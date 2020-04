Nada de deportes universitarios hasta que los estudiantes regresen

Comisionados le notificaron al vicepresidente Mike Pence el miércoles que no se llevarán a cabo eventos deportivos universitarios hasta que los estudiantes tengan permiso para volver a los campus.

abril 16, 2020 - 11:27 am

De izquierda a derecha: el Comisionado de la Conferencia Atlética Estadounidense, Mike Aresco, en una foto de archivo de 2017 y el Vicepresidente Mike Pence en una foto de archivo de 2020. Los comisionados de las principales conferencias de fútbol universitario celebraron una teleconferencia de 30 minutos el miércoles, 15 de abril de 2020 con el Vicepresidente Mike Pence y le recalcaron que los deportes universitarios no podrían regresar del cierre del coronavirus hasta que los campus universitarios hayan reabierto. (AP Photo/Archivo)

La Directora de Deportes de la UNLV, Desiree Reed-Francois, habla durante una conferencia de prensa en la UNLV el lunes, 25 de noviembre de 2019, sobre la salida del entrenador de fútbol de la universidad, Tony Sánchez. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El vicepresidente Mike Pence habla sobre el coronavirus en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca el miércoles, 15 de abril de 2020, en Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

La directora atlética de la UNLV, Desiree Reed-Francois, anunció que estaba de acuerdo y que apoyaría cualquier decisión tomada por la universidad y los expertos en salud.

“La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y atletas es nuestra mayor prioridad”, apuntó. “Si no es seguro para los estudiantes, entonces ciertamente no va a ser seguro y apropiado para nosotros competir”.

Las universidades de todo el país (incluida la UNLV) cerraron las clases presenciales y pasaron a la enseñanza en línea debido a la pandemia del coronavirus. La UNLV no ha tomado ninguna decisión sobre si abrir el campus para el semestre de otoño. Si los campus no están abiertos para entonces, la temporada de fútbol y otros deportes de otoño correrían peligro de no realizarse, aunque podrían retrasarse hasta la primavera.

Pence habló en una conferencia telefónica con los comisionados de Power Five y el Grupo de los Cinco, así como con el director atlético de Notre Dame, Jack Swarbrick, que forman el Comité de Gestión de las Eliminatorias de Fútbol Universitario.

“Nuestros jugadores son estudiantes. Si no estamos en la universidad, no tendremos competencias”, le recalcó el comisionado de Big 12, Bob Bowlsby, a CBS Sports. “Nuestro mensaje era que necesitamos que las universidades y colegios vuelvan a abrirse, que éramos programas basados en la educación, y que no íbamos a tener deportes hasta que tuviéramos algo más cercano a las clases normales”.

Un vocero de Mountain West concluyó que los comentarios de Bowlsby reflejaban el pensamiento colectivo de los comisionados. Craig Thompson de la Mountain West fue uno de los comisionados en la conferencia telefónica.