Casa Blanca: Estados Unidos tiene capacidad para evacuar a los estadounidenses que quedan en Afganistán

El secretario de Estado Antony Blinken escucha una pregunta mientras habla sobre Afganistán durante una sesión informativa para los medios de comunicación en el State Department, el miércoles 25 de agosto de 2021, en Washington. (AP Photo/Alex Brandon, Pool)

En esta foto satelital tomada por Planet Labs Inc. se ve la parte militar del aeropuerto internacional de Kabul el sábado 28 de agosto de 2021. Las fuerzas talibanes cerraron el sábado el aeropuerto de Kabul a la mayoría de los afganos que esperaban ser evacuados, mientras Estados Unidos y sus aliados ponían fin a un caótico escape aéreo que pondrá fin a las dos décadas de sus tropas en Afganistán. (Planet Labs Inc. via AP)

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, habla durante la sesión informativa diaria en la Casa Blanca en Washington, el lunes 23 de agosto de 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

El presidente Joe Biden inclina la cabeza mientras la primera dama Jill Biden, a la derecha, y el secretario de Estado Antony Blinken, a la izquierda, observan durante la devolución de bajas en la Dover Air Force Base de Delaware, el domingo 29 de agosto de 2021, por los 13 miembros del servicio fallecidos en el atentado suicida en Kabul, Afganistán, el 26 de agosto. (AP Photo/Carolyn Kaster)

El presidente Joe Biden observa cómo un equipo de transporte de la Marina traslada una caja que contiene los restos del soldado de la Marina Maxton W. Soviak, de 22 años, de Berlin Heights, Ohio, el domingo 29 de agosto de 2021, en la Dover Air Force Base, Del. Según el Departamento de Defensa, Soviak murió en un ataque en el aeropuerto de Kabul en Afganistán, junto con otros 12 miembros del servicio estadounidense que apoyaban la Operation Freedom's Sentinel. De izquierda a derecha, el presidente Joe Biden, la primera dama Jill Biden, el secretario de Defensa Lloyd Austin y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

WASHINGTON — El ejército estadounidense sacó el lunes a más evacuados desesperados de la capital afgana en las últimas horas de la retirada final estadounidense, mientras la filial afgana del grupo Estado Islámico (EI) reivindicaba la autoría del ataque con cohetes al aeropuerto de Kabul. El ejército estadounidense no reportó víctimas estadounidenses.

El foco de la evacuación de Estados Unidos se centraba cada vez más en sacar a los últimos estadounidenses. Altos funcionarios de la administración dijeron el domingo que Estados Unidos tiene la capacidad de evacuar a los aproximadamente 300 ciudadanos estadounidenses que permanecen en Afganistán y que quieren salir antes del plazo fijado por el presidente Joe Biden para el martes.

“Este es el momento más peligroso de una misión ya extraordinariamente peligrosa en estos últimos días”, dijo el principal diplomático estadounidense, el secretario de Estado Antony Blinken.

El flujo constante de aviones militares estadounidenses que despegan y aterrizan en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de la capital afgana continuó el lunes, incluso después de que los disparos de cohetes apuntaran al aeropuerto y los cohetes alcanzaran un vecindario cercano. El portavoz del U.S. Central Command, Bill Urban, dijo que cinco cohetes tuvieron como objetivo el aeropuerto y que se empleó contra ellos un sistema defensivo estadounidense en el aeródromo conocido como Sistema de Contracohetes, Artillería y Morteros, o C-RAM. Dijo que no hubo víctimas estadounidenses y que el aeródromo siguió operando. No se dispuso de inmediato de más detalles. La Casa Blanca dijo que Biden había sido informado del ataque con cohetes.

El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, dijo el domingo que para aquellos ciudadanos estadounidenses que buscan salir inmediatamente de Afganistán antes de la inminente fecha límite, “tenemos capacidad para que 300 estadounidenses, que es aproximadamente el número que creemos que queda, lleguen al aeropuerto y se suban a los aviones en el tiempo que queda”.

La Casa Blanca dijo el lunes por la mañana que unas 1,200 personas fueron evacuadas de Kabul en las 24 horas anteriores a bordo de 26 vuelos militares estadounidenses y dos vuelos aliados.

Sullivan dijo que Estados Unidos no planea actualmente tener una presencia continua en la embajada después de la retirada final de las tropas estadounidenses. Pero prometió que Estados Unidos “se asegurará de que haya un paso seguro para cualquier ciudadano estadounidense, cualquier residente legal permanente” después del martes, así como para “los afganos que nos ayudaron”. Pero es probable que un número incalculable de afganos vulnerables, temerosos de volver a la brutalidad del régimen Talibán anterior a 2001, se queden atrás.

Blinken dijo que Estados Unidos estaba trabajando con otros países de la región para mantener abierto el aeropuerto de Kabul después del martes o para reabrirlo “de manera oportuna”.

También dijo que aunque el aeropuerto es fundamental, “hay otras formas de salir de Afganistán, incluso por carretera, y muchos países tienen frontera con Afganistán”. Estados Unidos, dijo, se está “asegurando de que disponemos de todas las herramientas y medios necesarios para facilitar el viaje a quienes pretendan salir de Afganistán” después del martes.

También hay aproximadamente otros 280 que han dicho que son estadounidenses pero que han comunicado al Departamento de Estado que piensan quedarse en el país o que están indecisos. Según los últimos datos, unas 114 mil personas han sido evacuadas desde el 14 de agosto, incluidas unas 2,900 en vuelos militares y de la coalición durante las 24 horas que terminaron el domingo a las 3 a.m.

Los miembros del Congreso criticaron la caótica y violenta evacuación.

“No teníamos que estar en esta circunstancia de prisa y corriendo con los terroristas respirando en nuestra nuca”, dijo el senador Mitt Romney, republicano por Utah. “Pero es realmente la responsabilidad de la administración anterior y de esta administración la que ha provocado esta crisis y ha llevado a lo que es sin duda una tragedia humanitaria y de política exterior”.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, dijo que la política de Estados Unidos en Afganistán, con 2,500 soldados sobre el terreno, había estado funcionando. “Estábamos, en efecto, manteniendo el control, impidiendo que los terroristas se reconstituyeran, y teniendo una huella ligera en el país”, dijo.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el ataque del domingo con un dron estadounidense alcanzó un vehículo que transportaba a varios terroristas suicidas del Estado Islámico, lo que provocó explosiones secundarias que indicaban la presencia de una cantidad considerable de material explosivo. Un alto funcionario estadounidense dijo que el dron militar disparó un misil Hellfire contra un vehículo en un recinto entre dos edificios después de que se viera a personas cargando explosivos en el maletero.

El funcionario dijo que hubo una explosión inicial causada por el misil, seguida de una bola de fuego mucho más grande, que se cree que es el resultado de la cantidad sustancial de explosivos dentro del vehículo. Estados Unidos cree que murieron dos individuos del grupo Estado Islámico que eran el objetivo.

En un comunicado, el U.S. Central Command dijo que está investigando los informes de víctimas civiles que pudieron haber sido causadas por las explosiones secundarias. Un funcionario afgano dijo que tres niños murieron en el ataque. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para hablar de las operaciones militares.

Fue el segundo ataque aéreo en los últimos días que Estados Unidos ha llevado a cabo contra el grupo militante, que reivindicó el atentado suicida del jueves en la puerta del aeropuerto de Kabul que mató a 13 miembros del servicio estadounidense y a decenas de afganos que luchaban por salir del país y escapar del nuevo gobierno talibán. El Pentágono dijo que una misión de aviones no tripulados de Estados Unidos al este de Afganistán mató a dos miembros de la filial afgana del EI en la madrugada del sábado, hora local, en represalia por el atentado del aeropuerto.

En Delaware, Biden se reunió en privado con las familias de las tropas estadounidenses fallecidas en el atentado suicida y vio con solemnidad cómo los restos de los caídos regresaban a suelo estadounidense desde Afganistán. La primera dama, Jill Biden, y muchos de los principales líderes militares y de defensa de Estados Unidos se unieron a él en la pista de la base aérea de Dover para llorar con sus seres queridos mientras se realizaba el “traslado digno” de los restos, un ritual militar para los muertos en combate en el extranjero.

Los 13 miembros del servicio fueron las primeras tropas estadounidenses fallecidas en Afganistán desde febrero de 2020, el mes en que la administración Trump llegó a un acuerdo con los talibanes en el que el grupo militante detuvo los ataques contra los estadounidenses a cambio de un acuerdo de Estados Unidos para retirar todas las tropas y contratistas para mayo de 2021. Biden anunció en abril que los entre 2,500 y 3,000 soldados que quedaban saldrían en septiembre, poniendo fin a lo que ha llamado la guerra eterna de Estados Unidos.

La Casa Blanca ha reprogramado la reunión de Biden con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, del lunes al miércoles, mientras la retirada de Estados Unidos de Afganistán entra en sus últimas horas de tensión.

Sullivan apareció en “Face the Nation” de CBS, “State of the Union” de CNN y “Fox News Sunday”. Blinken fue entrevistado en “This Week” de ABC y en “Meet the Press” de NBC. McConnell estuvo en Fox y Romney en CNN.