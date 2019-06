Experto: A la industria hotelera de EU le está yendo “bastante bien”

Foto aérea del Resorts World Las Vegas, de temática china, en construcción en el antiguo sitio del hotel casino Stardust el viernes 22 de marzo de 2019. (Michael Quine / Las Vegas Review-Journal / El Tiempo) @ Vegas88s

John Keeling (Valencia Group)

AUSTIN, Texas – A pesar de la mejora de la economía, el mercado de la construcción de hoteles en Las Vegas ha tenido resultados mixtos en los últimos años.

El propietario de casinos Derek Stevens está desarrollando Circa, el primer resort en el centro de nueva construcción en décadas. En la Strip, Resorts World Las Vegas tiene años de atraso, pero tiene programado abrir el año próximo, y la torre de color azul Drew Las Vegas, antes llamada Fontainebleau, debe inaugurarse en 2022, después de que sus propietarios previamente anunciaran su debut para finales de 2020.

Mientras tanto, el Lucky Dragon cerró por completo el otoño pasado, menos de dos años después de que abriera la propiedad fuera de la Strip.

John Keeling, quien lleva más de 40 años en la industria hotelera, es vicepresidente ejecutivo de Valencia Hotel Group, un desarrollador y operador con sede en Houston. Él habló sobre la industria el miércoles en la conferencia de la Asociación Nacional de Editores de Bienes Raíces en Austin, Texas. Un reportero de Las Vegas Review-Journal fue el moderador.

La entrevista ha sido editada por longitud y claridad.

¿En qué medida Airbnb representa una amenaza para los hoteles, y eso depende de la ciudad y el tipo de hotel?

Si se trata de una ciudad que carece de disponibilidad y tiene tarifas altas, entonces tendrá un impacto mayor; ciudades como Nueva York, San Francisco, Miami, Chicago. El impacto suele darse durante los periodos de compresión, cuando hay una convención importante en la ciudad, un Super Bowl, un Final Four o aquí, en Austin, podría ser South by Southwest. Típicamente durante esos periodos, los hoteles pudieran cobrar tarifas extremadamente altas. Esa capacidad se ve afectada por Airbnb. No es que un participante de Airbnb ponga su unidad en línea todos los días. Lo que suele suceder es que la pone en línea durante los periodos de compresión porque sabe que puede cobrar tarifas altas. Una cosa que está sucediendo es que cada vez más hoteles utilizan Airbnb como una fuente de negocios: Airbnb ahora permite al usuario reservar en ciertos hoteles de tipo independiente. Son una maldición y una bendición al mismo tiempo.

Sé que esta es una pregunta amplia, pero ¿cómo le está yendo al mercado hotelero en todo el país?

La industria hotelera está funcionando bastante bien. Si observa el desempeño del repunte actual desde la Gran Recesión, de 110 meses, 109 han visto incrementos en el RevPAR, una medición de los ingresos por habitación disponible. Ese mes fue en realidad una aberración, y fue causado por un mercado, Houston, debido al Huracán Harvey. En el mes posterior al huracán Harvey, todos los hoteles del sur y sureste de Texas estaban llenos de personas cuyas casas se habían inundado. Un año después, en ese mismo mes se produjo una gran caída en la ocupación.

Se ha hablado mucho sobre una posible recesión en los próximos años. ¿Es esto algo de lo que los operadores de hoteles estén hablando y para lo que se estén preparando?

Están hablando de ello; es un motivo de preocupación Esos aumentos en el RevPAR son cada vez menos. Estamos estableciendo récords en términos de habitaciones ocupadas. La gente dice que no podemos seguir así para siempre porque, normalmente, cada 10 años hay una desaceleración. Pero si ve las causas de las recesiones, en 2001 fueron los ataques del 11 de septiembre. El 2007 fue uno de los mejores años en la industria hotelera y, probablemente, 2009 fue el peor año de la historia; casi no hubo transacciones porque todo el mundo estaba muerto de miedo y no sabía hacia dónde iba la industria. Las recuperaciones no mueren de vejez. Siempre hay algo que causa esa recesión.

¿Qué ciudades están recibiendo mucha construcción de hoteles en este momento?

Nueva York aparece en la lista todos los años, Miami está ahí, Atlanta se ha incluido en la lista de ciudades con grandes aumentos en el suministro, y dos mercados pequeños, Savannah, Georgia y Charleston, Carolina del Sur, están experimentando un aumento del 6% en el suministro. Nashville y Austin ven incrementos regulares en la oferta, pero esto se corresponde con los aumentos en la demanda. Nashville tiene que alcanzar su punto máximo en algún momento, y he estado prediciendo la desaceleración de Austin cada año durante los últimos 30 años, y algún día, estaré en lo cierto.

En Las Vegas, a mediados de la burbuja de la década del 2000, una de las grandes tendencias fue construir o proponer condo-hoteles. ¿Por qué desapareció, y está viendo a los desarrolladores hacer eso de nuevo en el país?

Los hoteles en condominio, donde básicamente cada unidad del hotel es un condominio que usted vende a inversionistas, fueron un regalo para los abogados. La declaración común para las etapas de un proyecto era que usted encuentra un sitio, obtiene su financiamiento, construye su hotel, lo vende, y se sienta a esperar las demandas. Se ha convertido en un negocio muy arriesgado, por lo que generalmente no se están viendo. Si no pueden atraparte con promesas excesivas de rendimientos, muy a menudo buscarán fallas reales o imaginarias en la construcción.

Quizá hablar un poco más sobre la Gran Recesión. ¿Cuáles fueron algunos otros efectos que vio la industria cuando la economía se desplomó?

Hubo algunas propiedades con problemas financieros reales. Había ejecutivos de negocios que no viajaban porque estaban recortando gastos; había personas que no estaban tomando vacaciones porque les preocupaba su empleo y la pérdida de riqueza. Personalmente, perdí gran parte de mi patrimonio neto en 2009 por cuatro formas diferentes de perder riqueza. Fue la tormenta perfecta para mí; es por eso que estoy trabajando a mi edad. Fue un desastre para el país, fue un desastre para la industria, pero la buena noticia fue que comenzó a recuperarse y continúa recuperándose, incluso hoy.