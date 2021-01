Admite Trump su derrota, afirma que la transición será ordenada

Donald Trump. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

WASHINGTON — El presidente Donald Trump declaró que habrá una “transición de poder ordenada el 20 de enero” después de que el Congreso concluyera el conteo de votos electorales el jueves temprano certificando la victoria del presidente electo Joe Biden horas después de que pareciera justificar la violenta ocupación del Capitolio de Estados Unidos por sus partidarios.

Trump reconoció por primera vez la derrota en las elecciones del 3 de noviembre, después de un día de caos y destrucción en el Capitolio perpetrado en su nombre por sus partidarios que interrumpieron las actividades en el Congreso por más de seis horas.

“Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos lo confirman, habrá sin embargo una transición ordenada el 20 de enero”, anunció Trump en una declaración publicada en Twitter por sus ayudantes. Su cuenta personal fue bloqueada por la compañía de medios sociales por publicar mensajes que parecían justificar el asalto a la sede de la democracia de la nación.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification: “Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our… — Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021

Trump añadió: “Aunque esto representa el final del mejor primer mandato de la historia presidencial, es sólo el principio de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo”.

Trump el miércoles había animado a sus seguidores a marchar sobre el Capitolio para protestar por las acciones de los legisladores, expresó su empatía por la turba, que entró violentamente, se enfrentó a la policía y obligó a los legisladores a esconderse.

“Estas son las cosas y eventos que suceden cuando una victoria electoral sagrada es despojada tan poco ceremoniosa y viciosamente de los grandes patriotas que han sido maltratados por tanto tiempo”, escribió Trump en un mensaje que luego fue eliminado por Twitter. Añadió, “Vuelvan a casa con amor y en paz. ¡Recuerden este día para siempre!”

En un video anterior había elogiado a los manifestantes como personas “especiales” y señaló que entendía su dolor. Más tarde, Twitter bloqueó su cuenta por primera vez ya que exigía que eliminara los tweets y amenazaba con una “suspensión permanente”.

La respuesta de Trump a la violencia subrayó su obsesión de un mes de duración de tratar de anular los resultados de las elecciones, pasando los últimos días de su presidencia mostrándose furioso y arremetiendo contra los republicanos por una supuesta deslealtad.

Trump pasó gran parte de la tarde del miércoles viendo la insurrección por televisión desde su comedor privado del Despacho Oval. Pero aparte de los llamados a la calma emitidos por la insistencia de su personal, se desentendió en gran medida cuando la capital de la nación se sumió en escenas de caos sin precedentes mientras una multitud de miles de personas intentaba detener la transición pacífica del poder.

Reacio a poner fin a la violencia

Trump sólo emitió a regañadientes los tuits y grabó un video que animaba a poner fin a la violencia. Los mensajes llegaron por insistencia del personal y en medio de las crecientes críticas de los legisladores republicanos que le instaban a condenar la violencia que se estaba perpetrando en su nombre, según el funcionario.

E incluso mientras las autoridades luchaban por tomar el control del Capitolio después de que los manifestantes abrumaran a la policía, Trump siguió haciendo acusaciones infundadas de fraude electoral masivo y elogió a sus leales como “muy especiales”.

“Siento tu dolor, conozco tu dolor, pero tienes que irte a casa ahora”, dijo en un video publicado más de 90 minutos después de que los legisladores fueran evacuados de las cámaras de la Cámara Baja y el Senado. “No podemos jugar en las manos de esta gente, debemos tener paz así que váyanse a casa. Los amamos, son muy especiales”.

En señal de los extraordinarios acontecimientos que se habían desarrollado durante las 24 horas anteriores, la declaración de Trump reconociendo que dejaría el cargo el 20 de enero no pudo ser publicada en los canales de Twitter o Facebook porque ambas de sus cuentas han sido suspendidas por las empresas. En su lugar, se publicó a través de la cuenta de Twitter del director de medios sociales de Trump, Dan Scavino, quien frecuentemente tuitea en su nombre.

Sugirió que podría unirse a ellos en la marcha

Horas antes, Trump había aparecido en un mitin masivo cerca de la Casa Blanca, donde seguía instando a sus partidarios a luchar contra los resultados de las elecciones y los animaba a marchar al Capitolio en comentarios que estaban salpicados de un lenguaje incendiario y lleno de matices violentos. En un momento dado, incluso sugirió que podría unirse a ellos, una perspectiva que fue discutida por la Casa Blanca pero finalmente abandonada.

“Vamos a caminar por la Avenida Pennsylvania… y vamos al Capitolio… vamos a tratar de dar a nuestros republicanos… el tipo de orgullo y audacia que necesitan para recuperar nuestro país”, publicó.

Antes en la manifestación, su abogado, Rudy Giuliani, había defendido lo que él había llamado “juicio por combate”.

Los tuits y el video de Trump también llamaron la atención de los gigantes de los medios sociales que él ha difamado frecuentemente. El video fue eliminado por Facebook, “porque en conjunto creemos que contribuye a, en lugar de disminuir, aumentar el riesgo de violencia continua”, declaró el jefe de integridad del sitio, Guy Rosen. Twitter adoptó un enfoque más punitivo, bloqueando la cuenta de Trump y advirtiendo, “Futuras violaciones de las reglas de Twitter, incluyendo nuestras políticas de Integridad Cívica o Amenazas Violentas, resultarán en la suspensión permanente de la cuenta @realDonaldTrump”.

Republicanos afirman que rogaron

Antes de que Trump publicara el video, los legisladores republicanos y los antiguos funcionarios de la administración habían rogado al presidente que interviniera a medida que la violencia aumentaba.

“Lo llamé. Creo que tenemos que hacer una declaración, asegurarnos de que podemos calmar a los individuos”, comentó en Fox News el líder de la Cámara de Representantes republicano, Kevin McCarthy, de California.

Un aliado del Senado, el republicano por Florida, Marco Rubio, apeló directamente al presidente en un tuit: “Sr. Presidente @realDonaldTrump los hombres y mujeres de las fuerzas del orden están bajo asalto. Es crucial que ayude a restaurar el orden enviando recursos para ayudar a la policía y pedir a los que lo hacen que se retiren”.

Alegatos emitidos

El representante Mike Gallagher, republicano por Wisconsin, publicó un mensaje de video instando a Trump a “detenerlos”.

We are witnessing absolute banana republic crap in the United States Capitol right now. @realdonaldtrump, you need to call this off. pic.twitter.com/0QGx2PlXFY — Rep. Mike Gallagher (@RepGallagher) January 6, 2021

El antiguo personal de la Casa Blanca también emitió alegatos.

“Condena esto ahora, @realDonaldTrump – eres el único al que escucharán,” tuiteó la ex directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Alyssa Farah.

The best thing @realdonaldtrump could do right now is to address the nation from the Oval Office and condemn the riots. A peaceful transition of power is essential to the country and needs to take place on 1/20. — Mick Mulvaney (@MickMulvaney) January 6, 2021

Añadió su antiguo jefe de personal, Mick Mulvaney: “Lo mejor que @realDonaldTrump podría hacer ahora mismo es dirigirse a la nación desde el Despacho Oval y condenar los disturbios. Una transición pacífica del poder es esencial para el país y debe tener lugar el 20 de enero”.

Pence, quien fue llevado fuera de la cámara del Senado a un lugar seguro cuando los manifestantes entraron al edificio, también pidió que los manifestantes se dispersaran.

“La violencia y la destrucción que se está produciendo en el Capitolio de Estados Unidos debe parar ahora”, escribió en Twitter. “Cualquiera que esté involucrado debe respetar a los agentes de la ley y abandonar inmediatamente el edificio”.