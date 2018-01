Museo de la Mafia tendrá foro gratuito de seguridad personal

En el Museo de la Mafia no solo se puede ver la historia de los famosos delincuentes como Busgy Siegel, que alguna vez dominaron Las Vegas cuando fue una “ciudad abierta” al juego y al negocio, pero igual a la corrupción y la delincuencia. También se puede aprender sobre la batalla de las fuerzas del orden contra el crimen organizado y hasta tener clases gratis para la seguridad personal.

El Museo de la Mafia muestra mucho más sobre quiénes fueron Al Capone y los mafiosos que un tiempo dominaron Las Vegas. | Foto Valdemar González /El Tiempo Archivo.

El edificio sede del ‘Mob Museum’ en Stewart Avenue, en el centro de Las Vegas. | Foto Valdemar González /El Tiempo Archivo.

Las pláticas del Foro de Seguridad se dan en el Courtroom (sala de audiencias) del Museo de la Mafia. | Foto Valdemar González /El Tiempo Archivo.

A principios de enero el museo, cuyo nombre completo es

The National Museum of Organized Crime and Law Enforcement (que en español sería El Museo Nacional del Crimen Organizado y las Fuerzas del Orden), dio a conocer algunos de sus eventos. Con ese motivo El Tiempo preguntó acerca de las actividades de vinculación con la comunidad.

Kimberly Kindig, directora de Alianzas Estrategicas, respondió que el Mob Museum “se enorgullece de servir a nuestra comunidad, con nuestros programas de vinculación escolar o los eventos públicos gratuitos que se centran en cuestiones que afectan al Sur de Nevada”.

Agregó que “además de ser un museo único y de clase mundial nos esforzamos por ser parte integral del valle, al compartir sus historias, ayudar y a profundizar en temas relevantes para los residentes. Esto es importante para nosotros porque Las Vegas es nuestro hogar y nos preocupamos por nuestra comunidad”.

Kindig informó que el programa de vinculación escolar ha llegado a más que 10 mil estudiantes del Condado Clark. Mediante programas como ‘Title 1 Schools’ e internados para estudiantes de preparatoria, el museo ayuda a jóvenes con interés en las carreras de la aplicación de la ley.

La directora agregó que el museo también tiene programas de vinculación y servicio para la población de adultos mayores, con diversos eventos llevados a lugares de la comunidad y en el propio museo. En copatrocinio con diversas organizaciones comunitarias el museo ofrece admisión gratuita a personas de pocos recursos. Hasta mil 500 miembros de familias se han beneficiado de ello.

• Foro comunitario gratuito

Kindig explicó que el Foro Comunitario de Seguridad es un ejemplo. Busca ayudar a la gente a reforzar sus propios recursos para mantenerse segura. Por eso siempre brinda temas tales como la explotación de personas mayores, consejos de seguridad personal, y preparación para emergencias.

El próximo domingo 21 de enero a las 2:00 pm se ofrece el primer Foro de este año, dedicado a la “seguridad personal y tips de autodefensa”. Según el programa los asistentes podrán informarse y aprender modos para defenderse a si mismos en lugares como estacionamientos y lugares públicos.

La entrada es libre y de preferencia se requiere registro previo.

Al final de las actividades los asistentes reciben un pase de entrada gratis al museo, por cortesía de la empresa NVEnergy.

El Foro es copatrocinado por el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas.

El Museo de la Mafia se ubica en 300 Stewart Avenue, en el centro de Las Vegas. Es una organización no lucrativa que ofrece la historia del crimen organizado desde su nacimiento hasta la actualidad, y también su contraparte con las fuerzas del orden.

La admisión tiene un costo; hay descuentos para locales. Más información sobre horarios y servicios en:

www.themobmuseum.org