El Congreso confirma la victoria de Joe Biden

WASHINGTON, D.C. — El Congreso confirmó al demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales en la madrugada del jueves después de que una manifestación violenta por parte de partidarios de Donald Trump irrumpiera en el Capitolio de Estados Unidos en un impresionante intento de anular la elección presidencial, socavar la democracia de la nación y mantener a Trump en la Casa Blanca.

Los legisladores estaban decididos a completar el recuento del Colegio Electoral en una muestra al país, y al mundo, del compromiso duradero de la nación de mantener la voluntad de los votantes y la transferencia pacífica del poder. Pasaron la noche con las tensiones en alto y la capital de la nación en alerta.

Antes del amanecer del jueves, los legisladores completaron su trabajo, confirmando que Biden ganó las elecciones.

El vicepresidente Mike Pence, presidiendo la sesión conjunta, anunció el recuento, 306 a 232.

11:20 p.m.: Una pelea casi estalla

Un pequeño grupo de legisladores de la Cámara de Representantes estuvo a punto de pelearse físicamente el jueves por la mañana cuando el conteo de votos electorales del Congreso se extendió hasta la madrugada y un demócrata de Pensilvania acusó a los republicanos de haber estado diciendo “mentiras” sobre los votos de su estado.

El representante Morgan Griffiths, republicano por Virginia, se opuso después de que el representante Conor Lamb, demócrata por Pensilvania, dijera que la entrada al Capitolio de una turba furiosa al principio del día fue “inspirada por mentiras, las mismas que están escuchando en esta sala esta noche”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó la objeción, pero unos minutos después, republicanos y demócratas se dirigieron al pasillo central con una docena de legisladores acercándose y discutiendo. Pero el grupo se disolvió rápidamente cuando Pelosi pidió orden en la sala.

El presidente Donald Trump ha afirmado falsamente que hubo un fraude generalizado en Pensilvania y otros estados, y los republicanos se han hecho eco de esas afirmaciones al desafiar los votos electorales.

8:28 p.m.: La Cámara Baja rechaza la objeción a la victoria de Biden en Arizona

La Cámara de Representantes ha votado abrumadoramente para rechazar una objeción a la victoria del presidente electo Joe Biden en Arizona, uniéndose al Senado en la defensa de los resultados de la elección allí.

La objeción falló 303 a 121 el miércoles por la noche, con sólo los republicanos votando a favor.

Ahora que Arizona está fuera del camino, el Congreso se reunirá de nuevo en sesión conjunta y se abrirá camino en el resto de los estados que tienen objeciones.

8:16 p.m.: El número de muertos en la violencia del Capitolio sube a 4

Cuatro personas murieron mientras los partidarios del presidente Donald Trump ocupaban violentamente el Capitolio.

El jefe de policía de Washington, D.C., Robert Contee, comentó que entre los muertos del miércoles se encontraba una mujer a la que disparó la policía del Capitolio, así como otras tres personas que murieron por “emergencias médicas”.

La policía declaró que tanto las fuerzas del orden como los partidarios de Trump desplegaron químicos irritantes durante la ocupación del Capitolio, que duró una hora, antes de que fuera despejado el miércoles por la noche por las fuerzas del orden.

La mujer fue disparada el miércoles temprano cuando la multitud intentó romper una puerta con barricadas en el Capitolio donde la policía estaba armada al otro lado. Fue hospitalizada con una herida de bala y luego murió.

Los oficiales de policía de D.C. también dicen que se recuperaron dos bombas caseras, una fuera del Comité Nacional Demócrata y otra fuera del Comité Nacional Republicano. La policía encontró un refrigerador de un vehículo que tenía un arma larga y una bomba molotov en los terrenos del Capitolio.

7:25 p.m.: El Senado rechaza la impugnación de la victoria de Biden en Arizona

El Senado ha rechazado abrumadoramente un desafío a la victoria del presidente electo Joe Biden en Arizona, garantizando que el resultado se mantendrá.

La objeción a los resultados en Arizona (encabezada por el representante Paul Gosar y el senador Ted Cruz) fue rechazada 93 a seis el miércoles por la noche. Todos los votos a favor vinieron de los republicanos, pero después de que violentos manifestantes acosaran el Capitolio el miércoles, varios senadores republicanos que habían planeado apoyar la objeción cambiaron de opinión.

Los republicanos plantearon la objeción basándose en falsas afirmaciones impulsadas por el presidente Donald Trump y otros de temas relacionados con el voto en Arizona, que fueron repetidamente desestimados en los tribunales de Arizona y por los funcionarios electorales del estado.

5:10 p.m.: El Senado reanuda la sesión

El Senado reanudó el debate sobre el desafío republicano contra la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales, más de seis horas después de que los partidarios pro-Trump atacaran el Capitolio y obligaran a los legisladores a huir.

Decenas de representantes republicanos y 13 senadores republicanos habían planeado oponerse el miércoles a los votos electorales de quizás seis estados que apoyaban a Biden. No estaba claro si esas objeciones continuarían a la luz de los violentos eventos del día.

El presidente Donald Trump ha insistido falsamente en que la elección se ha visto empañada por el fraude y que él ganó. Reiteró esas afirmaciones en comentarios a miles de manifestantes fuera de la Casa Blanca el miércoles temprano y los incitó a marchar al Capitolio, lo cual muchos de ellos hicieron.

El caos obligó a la Cámara Baja y al Senado a terminar abruptamente los debates del día y a huir a un lugar seguro bajo la protección de la policía. Provocó una indignación bipartidista ya que muchos legisladores culparon a Trump de fomentar la violencia.

4:57 p.m.: RNC condena la violencia

El Comité Nacional Republicano declara que condena enérgicamente la violencia en el Capitolio, añadiendo que las escenas violentas “no representan actos de patriotismo, sino un ataque a nuestro país y a sus principios fundadores”.

El RNC es responsable de desarrollar y promover la plataforma política republicana. Su declaración condenando la violencia llegó horas después de que el presidente republicano Donald Trump se quejara sin fundamento de que las elecciones fueron despojadas “de grandes patriotas”. Continuó diciéndoles que “vuelvan a casa con amor y en paz”.

El director de comunicaciones del grupo, Michael Ahrens, dice: “Lo que pasó hoy fue terrorismo doméstico”.

Dice que ver la bandera de Estados Unidos usada “en nombre de teorías de conspiración infundadas es una vergüenza para la nación, y todo estadounidense decente debería estar disgustado por ello”.

Trump había animado a sus partidarios a venir a Washington para luchar contra la aprobación formal del Congreso de la victoria del presidente electo Joe Biden sobre él, citando falsas afirmaciones de fraude electoral. El miércoles pasado hizo un mitin e instó a sus partidarios a marchar al Capitolio, diciéndoles que “se deshicieran de los débiles congresistas”.

4:36 p.m.: Legislador de West Virginia parte de la violación al Capitolio

Un legislador de Virginia Occidental tomó un video de él y otros partidarios de Donald Trump entrando en el Capitolio de Estados Unidos después de que violaron el perímetro de seguridad.

En el video del republicano Derrick Evans, más tarde borrado de su página de medios sociales, se le muestra con un casco y clamando en la puerta para entrar en el edificio en Washington, D.C., el miércoles.

“¡Estamos dentro, hay que seguir!” vociferó frente a una puerta llena de gente entre los seguidores de Trump sosteniendo banderas y quejándose de ser rociado con pimienta. Una vez dentro, se podía ver a Evans en video alrededor de la Rotonda del Capitolio, donde las pinturas históricas representan la fundación de la república, y gritó: “¡No vandalicen!”

El presidente de la Cámara de Delegados, Roger Hanshaw, dijo que Evans tendrá que “responder a sus electores y colegas en relación con su participación en lo que ha ocurrido hoy”.

Comentó que aún no ha hablado con Evans sobre su participación.

3:40 p.m.: La Unión quiere prohibiciones a los manifestantes

El jefe del mayor sindicato de auxiliares de vuelo del país declaró que se deben prohibir los vuelos a las personas que participaron en la violenta protesta en el Capitolio.

Sara Nelson, presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo, comentó en un comunicado el miércoles que “algunas de las personas que viajaron en nuestros aviones (el martes) participaron hoy en la insurrección del Capitolio”.

Ella dice, “Sus acciones violentas y sediciosas en el Capitolio hoy crean más preocupación por su salida del área de DC. Los actos contra nuestra democracia, nuestro gobierno y la libertad que reclamamos como estadounidenses deben descalificar a estos individuos de la libertad de volar”.

3:17 p.m.: Mujer disparada en el Capitolio muere

Una mujer que fue baleada dentro del Capitolio de Estados Unidos durante la violenta protesta pro-Trump ha muerto.

Eso según dos funcionarios familiarizados con el asunto que hablaron con The Associated Press el miércoles con la condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar en público.

El Departamento de Policía Metropolitana anunció que se encargaba de la investigación del tiroteo. La policía no dio inmediatamente detalles sobre las circunstancias del tiroteo.

Docenas de partidarios del presidente Donald Trump violaron el perímetro de seguridad y entraron en el Capitolio mientras el Congreso se reunía, esperando votar y afirmar la victoria presidencial de Joe Biden. Fueron vistos peleando con oficiales tanto dentro como fuera del edificio.

Horas más tarde, la policía había declarado que el Capitolio estaba asegurado.

2:40 p.m.: Gas lacrimógeno desplegado; al menos 13 detenidos

La policía está usando gas lacrimógeno y granadas de percusión para empezar a despejar a los manifestantes pro-Trump de los terrenos del Capitolio antes del toque de queda en Washington.

La policía se puso máscaras de gas mientras se movía en la noche del miércoles con fuerza para despejar a los manifestantes de los terrenos del Capitolio poco antes de que se estableciera el toque de queda. En los momentos previos, hubo violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que rompieron unas barandillas y las lanzaron a los oficiales.

Docenas de partidarios de Donald Trump atravesaron el perímetro de seguridad y entraron en el Capitolio mientras se reunía el Congreso, que se esperaba que votara para afirmar la victoria presidencial del demócrata Joe Biden. Fueron vistos peleando con oficiales tanto dentro como fuera del edificio.

La policía anunció que al menos una persona fue disparada dentro del Capitolio; su estado no se conoció inmediatamente.

El jefe de policía del distrito declaró que al menos 13 personas fueron arrestadas, y que se habían recuperado cinco armas de fuego durante las protestas.

2:20 p.m.: Jefe de DC afirma que manifestantes usaron “irritantes químicos”

El jefe de policía de Washington, D.C., anunció que los manifestantes pro-Trump desplegaron “irritantes químicos” en la policía para irrumpir en el Capitolio de Estados Unidos.

El jefe de policía Robert Contee agregó que los oficiales han declarado la escena como un motín. Una civil recibió un disparo dentro del Capitolio el miércoles. Se hicieron trece arrestos de personas de fuera de la zona.

La alcaldesa Muriel Bowser señala que el comportamiento de los partidarios de Trump fue “vergonzoso, antipatriótico y sobre todo ilegal”. Mencionó, “habrá ley y orden y este comportamiento no será tolerado”.

La policía metropolitana ha sido enviada al Capitolio, y las autoridades venían de Maryland, Virginia y Nueva Jersey para ayudar. La Guardia Nacional también fue desplegada, al igual que los investigadores de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto.

Trump había animado a sus partidarios a venir a Washington para luchar contra la aprobación formal del Congreso de la victoria del presidente electo Joe Biden. El miércoles pasado hizo un mitin e instó a sus partidarios a marchar al Capitolio, ordenándoles que “se deshicieran de los débiles congresistas” y alegando, “que se vayan los débiles; este es el momento de la fuerza”.

2:13 p.m. Legisladores de Nevada anuncian que están a salvo

La delegación de Nevada, a través de Twitter, informa que están a salvo después de que los partidarios del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos el miércoles y también condenaron las acciones.

La senadora Catherine Cortez Masto

The events at the U.S. Capitol are un-American and unacceptable. I’m thankful for the Capitol Police who are working hard to ensure that we all stay safe. I condemn this violence in every way possible.

Senadora Jacky Rosen

I remain grateful to our Capitol police for keeping us safe, and am monitoring the situation very closely.

Representante Susie Lee

My staff & I are safe. We are waiting for law enforcement to secure the area, and I’m grateful to Capitol Police for protecting us and our democratic institutions.

This is an attack on democracy itself. All the violent rhetoric and conspiracy theories. This is what we feared.

