Biden anuncia medidas contra el tráfico de armas

El presidente Joe Biden habla durante una reunión con la administradora de FEMA, Deanne Criswell, y la asesora de Seguridad Nacional y viceconsejera, Elizabeth Sherwood-Randall, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, el martes 22 de junio de 2021, en Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON — El presidente Joe Biden anunció el miércoles que tomará medidas contra el aumento de los índices de delincuencia y el tráfico de armas, mientras las fuerzas del orden se preparan para lo que podría ser otro violento verano.

Biden y el fiscal general Merrick Garland aprovecharon el escenario de la Casa Blanca para desvelar sus planes de intensificar la aplicación de las actuales leyes sobre armas por parte de la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, y de perseguir el tráfico de armas a través de las fronteras estatales y las ventas a quienes no superen las comprobaciones de antecedentes.

El presidente ha impulsado la aplicación de la ley como un mensaje a los vendedores de armas que las suministran a quienes tienen prohibido poseerlas: “Nos aseguraremos de que no puedan vender muerte y caos en nuestras calles”, declaró.

Garland agregó que el Justice Department and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives tomarán medidas contra los vendedores de armas que produzcan y trafiquen armas ilegales, los que proporcionen armas a delincuentes o a personas sin comprobar sus antecedentes.

“Haremos que los traficantes de armas que incumplan las normas rindan cuentas de sus actos”, señaló Garland.

A los vendedores de armas que no cumplan con la verificación de antecedentes y violen deliberadamente las leyes vigentes sobre armas se les revocará su licencia, indicó Garland.

Biden también instó al Congreso a aprobar leyes que refuercen el control de los antecedentes de los compradores de armas, incluyendo la ampliación del control de los antecedentes a las ventas entre particulares, y a prohibir los cargadores de alta capacidad y las armas de asalto.

Divisiones sobre las leyes de armas

Los proyectos de ley de control de armas se han estancado en el Congreso, ya que los demócratas presionan a favor de controles más estrictos, pero los republicanos se oponen, por motivos de la Segunda Enmienda, a las leyes que penalizarían a los propietarios de armas respetuosos de la ley.

El senador Ted Cruz, republicano por Texas, acusó inmediatamente al gobierno de Biden de intentar confiscar armas y “desfinanciar a la policía” para satisfacer a la izquierda ideológica del Partido Demócrata. Los republicanos y los grupos defensores de los derechos de las armas han dicho que las leyes adicionales hacen poco para detener a los delincuentes y que las leyes actuales no se aplican adecuadamente.

De hecho, Cruz y su colega republicano, el senador Chuck Grassley, de Iowa, han presentado en repetidas ocasiones leyes sobre armas que penalizarían las compras falsas de armas de fuego, abordarían mejor los problemas de salud mental y mejorarían la base de datos de comprobación de antecedentes para los delitos con armas de fuego.

Biden ha dicho que se opone a los esfuerzos para “desfinanciar a la policía” y ha dicho que las nuevas regulaciones no afectarían a los “propietarios responsables de armas ni a los derechos de la Segunda Enmienda”.

“No estamos cambiando la Constitución, la estamos haciendo cumplir”, señaló Biden.

La Casa Blanca proporcionó estadísticas que muestran que el número de muertes relacionadas con las armas ha seguido aumentando desde la pandemia y que los tiroteos masivos, como el del festival de música Route 91 Harvest del 1º de octubre de 2017 en Las Vegas, siguen ocurriendo con una regularidad cada vez mayor.

La tragedia en el Strip se cobró 60 vidas y sigue siendo el tiroteo masivo más mortífero de la historia de Estados Unidos, según el FBI.

Las estadísticas de la Casa Blanca muestran que en los últimos 18 meses los homicidios aumentaron un 30 por ciento y los asaltos con armas de fuego un ocho por ciento en las grandes ciudades. Los homicidios en el primer trimestre de 2021 fueron un 24 por ciento más altos que en 2020 y un 49 por ciento más que en 2019.

Persiguiendo las “armas fantasma”

Biden firmó en abril órdenes ejecutivas que incluían la prohibición de los cartuchos de munición de gran capacidad, y de las “armas fantasma”, armas funcionales fabricadas a partir de kits y sin números de serie que se utilizan para rastrear las armas convencionales.

La Asamblea Legislativa de Nevada también aprobó este año un proyecto de ley para prohibir las denominadas armas fantasma, el Assembly Bill 286, pero un grupo de defensa de las armas presentó una demanda, alegando que la ley viola la Segunda Enmienda.

La ofensiva del gobierno de Biden contra la violencia de las armas se produce cuando los actuales proyectos de ley de verificación de antecedentes fueron aprobados por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, pero siguen estancados en el Senado, donde demócratas y republicanos están divididos al 50 por ciento, y la vicepresidenta Kamala Harris puede emitir un voto de desempate.

También se produce en un momento en que los alcaldes del país se preparan para un verano tras una pandemia e incidentes que han impulsado la legislación de la reforma policial y los esfuerzos para abordar el racismo institucional.

El verano pasado se produjeron protestas que se volvieron violentas y provocaron saqueos y vandalismo en ciudades como Las Vegas.

Biden dijo que las ciudades podrían utilizar la ayuda federal para contratar agentes de policía, personal judicial y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hasta alcanzar los niveles anteriores a la pandemia.