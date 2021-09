Mujeres embarazadas y COVID-19

Con tres meses de embarazo, Jackie Cardoza todavía no ha podido ponerse la vacuna contra el COVID-19 y esto hace que cada día tenga mucha preocupación. Toma cuidados extras para no contagiarse.

¿Qué debo saber sobre las vacunas COVID-19 si estoy embarazada? [Ilustración Peter Hamlin / AP]

La colombiana Yarlelyn Raoaddugan es enfermera registrada y labora en el área de maternidad del hospital UMC. Ha visto el incremento de mujeres embarazadas con el COVID-19 llegar a la sala de emergencia. [Foto Cortesía]

Jackie Cardoza tiene tres meses de embarazo y aunque no se ha puesto la vacuna contra el COVID-19, espera muy pronto tener permiso de su obstetra para inocularse. [Foto Cortesía]

Con tres meses de embarazo, Jackie Cardoza todavía no ha podido ponerse la vacuna contra el COVID-19 y esto hace que cada día tenga mucha preocupación. Toma cuidados extras para no contagiarse.

Cardoza está felizmente embarazada de quien será su tercer bebé, pero esta vez no solo cuenta con las preocupaciones de cualquier mamá, sino que ahora también se preocupa por el COVID-19 y, mucho más, sobre la nueva cepa denominada Delta.

La joven madre no está sola, son muchas las mujeres embarazadas que ahora se cuestionan ¿Qué puede pasarles si se contagian del virus? También muchas mujeres tienen muchas dudas al respecto de la vacuna.

“Cuando comenzó la primera ola de la pandemia no había tantos casos del COVID-19 entre pacientes embarazadas; pero con esta nueva cepa Delta, son muchas las embarazadas que están llegando -muy enfermas- a las salas de hospitales”, comentó a El Tiempo Yarleryn Raoaddugan, enfermera registrada del Departamento de Maternidad del Centro Medico Universitario (UMC, por sus siglas en inglés).

“Muchas de estas futuras mamás, llegan con temperatura alta, con problemas para respirar y terminan en la sala de cuidados intensivos. Dependiendo de la gravedad de la paciente, en muchas ocasiones los doctores están tomando la decisión de realizar partos de emergencia o cesáreas, para poder salvarle la vida a la madre y al bebé”, precisó la enfermera de origen colombiano.

“Al nacer la mayoría de los bebés con madres que son positivas al COVID-19 terminan en cuidados intensivos prenatales”, indicó la enfermera, agregando “después son trasladados a la incubadora ya que, debido al adelanto de su nacimiento, muchos de ellos tendrán que pasar semanas o meses para poder irse a casa”.

Uno de los temores que muchas futuras madres le han expresado a Yarlerlyn y por la cual no se han puesto la vacuna es “el miedo de lo que no se sabe y han escuchado”. Por ejemplo, según muchas pacientes de Yarlelyn, tienen el temor de los efectos a largo plazo. Pero según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) cada vez hay más evidencia disponible sobre la seguridad y efectividad de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo. Estos datos sugieren que los beneficios de vacunarse superan cualquier riesgo conocido o potencial durante el embarazo.

Tampoco existe evidencia que alguna vacuna contra el COVID-19 provoque problemas de fertilidad en mujeres u hombres, como también ciertos rumores lo mencionan.

Otro de los mitos que ha escuchado Yarlelyn es que las vacunas contienen el virus. Algo que también desmiente la CDC, la cual indica que las vacunas contra el COVID-19 no provocan infecciones. “Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 contiene el virus vivo que causa el padecimiento. Las vacunas NO pueden enfermar a nadie, esto incluye a las mujeres embarazadas y a sus bebés”, explicó.

Otro dato muy importante de las vacunas, hacia las mujeres embarazadas, es que la vacunación a ellas genera anticuerpos que podrían proteger a sus bebés. Según recientes estudios Luego de vacunar a personas embarazadas contra el COVID-19 con una vacuna de ARNm, se detectaron anticuerpos generados por la vacunación en la sangre del cordón umbilical. Esto significa que la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo podría ayudar a proteger a los bebés contra el COVID-19.

Como parte de los trabajadores de la salud Yarlelyn recomienda a sus pacientes y en especial a las mujeres embarazadas que pregunten a su obstetra si tienen dudas referentes a la vacuna contra el COVID. Que se informen de lugares correctos y que no hagan caso por lo que le dijo un vecino o un amigo o lo que miran en las redes sociales. Cada persona es diferente y cada embarazo es diferente. Es importante hablar con un médico, o con un experto de la salud. Y que hablen con su obstetra.

Por su lado la joven y futura madre de origen salvadoreño, Jackie Cardoza, manifestó que ella no había podido aplicarse la vacuna contra el COVID; porque desde el principio su embarazo ha sido un poco complicado y hasta que recientemente fue diagnosticada con preclampsia. La cual es una condición que combina la presión arterial elevada y cantidades excesivas de proteína en la orina de la madre. Jackie indicó que ya tiene planeado consultarlo con su obstetra en su próxima visita y preguntarle si ya se puede poner la vacuna contra el COVID-19 y si ya puede lo hará de inmediato.

“Entiendo que ponerme la vacuna contra el COVID-19 ya no debería de ser algo basado en lo que uno crea o no, sino que ya es una necesidad para estar bien. Mientras llega el día de mi vacuna trato de tener contacto con las personas en mi trabajo y cuando no estoy trabajando me quedo en casa y no salgo, solo lo necesario. De esta manera trato de prevenir y estar expuesta a contagiarme. De igual forma siempre me desinfecto las manos o las lavo y nunca salgo sin mi cubrebocas. En estos momentos lo menos que necesito es una preocupación más por quedar contagiada del virus”, concluyó.

Los CDC y el Departamento de Salud del Condado Clark al igual que la organización mundial de la salud, recomiendan a las mujeres embarazadas que platiquen con su médico de cabecera u obstetra para preguntarle cuándo es el mejor momento de ponerse la vacuna contra el COVID-19 durante su embarazo.