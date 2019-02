Prevén aumento en los costos de seguros de salud para el 2017

octubre 25, 2016 - 11:56 am

Así se ve la página de internet HealthCare.gov 2017, donde se avisa de la próxima inscripción al sistema de salud conocido como Obamacare. La Administración Obama dió a conocer el 24 de octubre del 2016 que el próximo año las primas de los seguros se incrementarán. (Foto Pablo Martinez Monsivais/AP).

Washington. (AP). El costo del seguro médico bajo la actual Ley conocida como “Obamacare” subirá hasta en un 25%, y la oferta de aseguradoras se reducirá, según se desprende de un reporte del Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno de los Estados Unidos.

La información, dada a conocer el lunes 24 de octubre, también deja ver que uno de cada cinco consumidores se quedará con solo una opción de seguro debido a la reducción de la oferta de seguros en el mercado. Las aseguradoras UnitedHealth Group, Humana and Aetna.

Pero por otra parte las autoridades estiman que la mayoría de la población amparada bajo el sistema de seguros médico con la Ley Asequible del Cuidado de la Salud, mantendrán los costos bajos y no recibirán el impacto de los aumentos gracias a los subsidios federales.

Los mayores incrementos se prevén por un un 25% para los planes de nivel medio estándar (silver o plata). Para dar una idea de cómo pueden ir las cosas para el 2017 las primas para una póliza de nivel medio estándar (silver) se incrementarán en los estados donde opera el mercado de seguros federal, más del triple que la subida de precios del año anterior.

El incremento es mucho más alto cuando se compara con el de 2016, cuando los planes de ese nivel subieron solo un 7.2% en promedio, en los estados donde opera el mercado de salud federal. También es la primera vez que sube tanto desde que salió al mercado en 2013.

El aumento en los seguros médicos que se venden a millones de consumidores mediante el portal web HealthCare.gov será en el precio de la póliza antes de los subsidios que otorga el gobierno, sin embargo, funcionarios de la administración dijeron que a pesar de las cifras, los subsidios están diseñados para subir a la par de las primas para evitar que los clientes tengan un fuerte impacto en el bolsillo.

Un 85% de los asegurados con Obamacare reciben subsidios federales, lo que puede disminuir su costo hasta menos del 10% de sus ingresos. Los funcionarios aseguraron que al menos 72% de los consumidores del mercado de salud encontrarán planes de menos de $75 al mes (después de conseguir el subsidio).

Dan Mendelson, presidente de la firma consultora Avalere Health, declaró a la cadena CNN: “Relativamente pocas personas se verán afectadas por los aumentos, pero todos van a saber del tema”, dijo a “Por supuesto esto tendrá un efecto en la percepción del programa”, agregó.

Y esa percepción de inmediato la ha aprovechado la campaña republicana. El candidato a la presidencia Donald Trump declaró: Oabmacare ya estalló. Trump reiteró su promesa de “revocar y reemplazar” la reforma de salud de Obama. Por su parte la candidata demócrata Hillary Clinton dice que quiere conservar los mejores aspectos de la ley y efectuar mejoras.

Los expertos en el tema recomiendan a los que ya están inscritos que revisen su caso, porque si no hacen nada para cambiar su seguro médico y no verifican si aumentará o no el precio, serán automáticamente renovados sus planes actuales y pueden ver un incremento inesperado en sus pagos.

La temporada de inscripción para 2017 inicia el próximo 1 de noviembre. Si la persona ya está asegurada en alguna de empresas que participan en el mercado de salud, debe revisar los cambios que habrá para el 2017, pues puede afectar la póliza cuando la renueve. Para saber más se puede ingresar a la página oficial del mercado de salud.

www.cuidadodesalud.gov/es