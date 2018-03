Muere pistolero y 2 estudiantes resultan heridos en un tiroteo en una escuela de Maryland

GREAT MILLS, Md. – Un estudiante con una pistola disparó contra dos compañeros de clase dentro de su escuela secundaria de Maryland el martes antes de que fuera fatalmente herido durante un enfrentamiento con un oficial de recursos escolares, afirmó un alguacil.

El oficial y el estudiante dispararon un solo tiro en ese momento, y no estaba claro si se quitó la vida o fue asesinado por la bala del oficial, declaró el sheriff del condado de St. Mary: Tim Cameron. Los otros estudiantes, un niño y una niña, fueron hospitalizados en estado crítico y el oficial resultó ileso.

“Cuando ocurrió el tiroteo, nuestro oficial de recursos escolares, que estaba estacionado dentro de la escuela, fue alertado sobre el evento y sobre los disparos. Él persiguió al tirador y se le enfrentó, durante el cual disparó contra él”, destacó Cameron.

“Simultáneamente, el tirador disparó una ronda también. Por lo tanto, en las próximas horas, en los próximos días, a través de una investigación detallada, podremos determinar si la ronda de nuestro SRO impactó al tirador”.

El motivo del tirador también está siendo investigado, agregó el alguacil.

“Me alertan sobre una serie de cosas que están disponibles en las redes sociales sobre la posible relación entre el tirador y cualquiera de las víctimas. En este momento, no podemos confirmar nada de eso”, dijo Cameron.

