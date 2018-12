Multarán por vehículos abandonados en North Las Vegas

A partir del 7 de enero de 2018 el Ayuntamiento de North Las Vegas iniciará con un nuevo servicio que consiste en crear a un nuevo departamento dedicado exclusivamente a infracciones de vehículos que permanecen estacionados sobre las calles de la ciudad. Estas multas se impondrán principalmente a vehículos abandonados, que no tienen llantas, no funcionan o han estado sobre la vía pública por más de 72 horas.

El Servicio de Estacionamiento de Vehículos de North Las Vegas mostró a El Tiempo la problemática que causan los vehículos abandonados sobre las calles. Foto Cortesía.

El gerente del Servicio de Estacionamiento de Vehículos de North Las Vegas, Serafín Calvo, habló de los beneficios que tendría la nueva medida para evitar que haya vehículos abandonados sobre la vía pública. Miércoles 12 de diciembre de 2018 en el Ayuntamiento de North Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Para ampliar el tema, El Tiempo se reunió con el gerente del Servicio de Estacionamiento de Vehículos de North Las Vegas, Serafín Calvo, quien explicó que las infracciones impuestas serán de categoría civil y no criminal.

“Con la clasificación de ser multas ‘criminales’, las personas tenían que ir a las cortes, donde las multas eran más altas. Si no se pagaban en las fechas designadas había una orden de arresto. Ahora, al ser ‘civiles’, no tienen que ir a las cortes y no hay orden de arresto si no se pagan. Simplemente se pueden arreglar civilmente en el Ayuntamiento (City Hall)”, mencionó Calvo.

De acuerdo con las autoridades de North Las Vegas, el objetivo general de esta medida es mejorar la estética y vista de la ciudad, al tiempo en que se mejora la limpieza de las calles. Ejemplificando que los vehículos abandonados acumulan polvo y basura, además de que impiden que los camiones denominados barredoras puedan realizar una limpieza óptima.

“Asegurándonos de que estos vehículos se estén moviendo, las calles estarán más limpias, simplemente por ese motivo. También es ayudar a que las comunidades sean más seguras, hay vehículos que no tienen ruedas, están en bloques y eso es un peligro muy grande para los niños que juegan en las calles o la gente que anda caminando. Muchos se estacionan bloqueando la banqueta, lo que hace que los peatones caminen sobre la calle”, agregó Calvo.

Parte de la finalidad de este servicio es también mejorar la seguridad de las comunidades, debido a que un vehículo abandonado puede ser un lugar para que algunas personas en situación de calle acudan a consumir sustancias nocivas.

“Sé que repercute a nuestra comunidad hispana, es necesario que podamos darles la información para prevenir que se les den infracciones, indicarles el reglamento, ya que en ocasiones no saben que están violando las leyes. Lo más simple es no dejar los vehículos en la calle por más de 72 horas”, acotó Calvo.

El gerente del Servicio de Estacionamiento de Vehículos dijo que muchas personas pudieran pensar que dejar un vehículo frente a su respectiva casa no sería problema al tener registro vigente; sin embargo, si el mismo no se ha movido por más de 72 horas, el dueño tendría una alta posibilidad de ser infraccionado.

“También beneficiará porque aseguramos que con este servicio va a incrementar el valor de las propiedades, existen situaciones cuando alguien quiere vender su casa y al ver esos vehículos abandonados un comprador no se va a motivar para adquirir en esa área”, comentó Calvo.

Para el primer mes que entre en vigor este servicio no habrá infracciones, simplemente se emitirán advertencias para dar tiempo a los habitantes de North Las Vegas de saber cuáles serán las nuevas reglas de la ciudad.

“Si tiene demasiados vehículos, recomiendo que los que tiene en la vía pública sean los que están registrados y se están usando –moviendo constantemente-. Los vehículos que tengan que guardar por cualquier motivo, que sea en propiedad privada”, sentenció Serafín Calvo.

Habrá oficiales revisando los vehículos situados sobre las calles; no obstante, las autoridades de la ciudad también atenderán las denuncias de los habitantes, debido a que son ellos quienes pueden percatarse de dicha situación.

Las infracciones tendrán un costo de $20 a $250 dólares, de acuerdo a la gravedad. Las personas pueden informar sobre cualquier vehículo abandonado llamando al (702) 633-1560 o enviando un correo electrónico a parkinginfo@cityofnorthlasvegas.com. Estas vías de comunicación estarán activas a partir del 7 de enero de 2019.