En camino cheques de $600, Trump firma el paquete de ayuda de COVID

WEST PALM BEACH, Florida — El presidente Donald Trump firmó el domingo un paquete de ayuda para la pandemia de 900 mil millones de dólares, poniendo fin a días de drama por su negativa a aceptar el acuerdo bipartidista que entregará el dinero en efectivo que tanto se ha buscado a empresas e individuos y evitará un cierre del gobierno federal.

El masivo proyecto de ley incluye 1.4 billones de dólares para financiar las agencias gubernamentales hasta septiembre y contiene otras prioridades de fin de sesión, como el dinero para los sistemas de tránsito con falta de efectivo y un aumento de los beneficios de los cupones de alimentos.

Trump anunció la aprobación en una declaración el domingo por la noche que hablaba de sus frustraciones con el alivio de COVID-19 por incluir sólo 600 cheques a la mayoría de los estadounidenses en lugar de los dos mil dólares que sus compañeros republicanos rechazaron.

También se quejó de lo que consideraba un gasto innecesario del gobierno en general, pero las objeciones de última hora de Trump crearon confusión porque los legisladores pensaron que apoyaría el proyecto de ley, que había sido negociado durante meses con la participación de la Casa Blanca.

After many long months, I am pleased that Congress reached a compromise to provide more aid to Americans and that the President finally signed the bill into law today after unnecessary delays.

“Firmaré el paquete Omnibus y Covid con un fuerte mensaje que deje claro al Congreso que es necesario eliminar los artículos de desperdicio”, agregó Trump en la declaración.

Aunque el presidente insistió en que enviaría al Congreso “una versión con marcas rojas” con los elementos que deben ser eliminados en el proceso de rescisión, esas son sólo sugerencias para el Congreso. El proyecto de ley, tal como está firmado, no necesariamente será cambiado.

Los legisladores tienen ahora un respiro para seguir debatiendo si los cheques de ayuda deben ser tan grandes como el presidente ha exigido. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, apoya los cheques más grandes y está programada para votar sobre el tema el lunes, pero se espera que sea ignorado por el Senado, liderado por los republicanos, donde el gasto se enfrenta a la oposición.

Legisladores elogian la firma

Los republicanos y los demócratas acogieron rápidamente la decisión de Trump de firmar el proyecto de ley.

“El proyecto de compromiso no es perfecto, pero hará un enorme bien a los residentes de Kentucky y estadounidenses en todo el país que necesitan ayuda ahora”, comentó el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. “Agradezco al presidente por firmar este alivio en la ley”.

I’m relieved POTUS has signed bipartisan #COVID19 relief for families, workers, & small businesses, however, millions have been negatively impacted by this delay. This is a step in the right direction, but Nevadans need more relief, & I’ll keep fighting to ensure they receive it.

Los demócratas prometen más ayuda una vez que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo, pero los republicanos están señalando un acercamiento de espera.

Ante las crecientes dificultades económicas, la propagación de enfermedades y el cierre inminente, los legisladores instaron el domingo a Trump a que firmara la legislación de inmediato y que el Congreso le diera seguimiento con ayuda adicional. Aparte de los beneficios de desempleo y los pagos de ayuda a las familias, el dinero para la distribución de vacunas, los negocios, los sistemas de transporte público que no tienen dinero en efectivo y mucho más está en juego. Las protecciones contra los desalojos también penden de un hilo.

“Lo que el presidente está haciendo en este momento es increíblemente cruel”, sugirió el senador Bernie Sanders. “Es realmente una locura y este presidente tiene que finalmente… hacer lo correcto para el pueblo y dejar de preocuparse por su ego”.

People who are struggling to make ends meet don’t need political theater. They need the relief we passed last week into their hands as soon as possible. Let’s pass $2000 direct payments as well.

Through tough negotiations between Dems and Republicans – negotiations I’m proud to have helped lead as a member of @ProbSolveCaucus -we will deliver unemployment aid, direct cash payments, small business relief, aid for frontline workers, funding for vaccine distribution, & more.

El representante republicano Adam Kinzinger de Illinois, declaró que hay mucho en juego para que Trump “juegue este viejo juego de intercambios”.

“No entiendo el punto”, señaló. “No entiendo qué se está haciendo, por qué, a menos que sea sólo para crear caos, presumir su poder y estar molesto porque perdió las elecciones”.

Washington había estado tambaleándose desde que Trump aceptó el trato. Los dedos apuntaban a los funcionarios de la administración, incluyendo al secretario de tesorería Steven Mnuchin, mientras los legisladores trataban de entender su confusión por la posición de Trump.

“Ahora para intentar comprenderlo, después de que la propia persona del presidente negoció algo que el presidente no quiere, es simplemente sorprendente”, dijo Kinzinger.

The #COVIDrelief package provides needed assistance to families, workers, & #SmallBiz. It shouldn’t have taken Trump so long to sign it or Congress so long to agree on it.

Let’s do better in 2021. Let’s crush this virus, rebuild our economy, and restore faith in our democracy.

— Rep. Steven Horsford (@RepHorsford) December 28, 2020