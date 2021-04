Nevada analiza una opción pública para el seguro médico

El edificio de la Legislatura del Estado de Nevada en el complejo del Capitolio estatal el domingo, 17 de enero de 2021, en Carson City, Nevada. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La senadora Nicole Cannizzaro, demócrata por Las Vegas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

CARSON CITY — Legisladores demócratas introdujeron el miércoles un esfuerzo renovado para establecer una opción de seguro de salud pública en el estado con el objetivo de ayudar a algunos de los 350 mil residentes de Nevada sin seguro a obtener cobertura de salud.

Senate Bill 420 también ampliaría los servicios de Medicaid a más mujeres embarazadas y sus familias mediante el aumento de la elegibilidad de ingresos. El proyecto de ley, patrocinado por los líderes demócratas en ambas cámaras y presentado en el Senado, fue remitido a la Health and Human Services Committee para las audiencias.

“Si hay algo que la pandemia (de COVID-19) ha ilustrado absolutamente, es la necesidad de una atención a la salud más asequible y accesible para los nevadenses en este estado”, comentó la líder de la mayoría del Senado, Nicole Cannizzaro, demócrata por Las Vegas, tras la presentación del proyecto de ley. “Esto ha sido un trabajo en progreso por un tiempo y algo que sabíamos que era necesario mucho antes de la pandemia, y si algo, donde estamos ahora ha puesto especialmente de relieve por qué es que esto es tan importante”.

Una opción pública, en la que los residentes de bajos ingresos podrían obtener una cobertura subsidiada de menor costo a través del intercambio de atención médica estatal, se aprobó en la Legislatura en líneas partidistas en 2017, pero fue vetada por el entonces gobernador Brian Sandoval, un republicano. El tema murió en la sesión de 2019 después de la renuncia de su principal defensor, el asambleísta Mike Sprinkle, pero fue resucitado hacia el final de esa sesión con la aprobación de una resolución que autoriza un estudio provisional sobre el tema.

Ese estudio, publicado en enero, analizaba la opción pública como uno de los dos planes para ampliar la cobertura de salud. El estudio estimaba que las nuevas inscripciones en la nueva opción pública serían de entre nueve mil y 32 mil personas, de las cuales entre 1,500 y 4,900 no estaban aseguradas anteriormente.

Nevada tenía 349 mil personas sin seguro en 2019 y ocupaba el séptimo lugar en la nación por el mayor porcentaje de personas sin seguro, con un 11.5 por ciento, según Kaiser Family Foundation. La tasa entre los hispanos es de casi el 22 por ciento, según la fundación. Por lo demás, Nevada sigue ocupando el último lugar o casi en las métricas de atención médica del estado.

Se vende en la bolsa

El proyecto de ley que se acaba de presentar exigiría a las compañías de seguros que licitan en los contratos de atención administrada de Medicaid del estado que ofrezcan un seguro de salud de menor costo en el mercado individual que se vendería en el intercambio de seguros de salud del estado. La opción pública también se vendería fuera de la bolsa y estaría disponible en el mercado de pequeños empresarios.

El programa aprovecharía el poder adquisitivo del Estado para mantener los precios bajos y también aprovecharía las subvenciones federales. Se financiaría con las primas y utilizaría una exención federal de innovación para maximizar la financiación federal. Entraría en vigor en 2025 tras un periodo inicial de recolección de datos y posibles ajustes.

“Lo que esperamos hacer con este plan es presentar una opción que utilice el poder adquisitivo del Estado, junto con una serie de parámetros que se describen en el proyecto de ley para ayudar a reducir el costo”, explicó Cannizzaro.

Dentro de esa población sin seguro, alrededor del 56 por ciento son elegibles para Medicaid u otro seguro de salud, pero no están inscritos, el 27 por ciento carecen de seguro debido a su estatus migratorio, y el 17 por ciento no pueden pagar el seguro, según datos del Guinn Center for Policy Priorities, que puso el número de nevadenses sin seguro cerca de 400 mil en un informe de 2019.

La opción podría estar disponible para hasta dos tercios de los no asegurados de Nevada, según un documento informativo de United States of Care, un grupo de defensa de la atención médica, que los demócratas del Senado distribuyeron después de la presentación del proyecto de ley. Como la opción pública atrae a más residentes sin seguro que a los que buscan un seguro más barato, los proveedores y los hospitales “deberían esperar ver algunos aumentos en los ingresos por los servicios prestados a esta nueva población asegurada”, según el grupo.

Un grupo de la oposición llamado Nevada’s Health Care Future, que defiende soluciones de libre mercado para ampliar la cobertura, rechazó el plan como “un nuevo sistema de seguro médico inasequible controlado por el gobierno”.

“La mejor manera de ampliar la cobertura es construyendo y optimizando lo que funciona hoy en día, donde el libre mercado trabaja junto con los programas públicos (como Medicaid y la Affordable Care Act) para que los que más necesitan la cobertura puedan obtenerla”, señaló Holly Silvestri, una cabildera con el Ferraro Group que sirve como portavoz del grupo, en un comunicado.

Prueba COVID positiva

Más tarde, el miércoles, la Legislative Counsel Bureau informó de un resultado positivo en una prueba de COVID-19 para un trabajador de la construcción no identificado y anunció que el Department of Health and Human Services del estado estaba realizando el rastreo de los contactos. Dado que la vacunación generalizada se llevó a cabo en marzo, no se espera que la prueba positiva cambie los procedimientos en el edificio.

