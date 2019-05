Mujer gana premio mayor de $954 mil en casino de Las Vegas

Una jugadora de máquinas tragamonedas en South Point podrá disfrutar aún más su estadía en el casino de Las Vegas, especialmente después de haber ganado un premio mayor que vale seis figuras.

La ganadora, quien fue identificada por el casino en un comunicado de prensa como Rhonda de California, ganó 954 mil 263.11 dólares el miércoles por la noche en una máquina de la Rueda de la Fortuna de 25 centavos.

#IGTJackpots Wheel Of Fortune 25¢ just hit at South Point Hotel and Casino in Las Vegas, NV for $954,264.00. Congrats to the latest winner!

Congratulations to Rhonda! She won $954,263.11 last night on one of our Wheel of Fortune Progressive machines.

What's the first thing you'd be doing this morning if you were in her shoes?! pic.twitter.com/WQ6ir3Rksc

— South Point Hotel (@southpointlv) May 9, 2019