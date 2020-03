Mujeres ex-militares consideran que hay mayor igualdad

El evento por parte de NDVS fue dirigido solo para mujeres militares y retiradas. Sábado 29 de febrero de 2020 en Texas Station. Foto El Tiempo.

Ann E Doran, veterana de Marina, explicó que van mejorando en igualdad y por lo pronto ya tienen el mismo sueldo que hombres militares. Sábado 29 de febrero de 2020 en Texas Station. Foto El Tiempo.

El evento por parte de NDVS fue dirigido solo para mujeres militares y retiradas. Sábado 29 de febrero de 2020 en Texas Station. Foto El Tiempo.

El evento por parte de NDVS fue dirigido solo para mujeres militares y retiradas. Sábado 29 de febrero de 2020 en Texas Station. Foto El Tiempo.

El evento por parte de NDVS fue dirigido solo para mujeres militares y retiradas. Sábado 29 de febrero de 2020 en Texas Station. Foto El Tiempo.

El evento por parte de NDVS fue dirigido solo para mujeres militares y retiradas. Sábado 29 de febrero de 2020 en Texas Station. Foto El Tiempo.

Como si fuera coincidencia con las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, damas ex militares se reunieron para una serie de conferencias y feria de información que organizó el Departamento de Servicios para Veteranos de Nevada (NDVS, por sus siglas en inglés), el sábado 29 de febrero en los salones de reuniones dentro del hotel &casino Texas Station.

Fue la primera edición del evento que se denominó Haciendo Conexiones, ya que anteriormente se hacía en conjunto para veteranos hombres como para mujeres, pero por la mayoría masculina dentro de la carrera militar, no había suficiente información o ayuda dirigida a mujeres, por lo que NDVS decidió hacerlo solo para ellas.

Con 20 años en activo en la Marina (Navy), la ya retirada en 1999, Ann E. Doran, le tocó la Guerra del Golfo Pérsico mientras defendió la bandera de Estados Unidos, ha visto como las mujeres ex militares y en activo van ganando mayor igualdad en todo sentido dentro de cualquier modo de la vida en la milicia.

“Es una forma muy aislada ser mujer militar, todavía hay gente que no sabe que hay mujeres militares, no tenemos reconocimiento y no se piensa en nosotras al retirarnos, son las mismas situaciones que vive un hombre, aunado a que nosotras somos madres y se requieren cuidados particulares en el cuerpo femenino”, consideró Doran.

Como es que la ex marina considera hay una mayor igualdad, “vamos mejorando, cuando me uní en 1979 no podía abordar un barco militar, no podía estar en las zonas de campo de batalla, eran roles diferentes que han cambiado, hay igualdad con nuestros hermanos hombres militares al servicio, por ejemplo, se tienen ya los mismos sueldos”.

Y claro que para las nuevas generaciones Doran recomienda unirse a las jóvenes integrarse a los cuerpos militares, ya que ella tuvo la oportunidad de estudiar 2 licenciaturas y una maestría mientras sirvió al país, tener un empleo estable y poder retirarse con 20 años de trabajo, algo que pocos oficios logran ofrecer. “Además del orgullo de servir a nuestro país y ser una heroína”.

Terri Hendry, directora de comunicación de NDVS compartió información del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD), quienes contabilizan que el 14% del total de personas que han servido al país como militar son mujeres, pero son un segmento en crecimiento, por ejemplo, la Fuerza Aérea ya tiene un 20% de mujeres en su personal en la actualidad.

20% que se estima será el constante en todos los cuerpos militares del país en su representación femenina para la próxima década por iniciarse en el 2021, de acuerdo con DoD.

Hendry describió que en NDVS ya también cuentan con esa igualdad y atenciones exclusivas para mujeres por su naturaleza, como servicios para maternidad, ginecología, opciones de anticonceptivos, así como servicios compartidos con hombres en general como nutrición o reducción de estrés.

NDVS cuenta con un Centro para Mujeres Veteranas al teléfono 1(885) 829-6636 y su página general es www.veterans.nv.gov.