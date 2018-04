Mujer afirma que el consejero de campaña de Las Vegas GOP la convirtió en su esclava sexual

Consultor del GOP Benjamin Sparks (Foto obtenida por Las Vegas Review-Journal)

Un asesor político de Las Vegas que trabajó en campañas nacionales y razas de alto perfil en Nevada esclavizó sexualmente y maltrató a su ex prometida antes de que la policía respondiera a una disputa doméstica, informó la mujer al Review-Journal.

La mujer de 46 años proporcionó copias de correos electrónicos, mensajes de texto y un contrato firmado en el que exponía sus deberes como “esclava en formación” a Benjamin Sparks.

Un informe de la policía de Las Vegas muestra que Sparks, quien recientemente trabajó en la campaña del republicano: Cresent Hardy para recuperar el cuarto puesto del distrito congresional que ocupó del 2015 al 2017, evadió a la policía después de la disputa doméstica en la casa de la mujer el 29 de marzo. Es “causa probable para arrestar a Sparks por abuso doméstico” y los cargos están pendientes.

Sparks fue despedido de la campaña de Hardy. Hardy no devolvió varias llamadas para hacer comentarios. Sparks, de 35 años, también estaba trabajando en la campaña del republicano: Yvette Herrell, para el 2 ° Distrito Congresional de Nuevo México.

Cuando se comunicó por teléfono el martes, Herrell se negó a comentar si continuará trabajando con él.

“No voy a hablar contigo sobre la historia en absoluto”, mencionó Herrell. “Déjame que alguien te devuelva la llamada”. La llamada no fue devuelta.

La ex prometida de Sparks, quien no está siendo identificada por el Review-Journal porque es una víctima, le notificó al Review-Journal que Sparks huyó a Texas y dejó todas sus pertenencias atrás.

Sparks no devolvió llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios.

Sparks fue director de asuntos políticos de RedRock Strategies, una firma de consultoría política con oficinas en Las Vegas y Washington, DC. Fue despedido de esa posición la semana pasada en medio de la investigación del incidente del 29 de marzo.

Las llamadas y correos electrónicos a RedRock Strategies no fueron devueltos.

Sparks anteriormente se desempeñó como portavoz y miembro del personal de alto nivel en una serie de campañas nacionales, incluida la campaña presidencial 2012 de Mitt Romney y la campaña contra la retirada del gobierno de Wisconsin Scott Walker en 2012.

Según correos electrónicos, documentos y mensajes de texto obtenidos por el Review-Journal, Sparks y su ex prometida firmaron un contrato de cinco páginas en el que declaraban que ella sería su “esclava y propiedad”. Según el contrato, la mujer se vio obligada a arrodillarse y mirar hacia abajo cuando ella entró en su presencia, estar desnuda todo el tiempo, tener relaciones sexuales con él siempre que quisiera y usar un collar en privado.

“Era muy exigente y no aceptaba un no por respuesta”, dijo la ex prometida de Sparks. “Durante el último mes se intensificó en un sexo muy duro donde realmente me lastimó; él me devolvió el golpe … y se forzó conmigo”.

La relación surgió rápido. La pareja se mudó juntos casi inmediatamente después de que se conocieron. Según el informe policial, comenzaron a salir el 2 de noviembre. Su contrato está fechado el 3 de noviembre.

En los mensajes de texto enviados un día antes del altercado del 29 de marzo, él le pidió que se atara, se vendara los ojos y tuviera relaciones sexuales con otros hombres frente a él.

Ella agregó que la solicitud era su punto de ruptura.

La pareja discutió el 28 de marzo. Sparks despegó, según el informe de la policía. Se reunieron en un estacionamiento de Boulder City para hablar de cosas, describe el informe, y luego regresaron a casa en vehículos separados.

Más tarde, la mujer sospechó que Sparks estaba bajo la influencia de las drogas y afirma que trató de irse, según el informe policial. Sparks no la dejaría salir de la casa durante dos horas. Luego llamó al 911 y dijo que ella trató de suicidarse, lo cual ella niega; también afirmó que su ex prometida lo había maltratado.

La policía llegó a la casa de Las Vegas, pero Sparks había huido. La mujer perdió una uña y tenía un hematoma en el pulgar izquierdo. Ella no mostró signos de estar intoxicada o bajo la influencia de narcóticos, según el informe policial.

El informe señaló que se negó a completar una declaración voluntaria para la policía y que no intentó llamarla, a pesar de tener acceso a su teléfono, durante las dos horas que Sparks supuestamente bloqueó su escape.

A raíz del movimiento #MeToo que ha revelado el acoso sexual y la conducta inapropiada de líderes políticos, empresariales y de medios de comunicación, la ex de Sparks detalló que quiere que el público sepa la verdad sobre él.

“Realmente no quiero que esto le pase a otra chica”, señaló. “Soy fuerte y tengo un gran sistema de apoyo y, a pesar de eso, esto casi me rompe”.