Encuentra la recepción de oro para su nueva cerveza, Ryan Reaves, de los Knights’.

Erica Pangborn saluda después de ganar una camiseta de 7Five Brewing Company durante una rifa en una fiesta por el lanzamiento de la nueva cerveza de Ryan Reaves, Training Day, en PKWY Tavern Flamingo en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Revista-Revista

Cheyenne Cook se sienta junto a un recorte de Ryan Reaves en una fiesta por el lanzamiento de la nueva cerveza de Reaves, Training Day, en PKWY Tavern Flamingo en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Ryan Reaves, jugador de los Golden Knights, firma recuerdos de los fanáticos en una fiesta por el lanzamiento de la nueva cerveza de Ryan Reaves, Training Day, en PKWY Tavern Flamingo en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

El controlador de cerveza para la nueva cerveza de Ryan Reaves, Training Day, se exhibe en la fiesta de lanzamiento de la cerveza en PKWY Tavern Flamingo en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Un vaso de la nueva cerveza de Ryan Reaves, Training Day, en una mesa en una fiesta para el lanzamiento de la cerveza en PKWY Tavern Flamingo en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Gente en una fiesta por el lanzamiento de la nueva cerveza de Ryan Reaves, Training Day, aplaude durante un sorteo en PKWY Tavern Flamingo en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Los recortes de Ryan Reaves son llevados por personas reunidas en una fiesta por el lanzamiento de su nueva cerveza, Training Day, en PKWY Tavern Flamingo en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

El jugador de los Golden Knights de Las Vegas, Ryan Reaves, sostiene un recorte de sí mismo en una fiesta por el lanzamiento de su nueva cerveza, Training Day, en PKWY Tavern Flamingo en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Ryan Reaves, jugador de los Golden Knights de Vegas, se presenta para una fotografía con admiradores en una fiesta para el lanzamiento de su nueva cerveza, Training Day, en PKWY Tavern Flamingo en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Ryan Reaves habla con los fanáticos en una fiesta por el lanzamiento de su nueva cerveza, Training Day, en PKWY Tavern Flamingo en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Ryan Reaves posa para fotografías con admiradores en una fiesta para el lanzamiento de su nueva cerveza, Training Day, en PKWY Tavern Flamingo en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Los fanáticos de los Golden Knights alegres en una fiesta por el lanzamiento de la nueva cerveza de Ryan Reaves, Training Day, en PKWY Tavern Flamingo en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Antes de que Ryan Reaves llegara a la fiesta de lanzamiento del jueves por la noche para su nueva cerveza, Training Day golden ale, ya se vendía mejor de lo que se había esperado.

“Tuvimos que comprar más cerveza en la cervecería, así que creo que es una buena señal”, dijo Adam Coates, socio de Reaves en 7Five Brewing.

Reaves estaba en camino desde la victoria de los Caballeros Dorados sobre la Colorado Avalanche en la Arena T-Mobile hasta las festividades en PKWY Tavern en West Flamingo Road. Llegó a una casa llena de fanáticos disfrutando felizmente de Training Day, que él describe como “un poco lupulado, pero no demasiado como para que la gente se asuste”.

“Tiene un poco de golpe, pero nada que te supere. Tiene algo de sabor firme al final. … Algunas notas cítricas, pero definitivamente lo suficientemente suaves como para que puedas tomar un par de ellas ”.

El alero de los Golden Knights, que también creó su propia cerveza en St. Louis, dijo que es un pariente recién llegado al mundo de la cerveza artesanal.

“Sólo me metí en él probablemente hace dos, tres años”, dijo. “Solía beber Rolling Rock todos los días, y un día ya … ya no podía beber Rolling Rock. Y fueron las IPA desde entonces, y me he metido en las stouts y las pale ales y algunas IPA más pesadas. Pero sí, definitivamente soy un hombre artesano ahora “.

Coates dijo que 7Five reflejará los viajes personales de Reaves en el mundo del hockey y la cerveza.”

Ryan no fue una selección de primera ronda del draft; era un jugador de quinta ronda “, dijo Coates. “Jugó en las menores, y se abrió camino hasta los profesionales. Y de alguna manera hizo lo mismo con la cerveza. Comenzó como un bebedor de cerveza y luego cambió a una cerveza pálida o dorada, y luego a una IPA, y luego a algunas de las cervezas más grandes. Realmente queremos intentar reflejar eso con algunas de las cervezas que tenemos con 7Five. Y Training Day Golden Ale es una especie de peldaño. Entonces, si quieres seguir su carrera en el hockey, está pasando de ser junior a jugar en los profesionales menores “.

Para crear Training Day, 7Five se asoció con Able Baker Brewing local. Juntos, crearon una cerveza dorada para el Golden Knight, con un volumen de alcohol del 5.75 por ciento (que, como el nombre de la compañía, es un número de referencia de la camiseta de Reaves: 75). Pero hubo una gran prueba antes de que Reaves estuviera listo para poner su nombre en ella.

“Se acercó y tomó un puñado de growlers a los vestuarios para el equipo después de uno de los juegos”, dijo el propietario de Able Baker, James Manos. “Hicieron una degustación de growlers de dos o tres noches. Me devolvió la llamada y dijo “Esa receta funciona”, y eso es lo que estás probando hoy “.

Training Day está disponible en todas las ubicaciones locales de PKWY, y Manos dijo que pronto estará “ampliamente disponible” en otros bares del valle.

Coates dijo que esperan “tener un producto de lata envasado en 2019, así como un despliegue de otras cervezas”.

