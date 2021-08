Policía investiga la denuncia de un explosivo en un vehículo cerca del Capitolio

En esta foto de archivo del 19 de diciembre de 2013, se ve la Library of Congress en Washington. La policía estaba investigando un informe el jueves 19 de agosto de 2021 de un posible artefacto explosivo en una camioneta fuera de la Library of Congress en el Capitolio y han evacuado el área alrededor del edificio, dijeron dos funcionarios de la ley a The Associated Press. (AP Photo/Susan Walsh, Archivo)

Un vehículo policial se desplaza a una zona cercana al Capitolio de Estados Unidos y a un edificio de la Library of Congress en Washington el jueves 19 de agosto de 2021, mientras las fuerzas del orden investigan un informe sobre una camioneta que contenía un artefacto explosivo. (AP Photo/Patrick Semansky)

Un vehículo policial patrulla a una zona cercana al Capitolio de Estados Unidos y a un edificio de la Library of Congress en Washington el jueves 19 de agosto de 2021, mientras las fuerzas del orden investigan un informe sobre una camioneta que contenía un artefacto explosivo. (AP Photo/Patrick Semansky)

La gente es evacuada del James Madison Memorial Building, un edificio de la Library of Congress, en Washington el jueves 19 de agosto de 2021, mientras las fuerzas del orden investigan un informe de una camioneta que contiene un dispositivo explosivo cerca del Capitolio de los Estados Unidos. (AP Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON — La policía investigaba el jueves un informe sobre un posible artefacto explosivo en una camioneta frente a la Library of Congress on Capitol Hill y ha evacuado varios edificios en el extenso complejo del Capitolio, dijeron dos funcionarios de la ley a The Associated Press.

La policía del Capitolio de Estados Unidos dijo que los agentes estaban “respondiendo a un vehículo sospechoso cerca de la Library of Congress” y que se trataba de una “investigación activa de amenaza de bomba”.

El edificio está cerca del Capitolio y del Tribunal Supremo. La policía también evacuó las oficinas del Congreso cercanas, animando a la gente a mantener la calma y a utilizar los túneles subterráneos si es necesario para abandonar la zona. Se vio a los empleados salir rápidamente de los edificios cercanos bajo la dirección de las fuerzas del orden. El Congreso está en receso esta semana.

Las fuerzas del orden dijeron que los investigadores que se encontraban en el lugar de los hechos estaban trabajando para determinar si el artefacto era un explosivo operable y si el hombre del vehículo tenía un detonador en la mano. La policía estaba enviando francotiradores al lugar de los hechos, según funcionarios

Los funcionarios no estaban autorizados a discutir públicamente el asunto y hablaron bajo condición de anonimato.

La zona estaba bloqueada por coches de policía y barricadas, y varios camiones de bomberos y ambulancias se encontraban en las inmediaciones. También acudieron la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

La Casa Blanca declaró que estaba supervisando la situación y que estaba siendo informada por las fuerzas del orden.

El incidente se produce meses después de que se dejara una bomba casera en las sedes del Comité Nacional Demócrata y del Comité Nacional Republicano en Washington un día antes de que miles de manifestantes pro-Trump asaltaran el Capitolio de Estados Unidos en enero.