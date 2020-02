Mujer de 93 años llega a Las Vegas para difundir el mensaje de unidad del Juneteenth

Opal Lee, de 93 años, de Fort Worth, Texas, camina por la Fremont Street Experience como parte de una gira nacional para añadir el Juneteenth al calendario nacional, en el centro de Las Vegas el jueves, 20 de febrero de 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

Opal Lee, de 93 años, de Fort Worth, Texas, consigue apoyo del público con estos carteles en Fremont Street Experience como parte de una gira nacional para añadir el Juneteenth al calendario nacional, en el centro de Las Vegas el jueves, 20 de febrero de 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

Opal Lee, de 93 años, de Fort Worth, Texas, camina por la Fremont Street Experience como parte de una gira nacional para añadir el Juneteenth al calendario nacional, en el centro de Las Vegas el jueves, 20 de febrero de 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

Opal Lee, de 93 años, de Fort Worth, Texas, camina por la Fremont Street Experience como parte de una gira nacional para añadir el Juneteenth al calendario nacional, en el centro de Las Vegas el jueves, 20 de febrero de 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

Opal Lee, de 93 años, de Fort Worth, Texas, habla con Shamar Henderson, de Las Vegas, mientras camina por Fremont Street Experience como parte de una gira nacional para añadir el Juneteenth al calendario nacional, en el centro de Las Vegas el jueves, 20 de febrero de 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

Opal Lee tiene una historia que contar, y la mujer de 93 años espera que los aspirantes a la presidencia demócrata del 2020 estén escuchando.

Ella viaja a lo largo y ancho del país desde su casa en Fort Worth, Texas para liderar marchas y contarle a la gente sobre el Juneteenth, un día de celebración poco conocido que abarca más de 150 años de historia que no debe ser olvidado.

“Y pensé que si una ancianita de 92 o 93 años hiciera esa caminata, alguien prestaría atención”, comentó Lee el jueves por la mañana antes de iniciar una caminata por la Fremont Street Experience con la National Juneteenth Observance Foundation.

El Juneteenth celebra el 19 de junio de 1865, el día en que los soldados de la Unión entraron en Texas para hacer cumplir la Proclamación de Emancipación, más de dos años después de que entrara en vigor en enero de 1863. Los esclavos de Texas habían sido liberados pero no lo sabían.

“Y cuando nos enteramos de ello, empezamos a celebrar, y hemos estado celebrando desde entonces”, comentó Lee.

Lee, que está en la junta directiva de la fundación, está trabajando para hacer del Juneteenth un día de remembranza nacional, como el Día de la Bandera, lo que requeriría que el Congreso aprobara una legislación que lo agregara al calendario nacional.

Ella puso sus ojos en Las Vegas porque fue sede del debate presidencial demócrata del miércoles y las asambleas electorales de Nevada son el sábado. Lee compartió que está tratando de difundir el mensaje del Juneteenth a los aspirantes presidenciales para que, sin importar quién obtenga la nominación, sepan de ese día.

“El Juneteenth es un unificador”, expuso Lee. “No estamos tratando de culpar a alguien de algo, estamos diciendo que estamos perdiendo el tiempo cuando podríamos unirnos y hacer tanto”.

Más que un día

Steve Williams, presidente de la fundación Juneteenth, explicó que las celebraciones del 19 de junio son más que la fecha de 1865.

La historia del Juneteenth comienza tres años antes de la fecha que conmemora. El Congreso aprobó la legislación para abolir la esclavitud en Estados Unidos el 19 de junio de 1862, antes de la Proclamación de Emancipación.

El Juneteenth también tiene raíces en Oklahoma, que cuenta con una larga historia de celebraciones por parte de residentes afroamericanos que se mudaron al territorio antes de que se convirtiera en un estado, informó Williams.

La Ley de Derechos Civiles fue aprobada en el Senado el 19 de junio de 1964, y la Marcha de la Gente Pobre en Washington, organizada por Martin Luther King Jr. antes de su asesinato, tuvo lugar en junio de 1968.

“Así que la discusión sobre la que queremos estar”, enunció Williams, “es ¿cómo ha cambiado EU desde entonces?”

Todo sobre Juneteenth

Mientras Lee caminaba por Fremont Street Experience, ella y un puñado de seguidores llevaban carteles y cantaban, “¡Todo sobre Juneteenth!”

Detuvo a los turistas, artistas callejeros y trabajadores para entregarles folletos sobre la campaña. Después de entregar uno a un artista de Chippendale sin playera, miró al grupo con una amplia sonrisa.

No es su primer intento de convertir el Juneteenth en un día festivo nacional, pero Lee teme que pueda ser el último, por eso está presionando tanto como puede para que se reconozca en 2020.

En 2016, Lee viajó a Washington, donde esperaba reunirse con el presidente Barack Obama.

“Él estaba en Chicago y no sucedió, no conseguí lo que quería”, relató. “Pero no me he dado por vencida, así que he empezado de nuevo”.

Después de la caminata, Lee descansó brevemente en la Plaza pero siguió dejando su asiento para hablar con los jóvenes en el vestíbulo.

“Mantengo la esperanza, porque hay mucha gente con la que tengo contacto que nunca ha oído hablar del Juneteenth”, concluyó Lee. “Así que tenemos un tremendo trabajo educativo por hacer, y espero que los jóvenes lo asuman”.