Mujer de Las Vegas fue quien rastreó al asesino de animales y de una persona en la nueva serie documental de Netflix

Deanna Thompson, residente de Las Vegas, protagoniza la serie documental de Netflix "Don't F**K with Cats: Hunting an Internet Killer". Thompson desempeñó un papel fundamental en el rastreo y la puesta a disposición de la justicia de Luka Magnotta, un ciudadano canadiense condenado por el asesinato y desmembramiento del estudiante chino, Jun Lin, en 2012.

Ya jamás volverá a decir el nombre del asesino a quien logró identificar.

Deanna Thompson ya lo ha repetido bastante por ahora de todos modos.

Está decidida a no darle al hombre más atención, algo de lo que él estaba dispuesto a matar a cambio dé.

Atención es algo que desesperadamente quería, algo que Thompson nunca quiso, pero que ahora está recibiendo.

La residente de Las Vegas, una analista de datos en un casino, está en el centro de una nueva serie documental de Netflix, “Don’t F**k With Cats: Cazando a un asesino en Internet”, una crónica sombría de tres partes sobre una cacería humana de 18 meses para identificar al perpetrador detrás de una serie de videos gráficos que muestran impactantes actos de abuso animal y el horrible asesinato de un estudiante universitario de 23 años llamado Jun Lin.

El asesino fue perseguido por todo el mundo.

Toronto, Montreal, París, Berlín.

Thompson y su equipo de colegas cibernéticos siguieron cada uno de sus pasos, y sus esfuerzos fueron relatados en una serie tensa y salvajemente popular que te incita a verla compulsivamente. También es un rumor sobre el crowdsourcing del crimen, sobre los medios sociales como intoxicantes, como adictivos, y sobre el poder de Internet para liberar y contener nuestros peores impulsos.

Thompson y su equipo fueron los primeros en desvelar quién era, aunque las autoridades no quisieran oírlo entonces. Durante un tiempo, se convirtió en una persecución diaria para ella, investigando después de acabar su jornada laboral diaria hasta las 2 a.m. y todo el día y la noche los fines de semana. Sin embargo, el hecho de que ahora se la reconozca y se le elogie por sus esfuerzos no siempre le sienta tan bien.

No está segura de qué hacer con todo esto, esta mujer privada con una vida que se ha vuelto pública.

“Soy una persona hogareña”, dice. “Voy a partidos de hockey, no voy a antros o bares ni nada de eso. Soy una especie de solitaria, en realidad. Así que la atención ha sido muy rara. Soy una chica súper normal”, añade más tarde. “Estar en un documental, es una locura para mí. La idea de que alguien quisiera escuchar esta historia me resultaba muy extraña, porque es muy incómoda. Tiene que ver con los gatos e involucra a una persona, involucra la auto-reflexión, involucra a la sociedad en general, y nadie quiere hablar de eso”.

Hasta ahora.

(Si aún no has visto “Don’t F**k with Cats”, emitimos una alerta de “spoilers” a partir de ahora)

Un acto de crueldad sin sentido

La habitación está vacía y llena a la vez, sin posesiones, llena de suspenso.

Una cama.

Dos gatitos.

Y una figura de color negro, una sudadera con capucha que oscurece parcialmente sus rasgos angulosos, flequillo oscuro y un cigarrillo colgando de su cara.

Acaricia a los gatos brevemente, acariciando su pelaje juguetonamente antes de ponerlos dentro de una bolsa de almacenamiento transparente y sellada al vacío.

Lo que viene después es un acto de crueldad que deja una marca indeleble en la mente de la misma manera que una aguja de tatuaje lo hace en la carne.

El clip se convirtió en una llamada a la acción, y Deanna Thompson la respondió.

“Find the kitten vacuumer… for great justice”

Nacida en Detroit y trasladada a Las Vegas en 1995 después de que sus padres se mudaran aquí cuando terminó la preparatoria, Thompson ha sido una fan de la tecnología toda su vida.

“Siempre he roto y arreglado computadoras”, dice. “Cuando era niña tenía un Commodore, y mi padrastro me consiguió un montón de juegos piratas y yo veía cómo los pirateaban. Me daba curiosidad. Alguien me contó que los Commodore 64 estaban llenos de oro, así que los abría y mi madre entraba y me preguntaba ‘¿qué estás haciendo?’ Desarmaba la impresora e intentaba arreglar los cabezales de impresión, pero me interesaba mucho el software y la programación y ahí es donde me quedé”.

El Internet era un lugar natural para que ella lo convirtiera en su refugio emocional.

Entonces un día notó un furor en Facebook por el mencionado clip, “1 Boy 2 Kittens”.

En ella, la regla cero tácita de Internet había sido violada: No se metan con los gatos.

Thompson estaba triste, disgustada e indignada.

El video había sido diseñado específicamente para sorprender a espectadores como ella.

“Te hace pensar: ‘Oh, este es un video súper lindo, le encantan esos gatos’. No estaba preparado para ser un video brutal, y luego se convirtió en uno, y eso realmente me impactó. Solo pensé que era desmedido hacer eso. No sólo estaba matando a estos gatos, sino que también se estaba burlando de la gente”.

Aunque Thompson no se considera una activista de los animales, es una apasionada dueña de mascotas y actualmente tiene un gato y dos perros, uno de los cuales, un pomerano llamado Yogi, estuvo entre los 164 perros rescatados de un criador en Sandy Valley en 2017 que los había metido dentro de una U-Haul sin comida, agua o ventilación.

Se sintió obligada a actuar, particularmente porque era un caso abierto que podía ser resuelto.

Así que lo hizo.

Se había formado un grupo en Facebook, “Find the kitten vacuumer… for great justice”, al que se unió Thompson.

Entre sus miembros estaba John Green, un nativo de California que, junto con Thompson, son las dos principales presencias en pantalla en “Cats”, aparte del asesino que persiguen. (Se conocen por primera vez en persona al final de la serie).

Junto con el resto de los miembros del grupo, diseccionaron el video fotograma a fotograma (10 mil, para ser exactos) realizando una especie de autopsia digital, centrándose en los escasos objetos físicos que había en la habitación para determinar su ubicación: una cajetilla de cigarrillos, una aspiradora, una colcha adornada con lobos, horas y horas dedicadas a examinar la manija de la puerta.

A partir de ahí, hicieron búsquedas de imágenes, utilizaron Google Maps y otros marcadores que proporcionaban coordenadas GPS de fotos digitales, para afinar su objetivo.

Eventualmente, se encontraron con un sospechoso principal: Luka Magnotta, un aspirante a modelo y actor canadiense con pómulos remarcados, una voz grave estilo Leonard Cohen y labios carnosos y fruncidos de alguien que perpetuamente lamía un helado invisible. Parecía adicto a lo que no tenía: fama. Se sospechaba que inundaba Internet con fotos de él mismo en diferentes lugares del mundo editadas en Photoshop.

Sus sospechas eran correctas: el asesino se delató a sí mismo eventualmente, enviando un mensaje al grupo a través de una de sus cuentas falsas.

El grupo siguió a Magnotta hasta Toronto y luego a Montreal, ofreciendo compartir sus hallazgos con las autoridades canadienses, que a menudo ignoraron sus ruegos.

“Cuando llamas a las fuerzas del orden con este tipo de cosas, se preguntan: ‘¿videos de Internet? ¿Qué quieres decir?’” afirma Thompson. “Contábamos con direcciones IP de él, y ellos decían: ‘¿Qué? ¿Mata gatos?’ *cuelgan el teléfono*”.

Aún así, siguieron adelante, pero a medida que su búsqueda por Magnotta se intensificaba, también lo hacía la violencia.

Un año después de “1 Boy 2 Kittens”, se publicaron otros dos horribles videos de abusos a gatitos.

Y luego llegó “1 Lunatic 1 Ice Pick”.

“Ya no soy ingenua”

“Por un minuto, pensamos que era falso”, comentó Thompson, “porque no quieres saberlo, tu mente no quiere creer que es real”.

Desafortunadamente, lo fue: El video documenta el espantoso asesinato de Jun Lin.

Magnotta había pasado de ser un asesino de animales a un asesino de humanos, un patrón familiar entre los asesinos en serie.

Thompson estaba devastada, lo vio venir (todo el equipo lo vio venir) y no pudo hacer nada al respecto.

“Cuando ocurrió el asesinato y anunciaron el nombre de la víctima, Jun Lin, yo desaparecí durante un par de días”, reveló Thompson. “Cuanto más leía sobre Jun Lin, me dolía tanto que haya trabajado por 18 meses para detener a esta persona, y luego ocurre el asesinato, nada de lo que hice ayudó”.

Todo comenzó a afectar emocionalmente a Thompson.

Cuando se unió al grupo por primera vez, pensó que pasaría un par de días identificando al perpetrador y eso sería todo.

Muy pronto, la consumió.

“A medida que pasan los días, uno se deja absorber”, afirma Thompson. “No empiezo un proyecto y luego lo abandono. Si empiezo algo, lo termino”.

Thompson originalmente hizo sus averiguaciones a través de su página pública de Facebook en su nombre antes de adoptar el alter ego en línea de Baudi Moovan (nombre tomado de la canción de los Beastie Boys, “Body Movin’”) con Joan Jett como su avatar.

Pero no lo hizo lo suficientemente pronto: Magnotta se dio cuenta de sus esfuerzos y fue capaz de identificar dónde trabajaba, compartiendo un escalofriante vídeo de vigilancia de Thompson en el trabajo en un momento dado.

“Fui ingenua”, reconoce en retrospectiva. “Ya no lo soy, me estoy volviendo más dura. No confío en la gente”, añade. “No soy la misma persona en absoluto”.

La captura de un asesino

El cuerpo desmembrado de Jun Lin fue encontrado en una maleta fuera de un apartamento en Montreal rodeado de 33 bolsas de basura.

Su contenido se convirtió en el último atentado de Luka Magnotta.

Cuando la policía revisó la basura, encontró una licencia de conducir, un recibo de farmacia, un estado de cuenta bancario y más, todo ello con el rastro de Magnotta.

Las autoridades estaban finalmente en la misma página que Thompson, Green y compañía.

“Tengo que decir que fue una sensación extraña conseguir que el jefe de la policía de Montreal dijera: ‘Luka Rocco Magnotta’”, dice Thompson en el documental después de las tomas de una conferencia de prensa en la que la policía de Montreal nombra a Magnotta como persona de interés. “Es algo que habíamos estado esperando durante un tiempo”.

Para Green, fue un momento agridulce.

“Un poco de eso validó todo el trabajo que habíamos estado haciendo”, dice en el documental, “pero al mismo tiempo, nos enojó, porque recuerdo que pensé: ‘Si nos hubieran escuchado tres veces antes, tal vez Jun Lin no estaría muerto hoy’”.

Magnotta eludió a las autoridades locales inicialmente, huyendo a París, luego a Alemania.

Finalmente, Magnotta fue capturado en un cibercafé de Berlín, mientras buscaba su propio archivo en el sitio web de la Interpol.

Fue tan injuriado en su natal Canadá que, cuando fue extraditado, ningún avión comercial lo llevó de regreso a Montreal. Un avión militar tuvo que ser utilizado en su lugar.

En la corte, Magnotta afirmó que estaba siendo forzado a realizar sus atroces actos por un hombre que abusó de él.

En diciembre de 2014, tras ocho días de deliberaciones, Luka Magnotta fue declarado culpable de asesinato en primer grado, entre otros cargos, y condenado a cadena perpetua.

Aunque Magnotta estaba entre rejas, el trabajo de Thompson no había terminado.

El grupo lanzó el Animal Beta Project, una organización en línea que busca identificar a los abusadores de animales y luego alertar a las autoridades locales sobre su paradero para su procesamiento.

Han desempeñado un papel en varias aprehensiones exitosas, incluyendo el arresto de Brent Wayne Justice, quien se filmó notoriamente aplastando a animales callejeros que había atraído a su casa en Houston.

“Cuando llamamos a la policía de Houston para informarle sobre “el Triturador”, a quien encontramos, en el plazo de dos días el tipo fue arrestado”, compartió Thompson. “Sabemos que se salvaron vidas con base a esa convicción, y estamos muy orgullosos de ello”.

Ella dice que después del caso Magnotta, la policía ha sido más receptiva a los esfuerzos de su grupo para ayudar a llevar a los abusadores de animales ante la justicia.

“Estoy muy orgullosa de eso”.

No hay una resolución fácil

Es una de esas cosas que pueden mantenerte despierto por las noches, mirando al techo, la idea de que podrías estar contribuyendo de alguna manera a un problema que te esfuerzas tanto en resolver.

Deanna Thompson, John Green y el resto de su tripulación se pelearon con esto poderosamente.

Mientras buscaban llevar a Magnotta ante la justicia, sabían que le estaban dando lo que él quería por encima de todo: una audiencia.

“Esta gente no merece nuestra atención”, dice. “Hay tanta gente en la sociedad que ama los verdaderos crímenes y los documentales de asesinos en serie, todos los asesinos tienen fans. La gente escribe sobre estos tipos que están en prisión. Es una locura. Yo también soy culpable de eso; participo en la observación de estos documentales y ahora estoy en uno”.

Thompson está obteniendo todo lo que Luka Magnotta quería, lo suficiente como para matar por conseguirlo: Atención.

“Estoy tratando de ser muy amable con todos, como, ‘Oh, es un placer conocerte. Gracias por el apoyo’”, dice Thompson, “pero me siento extraña porque realmente alguien murió”.