Amenaza Trump con vetar el paquete de estímulo si no se suma más dinero

WASHINGTON — El presidente Donald Trump amenazó el martes pasado con tumbar el masivo paquete de ayuda de COVID-19 del Congreso en medio de una furiosa pandemia y una profunda incertidumbre económica, exigiendo repentinamente cambios a los que se han opuesto sus compañeros republicanos.

Trump atacó el paquete bipartidista de 900 mil millones de dólares en un video que publicó en Twitter el martes por la noche y advirtió que podría no firmar la legislación. Hizo un llamado a los legisladores para que aumenten los pagos directos para la mayoría de los estadounidenses de 600 a dos mil dólares para individuos y cuatro mil dólares para parejas.

En contra de una serie de disposiciones en el proyecto de ley, incluyendo la ayuda extranjera, le comentó a los legisladores que “se deshagan de los elementos innecesarios y de desperdicio de esta legislación y que me envíen un proyecto de ley adecuado”.

Trump no prometió específicamente vetar el proyecto de ley, y puede haber suficiente apoyo para que la legislación en el Congreso lo anule si lo hace. Pero si Trump revocara la extensa legislación, las consecuencias serían severas, incluyendo la falta de ayuda federal para los estadounidenses en dificultades y las pequeñas empresas, y la falta de recursos adicionales para ayudar con la distribución de las vacunas.

Además, debido a que los legisladores vincularon el proyecto de ley de alivio de la pandemia con una medida de financiación general, el gobierno cerraría el 29 de diciembre.

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let’s do it! https://t.co/Th4sztrpLV

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 23, 2020