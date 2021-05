Oso pardo ataca a hombre en Alaska, apenas sobrevive

Allen Minish presenta laceraciones en la cabeza mientras se recupera en un hospital de Anchorage, Alaska, tras ser atacado por un oso pardo. (Cortesía de Allen Minish vía AP)

ANCHORAGE, Alaska — Allen Minish estaba solo y midiendo un terreno para un agente inmobiliario en una zona boscosa y remota de Alaska, introduciendo algunos números en su unidad de GPS, cuando levantó la vista y vio a un gran oso pardo caminando a unos 30 pies de distancia.

“Lo vi y él me vio al mismo tiempo, y fue aterrador”, dijo por teléfono el miércoles desde su cama de hospital en Anchorage, un día después de ser mutilado por el oso en un encuentro fortuito.

El ataque dejó a Minish con la mandíbula aplastada, una herida punzante en el cuero cabelludo tan profunda que el médico le dijo que podía ver el hueso, laceraciones y muchos puntos de sutura tras una operación de cuatro horas y media. También lleva un parche en el ojo derecho, ya que los médicos están preocupados por él.

Todos estos daños se produjeron en un encuentro muy breve (calcula que duró menos de 10 segundos) después de que asustara al oso el martes por la mañana junto a la autopista Richardson, cerca de Gulkana, situada a unos 190 kilómetros al noreste de Anchorage.

El oso, que según Minish era más grande que los osos negros de 300 libras que ha visto, corrió y cerró el terreno entre ellos en pocos segundos.

Minish intentó esquivarlo detrás de unos pequeños abetos. Eso no detuvo al oso; los atravesó.

Cuando el oso se acercó, Minish levantó el extremo puntiagudo de su pértiga de topografía y lo empujó hacia el oso para alejarlo de él.

El oso simplemente lo tiró a un lado, y la fuerza que ejerció hizo que Minish cayera al suelo.

“Cuando se abalanzó sobre mí, le agarré la mandíbula inferior para apartarlo”, dijo, señalando que así se hizo una herida punzante en la mano. “Pero en eso me aventó a un lado y me agarró un cuarto de la cara”.

“Me dio un pequeño mordisco y luego me dio un segundo, el segundo mordisco fue el que me rompió los huesos… y me aplastó la mejilla derecha básicamente”, describió.

Cuando el oso lo soltó, Minish giró la cara al suelo y se puso las manos en la cabeza.

Y entonces el oso se alejó.

“En muy mal estado”

Supone que el oso se fue porque ya no percibía a Minish como una amenaza. La retirada del oso (los policías estatales de Alaska dijeron más tarde que no lo localizaron) le dio tiempo para evaluar los daños.

“Me di cuenta de que estaba en muy mal estado porque tenía toda esta sangre por todas partes”, dijo.

Llamó al 911. Mientras hablaba con el operador, se quitó el chaleco de topógrafo y la camiseta y se los puso alrededor de la cabeza para intentar detener la hemorragia.

Luego esperó 59 minutos a que llegara la ayuda. Sabe que eso es lo que tardó porque más tarde comprobó en el registro de su teléfono móvil el tiempo que le dijeron que permaneciera en la línea con el despachador hasta que llegara el rescate.

En un momento dado, pudo dar al operador las coordenadas exactas de su unidad GPS, pero incluso eso le costó.

“Tardé un rato en dárselas porque me entraba mucha sangre en los ojos y en el GPS, y tenía que limpiarla toda”, señaló.

Agregó que uno de los socorristas lo llamó héroe después de ver la cantidad de sangre que había en el suelo.

Los socorristas intentaron llevarlo a través del bosque hasta una carretera paralela al oleoducto trans-Alaska para que se encontrara con una ambulancia. Eso no funcionó, y dijo que tuvieron que ayudarlo a caminar un cuarto de milla a través de pantanos, matorrales y árboles. Desde allí, lo llevaron a un aeropuerto cercano y lo trasladaron al Providence Alaska Medical Center de Anchorage en un helicóptero médico. Se encuentra en buen estado en Providence.

Por sí solo

Minish, de 61 años, ha tenido su cuota de encuentros con osos en los 40 años que lleva viviendo en Alaska, pero nada como esto. Tiene su propio negocio de topografía e ingeniería, que le lleva a menudo a la naturaleza.

“Esta es la única lección aprendida”, dice. “Debí haber tenido a alguien conmigo”.

Dejó su pistola en el vehículo en este trabajo, pero dijo que no habría importado porque el oso se le echó encima demasiado rápido como para que le sirviera de algo.

Ahora puede añadir su nombre a la lista de seis personas que conoce que han sido mutiladas por osos en Alaska.

“Supongo que me siento afortunado”, dijo Minish sobre su encuentro con el oso, después de que alguien le dijera que es mejor que estar muerto.

“Sinceramente, no habría importado de ninguna manera. Si me mató, me mató. Tuve una buena vida; sigo adelante. No me mató, así que ahora vamos a pasar a la otra dirección de intentar seguir vivo”, comentó.