Neuróticos anónimos celebró su sexto aniversario

Si usted siente ansiedad, ira, temor o celos, no dude en acudir a NA. Sábado 16 de junio de 2018, en la iglesia Cristo Rey. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Por ser un grupo de ayuda anónima, se solicitó no fotografiar a los asistentes o revelar sus nombres. Sábado 16 de junio de 2018, en la iglesia Cristo Rey. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El grupo de Neuróticos Anónimos Paso a Paso de Las Vegas (NA), celebró su sexto aniversario y lo hicieron de la mejor manera, trabajando en una sesión informativa para recibir a nuevos miembros, que sientan la necesidad de conocer los beneficios de este programa, que se basa en los 12 pasos establecidos por los Alcohólicos Anónimos.

El sábado 16 de junio, en las instalaciones de la Iglesia Cristo Rey, sobre Maryland Parkway, se llevó a cabo una reunión pública de información, a la que se solicitó a El Tiempo respetara el anonimato de las historias narradas, de experiencias propias y no se fotografiaran los rostros de los participantes, ya que como en su nombre lo indica: son Anónimos.

El grupo ha tenido un camino difícil para ayudar a más personas, ya que como el miembro, a quien llamaremos Rodolfo mencionó: “La palabra neurótico causa mucho impacto, si vas a hablar con un gerente para ofrecer el programa para sus empleados, piensan que estás loco o los vas agredir, el alcohólico es mayormente aceptado por ser bebedores sociales y saben del problema”.

El mensaje y la ayuda es de voz a voz, con sus propios recursos de donaciones de los miembros que así lo deseen es como sobre vive la agrupación, si usted siente los síntomas: Ansiedad, ira, temor, preocupación, celos, resentimiento o conmiseración, probablemente tenga una neurosis o un problema mental en una etapa temprana, si es así, no dude en acudir con NA.

El miembro “José” narró, “yo siempre sentía un temor, ¿a qué? no sabría explicarlo, simplemente era un miedo a vivir, me la pasaba encerrado en mi recámara con pensamientos suicidas y contemplando como pasaban los días, el vivir ahora es una oportunidad y mi vida cambió drásticamente, no me confió ya que puedo regresar a esa etapa, y no dejo de asistir”.

La neurosis, tiene una definición científica e investigaciones sobre el cerebro realizadas por profesionales, sin embargo, para NA es más sencillo, “si se actúa con base en impulsos emocionales, sin tener en cuenta la razón, antes se me caía un lápiz y eso era un gran problema, lo razonable era simplemente levantarlo”, explicó la miembro “Esperanza”.

Paso a paso: (702) 583-0695 y (702) 238-3848.