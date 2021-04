Chauvin “debió saber” que exprimía la vida de Floyd — EN VIVO

En esta imagen de un video, el abogado defensor Eric Nelson, a la izquierda, y el acusado, el ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, discuten las peticiones ante el tribunal el miércoles, 14 de abril de 2021, en el juicio del ex oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, en Hennepin County Courthouse. Chauvin está acusado de la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020. (Court TV via AP, Pool)

En esta imagen de un video, el juez del Condado Hennepin, Peter Cahill, discute las peticiones ante el tribunal el jueves, 15 de abril de 2021, en el juicio del ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin, en Hennepin County Courthouse de Minneapolis. Chauvin está acusado de la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020. (Court TV via AP, Pool)

En esta imagen de un video, el fiscal Steve Schleicher habla mientras el juez del Condado Hennepin, Peter Cahill, discute las peticiones ante el tribunal el miércoles, 14 de abril de 2021, en el juicio del ex oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, en Hennepin County Courthouse. Chauvin está acusado de la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020. (Court TV via AP, Pool)

En esta imagen de un video, El fiscal Jerry Blackwell habla mientras el juez del Condado Hennepin, Peter Cahill, discute las peticiones ante el tribunal el miércoles, 14 de abril de 2021, en el juicio del ex oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, en Hennepin County Courthouse. Chauvin está acusado de la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020. (Court TV via AP, Pool)

MINNEAPOLIS — El oficial Derek Chauvin “debió saber” que estaba exprimiendo la vida de George Floyd mientras el hombre afroamericano gritaba una y otra vez que no podía respirar y finalmente se calló, dijo un fiscal a los miembros del jurado el lunes al comenzar los argumentos finales en el juicio por asesinato de Chauvin.

Floyd era “solo un hombre, tendido en el pavimento, presionado, gritando desesperadamente. Un hombre adulto llorando por su madre. Un ser humano”, dijo el fiscal Steve Schleicher al tratar de convencer al jurado (de composición racial diversa) de que las acciones de Chauvin al inmovilizar a Floyd contra el pavimento con su rodilla fueron imprudentes, irrazonables y criminales.

Los alegatos finales comenzaron con la ciudad de Minneapolis en vilo ante la posibilidad de que se repitiera la violencia que estalló la primavera pasada a causa del insoportable video en el que se veía a Chauvin presionando el cuello de Floyd durante nueve minutos y 29 segundos, mientras los transeúntes le gritaban al agente que se retirara.

La defensa del agente blanco ahora despedido sostiene que Floyd se puso en riesgo al consumir fentanilo y metanfetamina, y que luego se resistió a los agentes que intentaban arrestarlo, factores que se combinaron con su enfermedad cardíaca para provocar su muerte.

Pero Schleicher describió cómo Chauvin ignoró los gritos de Floyd de que no podía respirar, y continuó arrodillándose sobre Floyd después de que dejara de respirar y no tuviera pulso (incluso después de que llegara la ambulancia) alegando que “tenía que saber lo que hacía”.

“Las últimas palabras de George Floyd el 25 de mayo de 2020 fueron ‘Por favor, no puedo respirar’. Y le dijo esas palabras al señor Oficial. Le dijo esas palabras al acusado”. dijo Schleicher, mientras señalaba a Chauvin. “Pidió ayuda con su último aliento”.

“El acusado lo escuchó decir eso una y otra vez. Lo escuchó, pero no le hizo caso. Siguió empujándolo hacia abajo, machacándolo, retorciéndole la mano durante nueve minutos y 29 segundos. Suplicó. George Floyd suplicó hasta que no pudo hablar más, y el acusado continuó esta agresión”, dijo Schleicher, que utilizó repetidamente la palabra “agresión”.

Los fiscales necesitan probar la agresión subyacente para el cargo más grave de asesinato en segundo grado.

Chauvin estuvo “encima de él durante nueve minutos y 29 segundos y tenía que saberlo”, dijo Schleicher. “Debió saberlo”.

También recordó a los miembros del jurado que la policía de Minneapolis jura proteger con valor, y agregó que podría ser difícil “imaginar a un oficial de policía haciendo algo así”, pero recordó a los miembros del jurado que se les pidió durante la selección del jurado que dejaran de lado cualquier noción preconcebida sobre los oficiales de policía.

“George Floyd no era una amenaza para nadie. No intentaba hacer daño a nadie. No intentaba hacer nada a nadie. Enfrentarse a George Floyd ese día no requería ni una pizca de valor. Y ese día no se demostró ninguno. No se requería coraje. Todo lo que se requería era un poco de compasión y ese día no se mostró ninguna”.

El juez Peter Cahill abrió la sesión del día instruyendo a los miembros del jurado sobre la revisión de los diferentes tipos de pruebas y les dijo que considerarán cada cargo contra Chauvin por separado.

El jurado anónimo deliberará en un juzgado del centro de la ciudad rodeado de barreras de hormigón y alambre de púas, en una ciudad ansiosa y fuertemente fortificada por miembros de la Guardia Nacional y apenas unos días después de que estallara una nueva indignación por el asesinato policial de un joven afroamericano de 20 años en un suburbio cercano.

Unos pocos manifestantes se reunieron el lunes en el exterior del juzgado mientras soplaban ligeros copos de nieve en el viento. “Sin respiración. Sin pulso. Tres minutos y medio. Chauvin no se rindió/se levantó”, rezaba el cartel de un manifestante.

Chauvin, de 45 años, está acusado de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado. Los tres cargos requieren que el jurado concluya que las acciones de Chauvin fueron un “factor causal sustancial” en la muerte de Floyd, y que su uso de la fuerza no fue razonable.

El asesinato en segundo grado requiere que los fiscales demuestren que Chauvin tenía la intención de dañar a Floyd, pero no que tenía la intención de matarlo. El asesinato en tercer grado requiere que se pruebe que las acciones de Chauvin fueron “eminentemente peligrosas” y que se realizaron con indiferencia a la pérdida de la vida. El homicidio en segundo grado requiere que los jurados crean que causó la muerte de Floyd por negligencia y que asumió conscientemente el riesgo de causar lesiones graves o la muerte.

Cada cargo conlleva una sentencia máxima diferente: 40 años por asesinato involuntario en segundo grado, 25 años por asesinato en tercer grado y 10 años por homicidio en segundo grado. Las directrices para la imposición de penas exigen mucho menos tiempo, incluyendo 12 años y medio por cualquiera de los dos cargos de asesinato.