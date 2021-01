Oficial del Capitolio que probablemente salvó al Senado mantiene el silencio

En esta imagen del video y proporcionada por HuffPost, el oficial de policía del Capitolio, Eugene Goodman, pide refuerzos mientras una turba enfurecida irrumpe en el Capitolio de Estados Unidos en Washington el 6 de enero de 2021. Un punto brillante en todo el caos y la ira del asedio al Capitolio de EE.UU. fue Goodman enfrentándose a la turba y echándose para atrás, arriesgando su vida para probablemente salvar el Senado de EE.UU. (Igor Bobic/HuffPost via AP)

En esta imagen del video y proporcionada por HuffPost, el oficial de policía del Capitolio, Eugene Goodman, pide refuerzos mientras una turba enfurecida irrumpe en el Capitolio de Estados Unidos en Washington el 6 de enero de 2021. Un punto brillante en todo el caos y la ira del asedio al Capitolio de EE.UU. fue Goodman enfrentándose a la turba y echándose para atrás, arriesgando su vida para probablemente salvar el Senado de EE.UU. (Igor Bobic/HuffPost via AP)

En esta imagen del video y proporcionada por HuffPost, el oficial de policía del Capitolio, Eugene Goodman, pide refuerzos mientras una turba enfurecida irrumpe en el Capitolio de Estados Unidos en Washington el 6 de enero de 2021. Un punto brillante en todo el caos y la ira del asedio al Capitolio de EE.UU. fue Goodman enfrentándose a la turba y echándose para atrás, arriesgando su vida para probablemente salvar el Senado de EE.UU. (Igor Bobic/HuffPost via AP)

En esta imagen del video y proporcionada por HuffPost, el oficial de policía del Capitolio, Eugene Goodman, pide refuerzos mientras una turba enfurecida irrumpe en el Capitolio de Estados Unidos en Washington el 6 de enero de 2021. Un punto brillante en todo el caos y la ira del asedio al Capitolio de EE.UU. fue Goodman enfrentándose a la turba y echándose para atrás, arriesgando su vida para probablemente salvar el Senado de EE.UU. (Igor Bobic/HuffPost via AP)

En esta imagen del video y proporcionada por HuffPost, el oficial de policía del Capitolio, Eugene Goodman, pide refuerzos mientras una turba enfurecida irrumpe en el Capitolio de Estados Unidos en Washington el 6 de enero de 2021. Un punto brillante en todo el caos y la ira del asedio al Capitolio de EE.UU. fue Goodman enfrentándose a la turba y echándose para atrás, arriesgando su vida para probablemente salvar el Senado de EE.UU. (Igor Bobic/HuffPost via AP)

En la semana desde que una turba irrumpió en el Capitolio, la Cámara Baja ha destituido al presidente Donald Trump, docenas de personas han sido arrestadas en todo el país por su participación en los disturbios, los políticos y los líderes empresariales están condenando enérgicamente la violencia y Twitter y otros sitios de medios sociales han bloqueado a Trump y miles de otras cuentas.

Sin embargo, en medio de todo el ruido, un oficial de policía del Capitolio aclamado como un héroe por enfrentarse a los insurrectos y alejarlos de las cámaras del Senado ha permanecido en silencio.

El oficial Eugene Goodman no afirma creer si salvó al Senado, como creen muchos de los millones de personas que han visto el video. De hecho, Goodman no ha dicho nada públicamente, ni a los periodistas, ni a las redes sociales. Pidió al sindicato de la fuerza, a los jefes, familia y amigos que le ayuden a mantener su privacidad y no discutir públicamente los eventos del 6 de enero.

Pero el video dice mucho.

Un hombre contra una gran muchedumbre

Goodman, un hombre afroamericano enfrentado a una multitud abrumadoramente blanca, es el único oficial visto durante un minuto completo del video, filmado por el reportero Igor Bobic de HuffPost. Goodman se para frente a los alborotadores, camina hacia atrás hasta que llega a un bastón plegable que está en el suelo, y lo recoge. “¡Retrocede… retrocedan!” grita, manteniendo los ojos en la multitud. Se da la vuelta y corre arriba, agitando el bastón, mientras el grupo lo sigue.

Goodman llama a su radio “segundo piso”, luego echa un breve vistazo y da medio paso a su izquierda en lo alto de las escaleras. Dos sillas se sientan a cada lado de la entrada de la cámara del Senado de Estados Unidos, a pocos pasos de distancia. Docenas de alborotadores están justo delante de él, sin que se vean otros oficiales.

Goodman empuja a uno de los alborotadores y camina a la derecha, lejos de la cámara. La multitud lo sigue, y Goodman los lleva a una sala donde otros oficiales esperan.

La hora del video es 2:14 p.m. El Senado detuvo sus procedimientos para comenzar a despejar la cámara a las 2:15 p.m.

5 Muertos

Cinco murieron en los disturbios, incluyendo uno de los compañeros de Goodman. Las oficinas legislativas fueron destrozadas, se construyeron horcas en el exterior y un video mostraba a una mujer abatida a tiros mientras los periodistas, los congresistas y el personal se escondían.

Las imágenes de Goodman se difundieron a través de las redes sociales y los sitios de noticias, lo que hizo que las escenas sangrientas y desordenadas en otros lugares del Capitolio se vieran frustradas. La gente lo llamó valiente, impresionante, efectivo. Diseccionaron el video, adivinando sobre su estrategia y toma de decisiones.

Pero no todos los comentarios han sido amables. “Retroceder y huir es débil”, según algunos, “fue una operación fotográfica escenificada”, otros alegaron.

Goodman ha guardado silencio. No respondió a los mensajes de texto ni a las llamadas telefónicas que la Associated Press le dejó en los números potenciales. El jefe del sindicato de la policía del Capitolio sólo dijo que Goodman no quería hablar con los periodistas. La portavoz, Eva Malecki, comentó que la policía del Capitolio no dará entrevistas ni discutirá las acciones de Goodman.

Sirvió un año en Irak

Los registros públicos arrojan un poco de luz sobre Goodman. Sirvió en el Ejército como soldado de infantería durante más de cuatro años, dejando el rango de sargento en diciembre de 2006 después de un año en Irak. Ha trabajado para la Policía del Capitolio desde al menos mediados de 2009.

Eso es todo. Los amigos de Goodman, su familia, los amigos que conoció en el Ejército, los miembros del Congreso y los colegas de la fuerza, todos pidieron que no se le solicitaran entrevistas. Afirman que quiere mantener su privacidad.

En línea y en gran parte del ojo público, Goodman es un héroe. Mucha gente, famosa y no, sugirió que se ha ganado la Medalla de Honor. Un republicano y dos demócratas de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley el jueves para otorgarle la Medalla de Oro del Congreso.

“Si no fuera por las acciones rápidas, decisivas y heroicas del oficial Goodman, la tragedia de la insurrección de la semana pasada pudo haberse multiplicado en magnitud a niveles nunca antes vistos en la historia estadounidense”, declaró el representante demócrata por Misuri, Emanuel Cleaver II.

Pero los representantes no respondieron a los mensajes preguntando si se reunieron con Goodman. En un tuit promocionando el proyecto de ley, no muestran una foto formal de Goodman en uniforme, sino una imagen de él de cara a la multitud, con sus ojos bien abiertos, un cubrebocas debajo de su nariz y un garrote detrás de él.