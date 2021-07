Reabren la Interestatal 15 en Arizona

Un incendio forestal de rápido avance cerró la carretera Interestatal 15 en Arizona durante la noche, según informaron las autoridades el lunes.

El incendio “Lime” fue reportado por primera vez alrededor de las 7:22 p.m. del lunes y se cree que fue causado por gente, de acuerdo con la información preliminar del Great Basin Coordination Center, que coordina los recursos de incendios forestales en la zona.

En un tuit, el Arizona Department of Transportation (DOT) declaró que todos los carriles en dirección norte de la I-15 estaban cerrados en el marcador de la milla 18 y todos los carriles en dirección sur estaban cerrados en el marcador de la milla 27.

El tramo de nueve millas de la interestatal afectada se encuentra en la esquina noroeste del estado, entre St. George, Utah, y Mesquite.

“Por favor, manténganse atentos al personal de emergencia y prepárense para reducir la velocidad”, aconsejó la agencia.

La interestatal fue reabierta a las 5 a.m., publicó el DOT.

Inicialmente se reportó que el incendio tenía un tamaño de unos 25 acres y que ardía cerca de la carretera. No se dispone de más información sobre el tamaño actual del incendio y el estado de su contención.

FYI – I-15 is CLOSED in both directions due to this brush fire (NB: mp 18; SB: mp 27). There is no estimated time to reopen the road.#I15 #Utah #wildfires https://t.co/2jP4ePSgCt

— Arizona DOT (@ArizonaDOT) July 13, 2021