicieron con Sawyer, que es entonces uno de los niveles de financiación de la educación más generosos de la nación.

En los primeros años de Laxalt, Nevada era el único estado sin una universidad comunitaria. Él superó la resistencia de los impulsores del campus de la Universidad de Nevada de Reno para financiar colegios comunitarios iniciados por líderes locales en Elko y el sur de Nevada. Estaba especialmente orgulloso de defender y organizar el apoyo a la primera escuela de medicina de Nevada.

Después de cumplir un mandato de cuatro años como gobernador, Laxalt en 1971 sufrió agotamiento.

“Simplemente tenía un instinto lleno de política”, le dijo al Review-Journal en una entrevista en el año 2000. “Tenía una tripa llena de protagonismo, y solo quería ir a casa y lo hice”.

En 1974, cuando el senador Alan Bible anunció su retiro, los republicanos presionaron a Laxalt para que volviera a la vida pública, y se postuló para el Senado en contra del vicegobernador Reid y ganó por 624 votos. Reid más tarde admitió que logró encontrar una manera de perder en un año de bandera para los demócratas, que de otra manera sería post-Watergate.

En 1972, el primer matrimonio de Laxalt terminó en divorcio, y el 31 de diciembre de 1975, se casó con Carol Wilson, su gerente de oficina cuando era gobernador y durante sus primeros años en el Senado.

Laxalt ingresó al negocio de los casinos de hotel, cumpliendo la ambición familiar de construir una nueva Casa Ormsby en Carson City, luego de que el original fuera comprado por su padre a principios del siglo XX y luego demolido.

Laxalt demandó al Sacramento Bee por difamación en 1984 después de que el periódico de California afirmara que los agentes federales alegaron que el casino había sido descremado de las ganancias bajo la propiedad de la familia Laxalt. Laxalt solicitó 250 mdd en daños y perjuicios. La demanda se resolvió en 1987 y en 1988 Laxalt recibió $647 mil 452.

Laxalt sirvió dos agitados términos y se retiró de Capitol Hill en 1986.

Conexiones de Reagan

Laxalt y la ex estrella de Hollywood Reagan se cruzaron en 1964 a través de su asociación compartida con el candidato presidencial republicano, el senador Barry Goldwater de Arizona, Laxalt como funcionario republicano en la vecina Nevada y Reagan como defensor de la esperanza presidencial.

Años más tarde, como gobernadores de los estados colindantes Laxalt y Reagan conferían asuntos fiscales, y más notablemente sobre la estrategia para preservar las fronteras biestatales de Lake Tahoe que estaban siendo amenazadas con el exceso de desarrollo.

“Era evidente que, a menos que hiciéramos algo, Tahoe tenía una posibilidad real de ponerse gris en nuestro reloj”, manifestó Laxalt a investigadores de la Universidad de Virginia en una historia oral de 2001 de su relación con Reagan.

Legislaturas en ambos estados finalmente actuaron, y en 1969 el Congreso ratificó un acuerdo que creó la Agencia de Planificación Regional de Tahoe.

En las conferencias de gobernadores, Laxalt pastorearía a Reagan, quien no estaba tan familiarizado ni cómodo con la escena política. Una amistad creció.

Laxalt, un senador juvenil, encabezó la campaña de Reagan en 1976 contra Ford, un titular del mismo partido. En la convención republicana en Kansas City, Missouri, Ford derrotó a Reagan en un drama de salón de convenciones, pero Laxalt afirmó que Ford “nunca tuvo rencor contra mí”.

Laxalt encabezó las ofertas presidenciales ganadoras de Reagan en 1980 y 1984, y sirvió como el enlace no oficial del presidente con el Senado durante el resto de su mandato.

El Nevadense estuvo cerca durante los momentos más destacados y más desafortunados de Reagan, incluidos la aprobación de sus programas económicos, el atentado de 1981 contra su vida y el escándalo Irán-Contra donde el presidente quedó atónito al enterarse de que funcionarios de su administración habían vendido armas en secreto a Irán y usaron las ganancias para financiar a los rebeldes respaldados por Estados Unidos en Nicaragua.

La posición de Laxalt en el círculo íntimo del presidente fue reconocida en Capitol Hill cuando el líder de la mayoría Howard Baker lo designó como miembro no electo de la dirección del Senado, una posición sin precedentes.

Después de que los republicanos perdieran 27 puestos en las elecciones de 1982, Reagan se movilizó para apuntalar el partido y le pidió a Laxalt que encabezara el Comité Nacional Republicano. Laxalt declinó, afirmando que requeriría su renuncia como senador.

Los abogados encontraron otra manera, y Laxalt acordó convertirse en el “presidente general” del partido, un papel de supervisor. Instaló al compañero Nevadan Frank Fahrenkopf para dirigir el comité nacional en el día a día.

Después de dos períodos senatoriales, Laxalt decidió irse, pero él y Carol se quedaron en el norte de Virginia, donde trabajó como abogado.

Los servicios funerarios están pendientes.