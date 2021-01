Trump se despidió en video

WASHINGTON — El ahora ex-presidente Donald Trump publicó un video de 20 minutos para servir como su despedida al pueblo estadounidense cuando el presidente electo Joe Biden llegó a la Joint Base Andrews el martes.

Las cadenas de noticias por cable mantuvieron sus pantallas sobre Biden.

El video sirvió como un reconocimiento de que Trump entregará el poder a Biden, quien tomó el juramento del cargo el miércoles. Trump nunca mencionó a Biden por su nombre, pero sí extendió sus mejores deseos a la nueva administración.

“Queremos que tengan suerte, una palabra muy importante,” añadió.

Trump agradeció a su familia y a los miembros del personal de la Casa Blanca, y luego enlistó los logros de su administración: la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos, el Acuerdo Comercial México-Canadá-Estados Unidos, un acuerdo comercial con China, la transferencia de la Embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén y la aprobación de los Acuerdos de Abraham.

Luego se lamentó de las consecuencias del “virus chino” (su término para el coronavirus) en Estados Unidos y el resto del mundo.

“Estoy especialmente orgulloso de haber sido el primer presidente en décadas que no inició nuevas guerras”, declaró Trump.

El índice de aprobación de Trump fue del 40 por ciento y el de desaprobación del 57 por ciento, según el promedio de las encuestas de RealClearPolitics.

Trump es el primer presidente en más de 100 años en omitir la toma de protesta de su sucesor.

El vicepresidente Mike Pence y la segunda dama, Karen Pence, asistieron a la ceremonia del miércoles y omitirán la salida del Air Force One de Trump en la Joint Base Andrew por la mañana, mientras el presidente saliente se dirige a su residencia de Florida en Mar-a-Lago.

Thank you for the privilege of serving as your Vice President these past four years, it has been the greatest honor of my life. On behalf of our Wonderful Second Lady, Karen Pence, and our entire Family, Thank You and God Bless America. 🇺🇸 pic.twitter.com/chbcBfvmB9

“Un espíritu optimista”

En sus comentarios de despedida, Trump sostuvo que deja el cargo con optimismo al recordar las multitudes que se alineaban en las aceras cuando viajaba por el país.

“Salgo de este majestuoso lugar con un corazón leal y alegre, un espíritu optimista y una confianza suprema en que para nuestro país y para nuestros hijos, lo mejor está por venir”, comentó Trump al final.

“Hasta 2025”, un asesor de campaña de Trump tuiteó después de que el video saliera al aire.

Trump afirmó repetidamente que las elecciones de 2020 habían sido robadas, pero decenas de demandas han sido rechazadas por los tribunales.

Trump repitió las demandas en un mitin el 6 de enero, después del cual grandes multitudes de partidarios irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en un motín mortal que retrasó la certificación del voto del Colegio Electoral por parte del Congreso.

Incluso mientras Trump se preparaba para dejar la Casa Blanca, los republicanos parecieron darle la espalda.

“Esta turba se alimentaba de mentiras, fueron provocados por el presidente y otras personas poderosas”, comentó el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell en el piso del Senado.

La ex-presidenta del Partido Republicano de Nevada, Amy Tarkanian, declaró que los comentarios grabados en video de Trump llegaron tarde.

“Este es el discurso que debió haber sido dado el 6 de enero”, escribió en Twitter. “Es amable, recuerda a la nación lo que se ha logrado y lo que hemos superado, habla de un futuro brillante, menciona rezar por la administración entrante. Es una pena que haya sido mal aconsejado por mentirosos los últimos meses”.

This is the speech that should’ve been given on Jan. 6th. He’s gracious, reminds the nation of what was accomplished & what we have overcome. He speaks of a bright future. Mentions praying for the incoming admin. It’s a shame that he was ill-advised by liars the last few months. https://t.co/8IXxGDuzn6

— Amy Tarkanian (@MrsT106) January 19, 2021