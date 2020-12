Chuck Yeager, primer piloto en romper la velocidad del sonido, muere a los 97 años

El general de brigada retirado Chuck Yeager, de 89 años, en la base aérea Nellis el domingo, 14 de octubre de 2012. Volando en un F-15D Eagle con el capitán David Vincent, Yeager estaba conmemorando el 65 aniversario del día en que se convirtió en el primer piloto en romper la barrera del sonido. (Jessica Ebelhar/Las Vegas Review-Journal file)

En esta foto proporcionada por U.S. Air Force, el coronel Charles Yeager sostiene un X-1 en el que fue el primer hombre en romper la barrera del sonido en 1947, mostrado el 12 de octubre de 1962. (AP Photo/U.S. Air Force)

El general de brigada retirado de la Fuerza Aérea, Chuck Yeager, da el visto bueno a la multitud durante el desfile del Día de los Veteranos en Sacramento, California, el viernes, 11 de noviembre de 2011. Yeager, que fue el primer hombre en romper la barrera del sonido, fue el gran mariscal del desfile. (AP Photo/Rich Pedroncelli)

El ex-astronauta Chuck Yeager llega al Centro Kennedy para el estreno de la película "The Right Stuff", el 17 de octubre de 1983, en Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Chuck Yeager, a la derecha, se aferra a la cabina de un antiguo avión P-51 Mustang para preparar un vuelo de dedicación sobre el cementerio de la Academia de la Fuerza Aérea de EE.UU. el viernes, 25 de septiembre de 1998 en Colorado Springs, Colorado. Su vuelo fue para honrar a los aviadores de la Segunda Guerra Mundial como ex miembros del Army Air Force's 357th Fighter Group. (AP Photo/Chuck Bigger)

El general de brigada retirado de la Fuerza Aérea, Charles “Chuck” Yeager, el as de los pilotos de caza de la Segunda Guerra Mundial y piloto de pruebas por excelencia que demostró que tenía “el material adecuado” cuando en 1947 se convirtió en la primera persona en volar más rápido que el sonido, ha muerto. Tenía 97 años.

Yeager falleció el lunes, declaró el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, en un comunicado, calificando la muerte como “una tremenda pérdida para nuestra nación”.

“El espíritu pionero e innovador del general Yeager hizo evolucionar las habilidades de Estados Unidos en el cielo y puso los sueños de nuestra nación en la era de los aviones y la era espacial. Él decía, ‘no te concentres en los riesgos, concéntrate en los resultados, ningún riesgo es demasiado grande para impedir que se haga el trabajo necesario’”, agregó Bridenstine en su declaración.

“En una época de héroes creados por medios, él es un verdadero héroe”, dijo el historiador de la Base Aérea Edwards, Jim Young, en agosto de 2006 en la inauguración de una estatua de bronce de Yeager.

Él era “el más justo de todos los que tienen el material adecuado”, mencionó el general de división, Curtis Bedke, comandante del Centro de Pruebas de Vuelo de la Fuerza Aérea en Edwards.

Yeager, de un pequeño pueblo en las colinas de Virginia Occidental, voló durante más de 60 años, incluyendo el pilotaje de un X-15 a cerca de mil mph en Edwards en octubre de 2002 a la edad de 79 años.

“Vivir hasta una edad madura no es un fin en sí mismo. El truco es disfrutar de los años que quedan”, escribió en “Yeager”: An Autobiography”.

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever. — Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 8, 2020

“Aún no lo he hecho todo, pero para cuando termine, no me habré perdido mucho”, escribió. “Si mañana muero, no será con el ceño fruncido. Me la he pasado muy bien”.

El 14 de octubre de 1947, Yeager, entonces un capitán de 24 años, empujó un cohete Bell X-1 naranja en forma de bala a más de 660 millas por hora para romper la barrera del sonido, en ese momento un hito en la aviación.

“Claro, yo era inquieto”, dijo en 1968. “Cuando estás jugando con algo de lo que no sabes mucho, tiene que haber inquietud, pero no dejas que eso afecte tu trabajo”.

El modesto Yeager dijo en 1947 que pudo haber ido más rápido si el avión hubiera tenido más combustible. Agregó que el viaje “fue agradable, como ir rápido en un coche”.

Yeager apodó al avión cohete y a todos sus otros aviones, “Glamorous Glennis” por su esposa, que murió en 1990.

La hazaña de Yeager se mantuvo en secreto durante un año cuando el mundo pensó que los británicos habían roto primero la barrera del sonido.

“No era cuestión de no tener aviones que volaran a velocidades como esta, era cuestión de evitar que se desmoronaran”, explicó Yeager.

Sesenta y cinco años más tarde, el 14 de octubre de 2012, Yeager conmemoró la hazaña, volando en el asiento trasero de un F-15 Eagle mientras rompía la barrera del sonido a más de 30 mil pies sobre el desierto Mojave en California.

Sus hazañas fueron relatadas en el libro de Tom Wolfe “The Right Stuff”, y en la película de 1983 que inspiró.

Yeager nació el 23 de febrero de 1923 en Myra, una pequeña comunidad en el río Mud en lo profundo de los Apalaches a unas 40 millas al suroeste de Charleston. La familia se mudó más tarde a Hamlin, la sede del condado. Su padre era un perforador de petróleo y granjero.

“Lo que realmente me llama la atención de todos esos años es la suerte que tuve, por ejemplo, de haber nacido en 1923 y no en 1963, de modo que llegué a la mayoría de edad justo cuando la aviación en sí estaba entrando en la era moderna”, comentó Yeager en un discurso de diciembre de 1985 en el Smithsonian Air and Space Museum.

“Sólo fui un chico afortunado que tomó el camino correcto”, señaló.

Yeager se unió al Army Air Corps después de graduarse de la preparatoria en 1941, más tarde, lamentó que su falta de educación universitaria le impidiera convertirse en astronauta.

Comenzó como mecánico de aviones y, a pesar de sufrir un grave mareo durante su primer viaje en avión, se inscribió en un programa que permitía a los hombres alistados convertirse en pilotos.

Yeager derribó 13 aviones alemanes en 64 misiones durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo cinco en una sola misión. Una vez fue derribado sobre Francia en ese momento controlada por los alemanes, pero escapó con la ayuda de partisanos franceses.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en piloto de pruebas comenzando en la Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio.

Entre los vuelos que realizó después de romper la barrera del sonido, hubo uno el 12 de diciembre de 1953, cuando voló un X-1A a un récord de más de mil 600 mph. Menciona que se levantó al amanecer ese día y se fue a cazar, embolsando un ganso antes de su vuelo. Esa noche, su familia se comió el ganso para la cena.

Volvió al combate durante la guerra de Vietnam, volando varias misiones al mes en B-57 Canberras bimotores que hacían bombardeos y ametrallamientos sobre Vietnam del Sur.

Yeager también comandó escuadrones y alas de cazas de la Fuerza Aérea, y la Escuela de Piloto de Investigación Aeroespacial para astronautas militares.

“He volado 341 tipos de aviones militares en todos los países del mundo y he registrado unas 18 mil horas”, anunció en una entrevista en la edición de enero de 2009 del Men’s Journal. “Puede sonar gracioso, pero nunca he tenido un avión en mi vida. Si estás dispuesto a sangrar, el Tío Sam te dará todos los aviones que quieras”.

Cuando Yeager dejó Hamlin, ya era conocido como un temerario. En visitas posteriores, a menudo llamaba la atención del pueblo.

“Vivo justo al lado de su madre”, dijo Gene Brewer, editor jubilado del semanario Lincoln Journal. “Un día subí al tejado con mi cámara de ocho mm cuando él voló por encima. Pensé que me iba a tumbar del tejado. Puedes ver las copas de los árboles en la parte inferior de las fotos”.

Yeager voló un F-80 bajo un puente de Charleston a 450 mph el 10 de octubre de 1948, según las noticias de los periódicos. Cuando le pidieron que repitiera la hazaña para los fotógrafos, Yeager respondió: “Nunca debes disparar dos veces en el mismo lugar porque los artilleros te estarán esperando”.

Yeager nunca olvidó sus raíces y Virginia Occidental le puso su nombre a puentes, escuelas y al aeropuerto de Charleston.

“Mis comienzos en Virginia Occidental dicen quién soy hasta hoy”, escribió Yeager. “Mis logros como piloto de pruebas dicen más sobre la suerte, la casualidad y el destino de una persona. Pero el chico que rompió la barrera del sonido fue el que nadó en el río Mud con una sandía o le disparó a una ardilla en la cabeza antes de ir a la escuela”.

Yeager fue premiado con la Estrella de Plata, la Cruz Voladora Distinguida, la Estrella de Bronce, la Medalla del Aire y el Corazón Púrpura. El presidente Harry S. Truman le otorgó el trofeo aéreo Collier en diciembre de 1948 por haber roto la barrera del sonido. También recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 1985.

Yeager se retiró de la Fuerza Aérea en 1975 y se trasladó a un rancho en Cedar Ridge, al norte de California, donde continuó trabajando como consultor de la Fuerza Aérea y de Northrop Corp. y se dio a conocer a las generaciones más jóvenes como promotor comercial de televisión para piezas de automóviles y bombas de calor.

Se casó con Glennis Dickhouse de Oroville, California, el 26 de febrero de 1945, quien murió de cáncer de ovario en diciembre de 1990. Tuvieron cuatro hijos: Donald, Michael, Sharon y Susan.

Yeager se casó con Victoria Scott D’Angelo, de 45 años, en 2003.