Mueren 2 en accidente de 4 vehículos al norte de Las Vegas

La Patrulla de Caminos de Nevada está investigando un accidente fatal la mañana del miércoles a unas 50 millas al norte de Las Vegas en la carretera estadounidense 93.

Dos personas murieron en el choque de cuatro vehículos en el sur de la U.S. 93 en la milla 63, al sur de Coyote Springs, según la Patrulla de Caminos. El accidente se informó justo después de las 6 a.m.

Todos los carriles de viaje en la carretera están bloqueados, y la U.S. 93 está cerrada en la Interestatal 15, reportó Highway Patrol. El tráfico se desvía hacia la Ruta estatal 168.

#trafficalert US93 at mile marker 63, 2x fatal crash involving 4 vehicles. All travel lanes are closed, traffic is being diverted onto SR168. US93 is also closed at IR15. Unknown when roads will reopen, use caution in the area as we investigate. #buckleup #drivesafenv #nhpsocomm pic.twitter.com/1D7MRV1z5g

— NHP Southern Command (@NHPSouthernComm) July 18, 2018