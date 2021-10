Los asesinatos con arco y flecha en Noruega se consideran un “acto de terror”

Police search for evidence outside the Coop store in after a man killed several people, in Kongsberg, Norway, Thursday, Oct. 14, 2021. Police in Norway are holding a 37-year-old man from Denmark suspected in a bow-and-arrow attack in a small town that killed five people and wounded two others. (Terje Pedersen/NTB via AP)

An arrow is seen in the wall after an attack in Kongsberg, Norway, Wednesday, Oct. 13, 2021. Several people have been killed and others injured by a man armed with a bow and arrow in a town west of the Norwegian capital, Oslo. (Terje Bendiksby/NTB Scanpix via AP)

KONGSBERG, Noruega – Las autoridades noruegas dijeron el jueves que el ataque con arco y flecha llevado a cabo por un hombre que mató a cinco personas en una pequeña ciudad parecía ser un acto terrorista, un ataque impactante en un país escandinavo donde los crímenes violentos son poco frecuentes.

La policía identificó al atacante como Espen Andersen Braathen, un ciudadano danés de 37 años, que fue detenido el miércoles por la noche. Dijeron que utilizó el arco y la flecha y posiblemente otras armas para atacar al azar a personas en un supermercado y otros lugares de Kongsberg, una ciudad de unos 26,000 habitantes en la que vivía, antes de ser capturado por la policía en la calle.

La policía dijo que cree que actuó solo.

“Todo el acto parece ser un acto terrorista”, dijo Hans Sverre Sjoevold, jefe del servicio de inteligencia nacional de Noruega, conocido como PST.

“No sabemos cuál es la motivación del autor”, dijo Sjoevold en inglés. “Tenemos que esperar al resultado de la investigación”.

Dijo que el sospechoso era conocido anteriormente por el PST, pero no quiso dar más detalles.

El jefe de la policía regional, Ole B. Saeverud, describió al hombre como conocido por ser un musulmán converso y dijo que “anteriormente había habido preocupaciones de que el hombre se hubiera radicalizado”, pero no dio más detalles ni dijo porqué se le señaló previamente o qué hicieron las autoridades en respuesta.

La policía dijo que cuatro mujeres y un hombre de entre 50 y 70 años fueron asesinados. Otras tres personas resultaron heridas, según la policía.

Andersen Braathen está detenido con cargos preliminares y se enfrentará a cargos formales el viernes.

Los asesinatos en masa son raros en una Noruega de baja criminalidad, y el ataque atrajo inmediatamente comparaciones con la peor matanza del país en tiempos de paz hace una década, cuando un extremista local derechista mató a 77 personas con una bomba, un rifle y una pistola.

La gente ha “experimentado que su entorno local seguro se convirtió de repente en un lugar peligroso”, dijo el jueves el rey noruego Harald V. “Nos sacude a todos cuando ocurren cosas horribles cerca de nosotros, cuando menos lo esperas, en medio de la vida cotidiana en la calle”.

El recién nombrado primer ministro, Jonas Gahr Stoere, calificó el atentado de “horrible”.

“Esto es irreal. Pero la realidad es que cinco personas han muerto, muchas están heridas y muchas están en estado de shock”, dijo Gahr Stoere a la emisora noruega NRK.

La policía fue alertada de un hombre que disparaba flechas sobre las 6:15 de la tarde y lo detuvo unos 30 minutos después. La fiscal regional, Ann Iren Svane Mathiassen, dijo a The Associated Press que tras la detención del hombre, este “describió claramente lo que había hecho. Admitió haber matado a las cinco personas”.

Decenas de personas vieron los asesinatos. Erik Benum, que vive en la misma calle donde está el supermercado atacado, dijo a The Associated Press que vio a los trabajadores de la tienda refugiarse en los portales.

“Los vi escondidos en la esquina. Luego fui a ver qué pasaba y vi a la policía entrando con un escudo y rifles. Fue una visión muy extraña”, dijo Benum.

El jueves por la mañana, toda la ciudad estaba inquietantemente tranquila, dijo.

“La gente está triste y conmocionada”, dijo Benum.

Svane Mathiassen, el fiscal, dijo que el arco y las flechas eran solo una parte del arsenal del atacante. La policía no ha dicho qué otras armas fueron utilizadas.

Los medios de comunicación noruegos informaron que el sospechoso había sido condenado anteriormente por robo y posesión de drogas, y el año pasado un tribunal local le concedió una orden de alejamiento de sus padres durante un periodo de seis meses después de que amenazara con matar a uno de ellos.

Svane Mathiassen, que dirige la investigación, declaró a la cadena noruega NRK que el sospechoso será evaluado por expertos psiquiátricos forenses el jueves.

“Esto no es inusual en casos tan graves”, dijo.

El PST dijo el jueves que el nivel de amenaza terrorista para Noruega se mantiene sin cambios y era considerado “moderado”. La iglesia principal de Kongsberg estaba abierta a cualquier persona que necesitara apoyo.

“No creo que nadie espere tener este tipo de experiencias. Pero nadie podía imaginar que esto pudiera ocurrir aquí, en nuestra pequeña ciudad”, dijo el párroco Reidar Aasboe a la AP.