Muestran solidaridad con San Gabriel, Jalisco

Guadalajara, 2 Jun (Notimex- Especial). – El delegado de Programas de Desarrollo del Gobierno de México en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, infirmó hoy que la Comisión Federal de Electricidad desplegó un operativo para restablecer el servicio de luz en el municipio de San Gabriel.

“El día de la tragedia no estaba lloviendo en el pueblo, cayeron algunas gotitas, pero no como para ocasionar la desolación que vivieron los habitantes de San Gabriel. Nunca nos imaginamos una tragedia de tal magnitud. Si el terreno hubiera estado en condiciones normales, sin la tala inmoderada, la lluvia no hubiera causado tanto daño”, comentó a El Tiempo el señor Luis Pérez, un ciudadano residente en Las Vegas con familia en San Gabriel y que, junto a su prima Sonia García, organizaron una kermés para recaudar fondos y contribuir en la reconstrucción del poblado que fue arrollado por el desbordamiento del río.

Las autoridades del municipio lamentaron las pérdidas humanas y patrimoniales, al tiempo que se movilizaron para gestionar apoyos y brindar recursos a la población.

El delegado de Programas de Desarrollo del Gobierno de México en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, realizó un recorrido por la zona afectada acompañado del presidente municipal de San Gabriel, Bonifacio Villalvazo Larios. El funcionario indicó que, entre el recuento de daños materiales, está la afectación a cuatro puentes vehiculares y cuatro puentes peatonales, además, alrededor de 70 vehículos chocaron entre sí tras ser arrastrados por la corriente.

En Las Vegas, la gente se ha movilizado, “en el pueblo mucha gente sabe que los incendios y la tala de árboles propició que se generara un alud de lodo, porque la corriente llevaba ceniza, trozos de madera y tierra. Una cosa espantosa, nunca antes vista en San Gabriel”, externó Luis Pérez, agregando que “estamos conscientes de la tala desmedida, sin control, no sabemos –ni nos interesa investigar- si hay permisos para ello en el municipio, pero el gobierno debe tomar cartas en el asunto para corregir esas anomalías, porque si se hace de manera clandestina, también debe hacerse algo al respecto”.

De existir esa situación, la población fue quien pagó las consecuencias de quienes tratan de convertir la región en zona aguacatera.

Cuestionado sobre si ya habían acudido a la sede consular en esta jurisdicción, apuntó que no habían ido, “alguien me dijo que en el Consulado no ayudan, yo lo que quisiera no es ayuda económica, sino con los conductos y trámites necesarios para hacerle saber a la gente de nuestros esfuerzos y la manera de canalizarlos a los damnificados”, acotó.

La kermés que organizaron fue abierta a toda la gente, no solo a los oriundos de Jalisco, todos los que se quisieran solidarizar con las víctimas de la tragedia. Las organizaciones de jaliscienses asentadas en el valle tampoco los habían contactado, “traté de hablar con gente de la Federación, pero no me contestan, la Asociación tampoco se ha involucrado, de hecho, El Tiempo es el único medio que nos ha llamado”, precisó.

San Gabriel es cuna de grandes personalidades como el escritor Juan Rulfo, creador de “El llano en llamas”, “Pedro Páramo y El gallo de oro”, entre otras destacadas obras literarias. También en uno de los puentes que fueron arrastrados por la corriente, el compositor Juan Díaz Santana se inspiró para dar paso a la canción “Rayando el sol”, que popularizara la banda Maná y que, irónicamente lleva el título de la gira que los tapatíos realizan en el 2019 en los Estados Unidos. Otros músicos nacidos en San Gabriel fueron José Guadalupe Mujica, y Blas Galindo, director del Conservatorio Nacional de México.

“A la comunidad le pedimos solidaridad, las cosas que se vendieron en la kermés fueron donadas y lo que se recaude lo llevaremos directamente hasta el pueblo, para evitar las sospechas que se generan en casos de emergencia como esta”, terminó diciendo Pérez.

