Mujer local gana premio de $676 mil en casino de Henderson

El gerente general de Club Fortune Casino, Pat Michel (centro) y la gerente de juegos de mesa, Patty Hughes (derecha), entregan un cheque a Erica, que ganó un premio mayor de 676 mil 614 dólares en una máquina de Rueda de la Fortuna el 15 de junio de 2020. (Club Fortune Casino)

Vive en Henderson. Gana en Henderson.

Una jugadora de Henderson ganó un premio mayor de 676 mil 614 dólares en una máquina tragamonedas de Rueda de la Fortuna en el Club Fortune Casino.

Erica ganó el premio el 15 de junio.

Más ganadores a lo largo del Valle de Las Vegas

En Cannery, un jugador de tragamonedas golpeó por 12 mil dólares en una máquina Red, White and Blue.

A Happy Independence Day Weekend came early for our lucky $12,000 winner on Red, White & Blue 10 Times Pay! pic.twitter.com/BRrbzyhvzM — Cannery Casino (@CanneryCasino) July 1, 2020

En Plaza, Chan ganó 12 mil 720 dólares en una máquina tragamonedas de Crazy Money.

En el California, Solomon, jugando en una máquina Caveman Keno de 25 centavos, golpeó un multiplicador de siete puntos por cinco mil dólares.

Solomon was betting just a quarter when he hit a 7/7 Keno multiplier, landing him a $5,000 jackpot! Sweet win Solomon! 🤙 pic.twitter.com/JLnxDQIhF6 — California Casino (@thecalcasino) June 30, 2020

En Four Queens, un visitante de Tennessee convirtió un giro de dos dólares en siete mil 500 dólares.