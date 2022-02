Arranca en California la caravana de camiones para protestar contra las medidas de COVID-19

febrero 24, 2022 - 11:27 am

Simpatizantes se alinean en un paso elevado de la I-40 en la frontera de Arizona esperando el People’s Convoy que partió del Adelanto Stadium and Event Center en dirección a Kingman, Arizona, el miércoles 23 de febrero de 2022. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

ADELANTO, California – Una serie de oradores congregó a una multitud de unas 500 personas en el desierto de California el miércoles por la mañana, para que un grupo de camioneros se embarcara en un convoy a través del país en protesta por los mandatos relacionados con la pandemia y las medidas de emergencia.

“Los dos últimos años han sido muy, muy duros”, dijo la abogada Leigh Dundas, destacada activista antivacunas, hablando desde un escenario improvisado hecho con un remolque. “Muchos han muerto a causa del COVID y muchos más han muerto a causa de las políticas que se pusieron en marcha para hacer frente al COVID”.

Dundas dijo que las políticas contra la pandemia han paralizado la economía y perjudicado a las empresas y a los trabajadores. Predicó la unidad y la inclusión y dijo que el viaje sería completamente pacífico y legal.

Había un ambiente festivo en el estacionamiento de un parque de béisbol en la pequeña ciudad de Adelanto, a unas 85 millas al este de Los Ángeles, con muchas banderas estadounidenses ondeando y música sonando por altavoces. La gente bailaba y era casi imposible atravesar la multitud sin chocar con una bandera.

Un convoy de unos 25 camiones partió de Adelanto pasadas las 11:30 a.m., con las montañas cubiertas de nieve visibles en la distancia. La primera fase del viaje de unas 2,500 millas a través del país terminó en Kingman, Arizona, el miércoles por la noche. La fila de vehículos se extendía más de dos millas desde el punto de partida del convoy.

De camino a Kingman, los manifestantes agitaron banderas y colgaron pancartas en los pasos elevados.

El convoy concluirá el 5 de marzo cerca de Washington, D.C., pero Dundas dijo que el grupo no viajará a la capital de la nación.

“Pero se trata del viaje y del mensaje y no tanto del destino”, dijo.

Los partidarios y organizadores del convoy han dicho que la manifestación no es política, pero las banderas y la ropa que lucían muchos partidarios se inclinaban a favor de Donald Trump y en contra de Joe Biden.

Siguiendo a Canadá

La manifestación, que se produce después de que un convoy similar provocara protestas, interrupciones y arrestos en Canadá, no pasará por Las Vegas.

Los organizadores y simpatizantes dicen que la manifestación pretende poner el enfoque en la libertad y forzar el fin de la emergencia nacional de COVID-19.

Este mes, California, Nevada y otros estados empezaron a eliminar o suavizar las restricciones de la pandemia. El mes pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó un mandato de vacunación contra el COVID-19 de la administración Biden para las grandes empresas.

El grupo no está asociado a otros convoyes que se dirigen a Washington, y Dundas trató de distanciar la manifestación de otras que han aludido a ser perturbadoras.

“Vamos en paz y unidad y dejemos que ruede la libertad”, dijo entre aplausos bulliciosos y el estruendo de las bocinas de los camiones.

El doctor Paul Alexander, ex asesor del Departamento de Salud y Servicios Humanos nombrado por el entonces presidente Donald Trump, dijo que los funcionarios de salud pública y los líderes mintieron sobre el virus para controlar a la gente con encierros y mandatos de cubrebocas.

Dijo que los dirigentes deberían ser juzgados antes de dirigir a la multitud con cánticos de “¡Enciérrenlos!”.

Alexander imploró a los asistentes que evitaran nuevas inyecciones si ya habían iniciado el proceso de vacunación, y les pidió no administrar la vacuna a los niños.

“No permitas que pongan esto en el brazo de tus hijos”, dijo.

Alexander afirmó que las vacunas COVID-19 provocan infecciones, enfermedades graves e incluso la muerte. Sin embargo, los funcionarios de salud pública afirman que la inoculación contra el COVID-19 ha demostrado ser segura y muy eficaz para evitar enfermedades graves y la muerte.

El convoy atrae a una gran multitud

Alex Ojeda, de Norwalk, California, se sintió conmovido por la concentración y por ver a la gente unida para hacer lo que, en su opinión, es correcto.

“Me asfixia”, dijo. “Me dan ganas de llorar a veces escuchando esto porque es algo que me sale del corazón”.

Benjamin Gosnell viajó a Adelanto desde Hawái con su familia, regalando leis a los camioneros que emprendían el viaje. Dijo que hizo el viaje desde Hawái para defender los derechos y las libertades de las generaciones futuras. Dijo que su familia tiene previsto permanecer con el convoy hasta St. Louis, Missouri.

“Y lo que queremos hacer es permitir que nuestras comunidades encuentren la unidad para crear soluciones, no división, mandatos y órdenes”, dijo Gosnell.

Jon Elledge, de Adelanto, se unió al convoy en su camión Kenworth blanco con rayas azules, con la esperanza de enviar un mensaje de unidad. Dijo que quiere que el convoy conduzca a que el gobierno federal trabaje para el pueblo.

“La mayoría de los que están aquí sienten que el gobierno federal se está aprovechando de ellos”, dijo. “Esta gente paga sus impuestos y no recibe nada a cambio”.

Jim Toth estaba en el sur de California para recoger una carga con su camión, pero piensa unirse al convoy hasta que llegue a Indianápolis. Dijo que quiere que el convoy diga a otros que los partidarios de la manifestación tendrán su libertad.

“No vamos a vivir de otra manera sin ella”, dijo.