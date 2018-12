¡Mujeres a la alza!

diciembre 5, 2018 - 11:00 am

[ Autor: Jorge Betancourt-Polanco ]

Yalí Núñez, directora de Medios Hispanos de RNC. [ Foto Cortesía ]

Desde hace mucho tiempo las mujeres han tomado más fuerza para ocupar puestos importantes a nivel gubernamental, en 2016 Hillary Clinton fue candidata para la presidencia de Estados Unidos y estuvo cerca de obtener un resultado a su favor. Las recientes elecciones de Medio Término resultaron en triunfo para 34 mujeres que integrarán por primera vez al Congreso del país, a esta cifra se suman las congresistas que ganaron su re-elección. Por su parte, la actual administración presidencial ha otorgado 20 puestos de poder a mujeres.

Para abordar la importancia que han tomado las féminas en la política nacional, El Tiempo contactó a distintas especialistas en la materia. Una de ellas es Mariela Hernández, quien fue oficial de campaña de Jacky Rosen para el Senado en este 2018 y también trabajó en la candidatura de la senadora Catherine Cortez Masto en 2016.

“Creo que estamos viendo que hay más mujeres interesadas en este ambiente y que quieren involucrarse. Cuando inicié en este trabajo, en 2003, mis primeras jefas fueron mujeres, siempre he trabajado con mujeres. He visto este surgir desde hace mucho tiempo. Pero ahora se han visto más mujeres que dicen ‘yo también puedo hacer esto’ y no necesariamente tienen que ser un político o alguien que ha estado en este tipo de ambiente por 20 o 30 años”, comentó Hernández.

Mariela considera que el ejemplo que han dado mujeres importantes en la política ha sido un factor para que más personas se sumen a este movimiento, destacó que la candidatura de Hillary Clinton en 2016 fue un gran impulso para empoderar a las féminas de la nación.

“Mujeres de todas clases, demócratas y republicanas, por primera vez sienten que pueden tomar puestos que antes quizá no habían considerado. No habían pensado que la política o involucrarse a este nivel era cosa para ellas, pero hemos visto este movimiento y creo que sea ha dado gradualmente, no es que de repente vengan mujeres y contiendan para diferentes puestos”, dijo Hernández.

En los últimos dos años se han visto movimientos a nivel nacional como Women’s March, la cual es una marcha o manifestación pacífica que miles de mujeres han realizado para apoyar distintos temas o leyes que les repercuten y que actualmente son decididos por los gobernantes.

“Creo que la mujer se siente atacada y que necesitamos más voces en el Congreso para decisiones sobre nuestro cuidado de salud, nuestros cuerpos y nuestras vidas. Necesitamos a mujeres que puedan defendernos y decir lo que no está bien. El Partido Demócrata quiere ser representante de la mujer”, agregó Hernández.

Nevada tendrá una amplia representación femenina a nivel nacional, de los seis cargos de representación federal, cuatro son mujeres: La senadora Catherine Cortez Masto, la senadora electa Jacky Rosen, la congresista Dina Titus y la congresista electa Susie Lee; todas son representantes demócratas.

“Todas ellas son muy diferentes, pero una de las cosas que tienen en común es que ven al estado de Nevada como su hogar, donde han crecido a diferentes niveles. Creo que es una ganancia, van a hacer su trabajo con nuevas ideas, van a hacerlo lo mejor que puedan”, acotó Hernández.

Del lado republicano también se ha impulsado el empoderamiento de la mujer, actualmente la administración del presidente Donald Trump ha asignado 20 puestos gubernamentales a mujeres. De acuerdo con la organización nacional Independent Women’s Voice, este ha sido un número récord, además de que el desempleo entre las féminas es de 3.6 por ciento, el más bajo en 65 años.

“Estos son el tipo de líderes y modelos a seguir que están trabajando para mejorar a Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de sus calificaciones y éxito, muchas de estas mujeres a menudo se enfrentan a ataques personales y sin fundamento… Debemos defender a todas las mujeres, independientemente de su ideología y política. Eso significa respetarnos unos a otros incluso cuando no estemos de acuerdo”, expresó la organización Independent Women’s Voice a través de un comunicado.

Por medio de un artículo publicado en junio de 2018, la presidente de Independent Women’s Voice, Carrie Lukas, expresó que, “Estados Unidos se beneficia cuando las mujeres y hombres calificados y entusiastas buscan servir a su país y postularse para un cargo electo. Durante demasiado tiempo, las mujeres se abstuvieron de participar en campañas como candidatas por diversas razones: algunas mujeres son reacias a recaudar fondos o asumir el agotador calendario y el escrutinio público que pueden surgir en las campañas modernas. Los líderes de los partidos a veces no alentaban a las mujeres a buscar cargos electos”.

Lukas también reconoció que los ciudadanos deben votar por candidatos capacitados, independientemente de su género o partido político.

Algunas mujeres que han ocupado puestos de poder en la actual administración presidencial son: Sarah Sanders (secretaria de prensa de la Casa Blanca), Elaine Chao (Secretaria de Transporte), Kirstjen Nielsen (Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional), Linda McMahon (Administración de Pequeños Negocios), Ivanka Trump (Asesora del Presidente), Betsy DeVos (Secretaria de Educación), Jovita Carranza (Tesorera de EE.UU.), Andeliz Castillo (Vicepresidente de Inversión Pública), entre otras.

Al respecto, la directora de Medios Hispanos del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés), Yali Núñez, consideró que, “la participación de la mujer en todas las esferas es de suma importancia, esto incluye el ámbito político. En el RNC estamos muy bien representados por nuestra presidenta Ronna McDaniel y siempre motivamos a las mujeres a que exploren posibilidades en la política. La participación de más mujeres en la política contribuye a nuestro progreso con nación”.

Sobre los esfuerzos que ha hecho el Partido Republicano por reclutar a más mujeres, Núñez ejemplificó la Iniciativa de Liderazgo Republicano, la cual consiste en ir a diferentes comunidades a compartir la ideología, valores y principios del partido.

“Durante este ciclo tuvimos a muchas mujeres republicanas que se postularon y esperamos que esa cifra en un futuro continúe en aumento para poder tener más mujeres ocupando posiciones claves. El Partido Republicano quiere continuar empoderando a la mujer para el progreso de nuestra sociedad”, concluyó Núñez.