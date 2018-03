Mujer muere tras ser impactada por un autobús turístico en una parada de autobús de Las Vegas

Un autobús turístico que no transportaba pasajeros se estrelló el jueves por la noche en una parada de autobús del valle del este, golpeando y matando a una mujer, afirmó la policía de Las Vegas.

marzo 2, 2018 - 9:59 am

La policía de Las Vegas investiga después de que un autobús se estrelló en una parada de autobús matando a una mujer cerca de la intersección de la avenida Eastern y la carretera Desert Inn en el este de Las Vegas el jueves 1 de marzo de 2018. (Richard Brian / Las Vegas Review-Journal) @vegasphotograph

Un autobús turístico que no transportaba pasajeros se estrelló el jueves por la noche en una parada de autobús del valle del este, golpeando y matando a una mujer, afirma la policía de Las Vegas.

El autobús se dirigía hacia el este por la carretera Desert Inn cuando salía de dicha calle aproximadamente a las 8:05 p.m. y golpeó una parada de autobús al este de la intersección de la carretera con la avenida Eastern, así lo señaló el Sargento del Departamento de la Policía Metropolitana: Paul McCullough.

El autobús golpeó a una mujer que estaba sentada sola en la parada de autobús, luego continuó el impacto en un estacionamiento de una farmacia CVS, terminando en un callejón detrás de la tienda, resaltó el reporte. Nadie más resultó herido.

Derek Ables escuchó un fuerte ruido mientras estaba dentro de un 7-Eleven al otro lado de la intersección. Él y otros dentro de la tienda de conveniencia salieron corriendo y vieron los restos del desastre.

“Fue como un estruendo resonante que sabíamos que algo importante había sucedido”, informó Ables.

Los testigos en la escena trataron de ayudar a la mujer antes de que llegaran los médicos, agregó McCullough, pero ella murió en el Hospital y Centro Médico Sunrise (Sunrise Hospital and Medical Center), durante la medianoche del jueves; aún se desconoce la edad de la mujer.

No fue inmediatamente claro por qué el autobús salió de la carretera. El conductor no mostró signos de deterioro y la velocidad no parece ser un factor en el accidente, comentó McCullough.

Hacia el este, la carretera Desert Inn se cerró mientras que el equipo de investigación de accidentes viales de la Policía Metropolitana investigaba.

Desert Inn Road and Eastern Avenue, Las Vegas, NV