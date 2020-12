Se espera en breve el visto bueno de emergencia para la vacuna COVID-19

WASHINGTON — El titular de la Food and Drug Administration (FDA) afirma que su agencia le pidió a Pfizer que “trabajará rápidamente” para conceder el uso de emergencia de su vacuna contra COVID-19 tras una recomendación positiva de los asesores del gobierno.

La decisión de la FDA dará inicio a una campaña de vacunación sin precedentes, necesaria para eventualmente derrotar al virus. El visto bueno de la FDA a la vacuna (desarrollada conjuntamente con BioNtech) estaba prácticamente asegurado tras el voto positivo de los asesores de la agencia un día antes.

La breve declaración de la FDA llegó menos de una hora después de que el presidente Donald Trump tuiteara directamente al comisionado de la FDA, Stephen Hahn, quejándose de que la FDA “sigue siendo una tortuga grande, vieja y lenta”.

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020